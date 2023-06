Previa del Manchester City - Inter

City e Inter, presión y esperanza en busca de la 'Champions'

Los de Pep Guardiola pugnan por su primera 'Orejona' ante un Inter tricampeón que llega como 'tapado'

BARCELONA, 9 Jun. 2023 (Europa Press) -

Manchester City e Inter de Milán luchan este sábado por la Liga de Campeones en Estambul (21.00), en una final inédita a la que el City llega como favorito y con la presión de lograr su primera y ansiada 'Champions', ante un Inter que, como tapado y gran sorpresa de la temporada, buscará seguir sorprendiendo para hacerse con su carta 'Orejona'.

Es apenas la segunda presencia del Manchester City en una final de la 'Champions', y no guarda buen recurdo del √ļnico precedente. Perdi√≥ entonces ante el Chelsea, rival tambi√©n en la Premier League, y aquello no sent√≥ bien en M√°nchester y se dobl√≥ la apuesta por no s√≥lo dominar en Inglaterra sino conquistar Europa.

Y en ese aprendizaje y mejora sigue el City de Pep Guardiola, que sabe que si logra su tercer título continental, tras los dos ganados en Barcelona, se llevará también el honor de conquistar dos tripletes con dos equipos distintos. Se habla mucho del de Santpedor, pero es que su estilo de juego se ha impregnado en el corazón del City y su gente.

"Cuando se llega a la final de la 'Champions League' hay que celebrarlo. Una final contra un equipo italiano no siempre es el mejor regalo, sinceramente. El Inter es competitivo", apuntó el catalán en la previa de este choque.

Para llegar a Estambul, el City tuvo que desprenderse en semifinales de su anterior 'verdugo', un Real Madrid al que vapule√≥ en semifinales. Logr√≥ el City imponer su juego de dominio y de precisi√≥n, muy ofensivo pero no tan blando atr√°s como en anteriores campa√Īas.

En el Santiago Bernab√©u el resultado fue de 1-1, pero las mejores sensaciones que tuvo el City s√≠ se trasladaron al marcador en la vuelta en el Etihad Stadium, con un arrollador 4-0. Previamente, los 'sky blue' dieron cuenta del Bayern M√ļnich (anterior equipo de Guardiola) y del RB Leipzig.

Si bien se da por favorito al Manchester City, por plantilla y por las √ļltimas temporadas, as√≠ como por el presente curso, la historia dice lo contrario. En esta final en el Atat√ľrk Olympic Stadium se miden un City que s√≥lo tiene un subcampeonato en la 'Champions', el de 2021, y un Inter de Mil√°n que es tricampe√≥n del torneo (1964, 1965 y 2010).

"Para nosotros era un sue√Īo, pero siempre hemos cre√≠do en √©l. Estoy orgulloso de estar aqu√≠. Nadie nos ha regalado nada, nos merecemos todo lo que hemos conseguido. Y ahora el sue√Īo de jugar la final se ha hecho realidad. Ha sido un camino extraordinario", apunt√≥, por su parte, el t√©cnico interista, Simone Inzaghi.

El Inter no estaba en una final de 'Champions' desde hac√≠a 13 a√Īos. La √ļltima, en 2010, termin√≥ bien con esa victoria con Jos√© Mourinho en el banquillo. Pero ese tercer t√≠tulo fue tambi√©n su √ļltima presencia en una final. Ahora, contra todo pron√≥stico y con mucho a ganar y casi nada a perder, ir√°n a por la gesta completa.

De momento, la 'pre-fiesta' sali√≥ redonda, al eliminar a su vecino y enemigo AC Milan en semifinales, con 0-2 en la ida (ejerciendo de visitante) y 1-0 en el partido de vuelta. Tres goles con los que so√Īar y con los que ganar confianza de cara a plantar cara al poderoso City. Pero si los 'citizen' tienen presi√≥n, o pueden sentir obligaci√≥n, el Inter siente ilusi√≥n y esperanza.

Los 'nerazzurri' intentarán ser sólidos en su compacto bloque defensivo y aprovechar alguna contra, si bien acostumbran a llegar también con varios jugadores al área rival. Pero, a sabiendas del juego de toque del City, pueden dar por perdida la batalla por el balón e intentar ganar con otras armas.

La gran amenaza del Manchester City es, sin duda, el delantero noruego Erling Haaland, autor de 12 goles en esta 'Champions', igualando la marca de Ruud van Nistelrooy en 2002-03 con el Manchester United como el máximo goleador de un club inglés en una sola temporada en la máxima competición continental.

El ariete es letal dentro del √°rea y Guardiola logr√≥ al fin hallar un juego que saque lo mejor de √©l sin perjudicar al juego colectivo. Tener atr√°s a los Bernardo Silva, Kevin De Bruyne o Ilkay G√ľndogan ayuda al 'vikingo' a explotar.

En el Inter, el veterano Edin Dzeko es el m√°ximo goleador con 4 dianas en lo que va de competici√≥n, pero el Inter destaca por un buen juego coral en el que su centro del campo y llegada de los carrileros, como con Hakan √áalhanoglu, Federico Dimarco o Alessandro Bastoni, asiste tambi√©n a Lautaro Mart√≠nez, Romelu Lukaku y compa√Ī√≠a.

Lucha por entrar, o ampliar, en la historia

Si el Manchester City consigue el t√≠tulo este s√°bado se convertir√° en el sexto equipo ingl√©s que consigue ganar la Liga de Campeones, y ning√ļn pa√≠s tiene m√°s campeones que ellos. Es su segunda final de 'Champions', por la sexta de un Inter que juega su und√©cima gran final europea, teniendo en cuenta todas las competiciones.

En cuanto a los banquillos, Simone Inzaghi se convertirá en el sexto italiano en dirigir a un equipo en una final de la UEFA Champions League (después de Ancelotti, Capello, Lippi, Di Matteo y Allegri), mientras que es la cuarta para Pep Guardiola (dos con el Barcelona en 2009 y 2011 y dos con el Manchester City en 2021 y 2023).

--------------------- contenido multimedia (gr√°ficos):

Estadísticas previa Manchester City vs Inter de Milán (Final UEFA Champions League)

https://www.epdata.es/estadisticas-previa-manchester-city-vs-inter-milan-final-uefa-champions-league/44625b64-b554-440d-9650-102872f60e3c

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, R√ļben Dias, Ak√©; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, G√ľndogan, Grealish; y Haaland.

INTER: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoglu, Brozovic, Dimarco; Lautaro Martínez y Dzeko.

--√ĀRBITRO: Szymon Marciniak (POL).

--ESTADIO: Atat√ľrk Olympic Stadium (Estambul, Turqu√≠a).

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.

Europa Press