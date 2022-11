Previa del Manchester City - Sevilla

El Sevilla quiere despedirse con una sonrisa de Champions

Los hispalenses, ya clasificados para la Liga Europa y heridos en la moral, visitan a un 'todopoderoso' City sin Haaland antes del derbi

MADRID, 1 Nov. 2022 (Europa Press) -

El Sevilla visita este mi√©rcoles (21.00 horas) al Manchester City para cerrar su participaci√≥n en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2022-2023, un duelo de 'altos vuelos' en el que tendr√° en el Etihad la oportunidad de sanar su moral con un triunfo que le permita despedirse de la competici√≥n con una sonrisa ante uno de los favoritos que ya certific√≥ su pase a octavos como campe√≥n del grupo, pero que no ha sido capaz ni de ganar ni de marcar en sus dos √ļltimos partidos continentales.

Con el billete para la Liga Europa ya en su bolsillo tras lograr en la anterior jornada su primera victoria (3-0) en esta Champions, los de Jorge Sampaoli llegan a esta √ļltima jornada en un mal momento y como un equipo que no termina de arrancar y con la irregularidad como principal caracter√≠stica.

Los de Nervión vienen de caer por 0-1 ante el Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán, completando un récord negativo en el club, ya que nunca antes no había ganado ninguno de sus seis primeros encuentros como local en Liga. Su condición de equipo de Liga Europa le permite ir a Manchester sin complejos y sin nada que perder, algo que puede ser ventajoso para encarar el complicado duelo ante el City y levantar la moral con un triunfo de mucho nivel.

Ubicados en los puestos de descenso en LaLiga Santander, el Sevilla se refugia ahora en la Champions para intentar revertir una situaci√≥n que empieza a ser l√≠mite. Adem√°s, una victoria le permitir√≠a enfocar y encarar el derbi sevillano del pr√≥ximo domingo con mejor cara. Y es que el duelo en Manchester abre la 'semana fant√°stica' de los hispalenses, ya que tres despu√©s del mencionado derbi, en el √ļltimo encuentro de Liga antes del Mundial, se ver√°n las caras con la Real Sociedad.

En el apartado de bajas, Sampaoli no podr√° contar con Fernando y Nianzou, y tiene las dudas de Jes√ļs Navas y Marcao de cara a elaborar una zaga de garant√≠as, aunque la buena noticia es la recuperaci√≥n del delantero marroqu√≠ En-Nesyri.

Así, parece que Sampaoli propondrá una defensa de cuatro hombres, con Gudelj y Rekik como pareja de centrales. En el centro del campo, podría haber rotaciones pensando en el derbi y la entrada de menos habituales como Delaney o Suso, mientras que arriba el 'Papu' Gómez y Dolberg se perfilan titulares.

Un city peligroso, pero con nada en juego

Quizá el Manchester City no sea el mejor rival para acabar con las dudas y abandonar el estado de depresión, pero su clasificación como primero ya confirmada le hace menos peligroso. Guardiola, sin Erling Haaland -22 goles en 16 partidos-, también plantearía rotaciones, aunque su plantilla tan amplia y competitiva le permiten no ser más débil por mover fichas en el once.

En el compromiso europeo previo, los 'citizens' empataron a cero ante el Borussia Dortmund, un resultado favorable para ambos, que certificaron su presencia en los cruces. Sin embargo, fue el segundo encuentro sin marcar en esta Liga de Campeones tras firmar el mismo empate ante el Copenhague, un registro que nunca había experimentado el conjunto de Pep Guardiola en la competición europea.

Pero el regreso al Etihad, tras vencer en la Premier al Leicester en el feudo de los 'foxes' (0-1), parece el escenario id√≥neo para recuperar la punter√≠a. El campe√≥n de la Premier League ha marcado 20 goles en sus √ļltimos cinco duelos como local y ante el Sevilla ha ganado sus tres enfrentamientos previos, con nueve goles a favor y solo dos en contra. En la ida del grupo, los ingleses se impusieron con autoridad (0-4) en el S√°nchez-Pizju√°n.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

MANCHESTER CITY: Ortega; Stones, Akanji, R√ļben Dias, Sergio G√≥mez; Bernardo Silva, Rodri, G√ľndogan; Mahrez, √Ālvarez y Foden.

SEVILLA: Bono; Montiel, Gudelj, Rekik, Telles; Jordán, Delaney, 'Papu' Gómez; Suso, Rafa Mir y Lamela.

--√ĀRBITRO: Orel Grinfeeld (ISR).

--ESTADIO: Etihad Stadium.

--HORA: 21.00 horas/Movistar Liga de Campeones.

Europa Press