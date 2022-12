Previa del Marruecos - Portugal

Marruecos quiere la fiesta ibérica completa ante Portugal

Los 'Leones del Atlas' buscan la primera 'semi' para √Āfrica y Portugal va a por su tercera semifinal

MADRID, 9 Dic. 2022 (Europa Press) -

Marruecos y Portugal disputan unos cuartos de final del Mundial de Catar con mucha miga, ya que ser√° el primero de los tres duelos directos en una eliminatoria y los africanos, tras eliminar a Espa√Īa, buscan hacer historia ante una Portugal que tiene mucho poder√≠o ofensivo y llega crecida a la cita tras la goleada a Suiza.

Muchos dir√≠an que Portugal parte como favorita pero no, no puede ser as√≠ despu√©s de que Marruecos se est√© ganando a pulso la etiqueta de 'revelaci√≥n del torneo'. Los marroqu√≠es vienen de eliminar, en la tanda de penaltis, a una Espa√Īa que ya no tiene a Luis Enrique Mart√≠nez como seleccionador, fruto en buena parte de esa eliminaci√≥n.

Y los 'Leones del Atlas' quieren m√°s. Tras eliminar a Espa√Īa, quieren hacer lo propio con Portugal y tener la fiesta ib√©rica completa. No les ser√° f√°cil porque los lusos est√°n muy bien en este torneo, pero venir crecidos tras tumbar a Suiza por 6-1 en sus octavos de final puede despistar, o descentrar, a los de Fernando Santos.

La motivaci√≥n en un Mundial siempre es alta, pero Marruecos tiene ante s√≠ la oportunidad de hacer historia y ser la primera selecci√≥n africana en jugar unas semifinales de un Mundial. Por ahora, la aventura de Camer√ļn (1990), Senegal (2002) y Ghana (2010) termin√≥ en cuartos de final.

As√≠ que la euforia vivida en Marruecos, y tambi√©n en Espa√Īa con la nutrida colonia marroqu√≠, puede ser a√ļn mayor si se logra esta gesta. El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, tiene dudas por la lesi√≥n de su central Nayef Aguerd, del West Ham, y seguramente ser√° baja de importancia.

Por su parte, la principal duda en Portugal es la de otro central de peso; R√ļben Dias. Juegue o no, Santos tiene otro dilema, a√ļn mayor, en mente; poner a Cristiano Ronaldo o dar continuidad a Gon√ßalo Ramos, autor de un 'hat-trick' ante Suiza y que se gan√≥, en el verde, poder seguir siendo titular.

La guerra en Portugal respecto a Cristiano Ronaldo está servida. El gran capitán y héroe luso no está teniendo el Mundial esperado y, de hecho, vio desde el banquillo esa 'paliza' al equipo helvético. Y, encima, vio también a su sustituto, el delantero del Benfica, convertirse en nuevo héroe.

Santos lo tendrá complicado para elegir el once que pueda acceder a la que sería la tercera semifinal mundialista para Portugal. Los lusos fueron semifinalistas en Inglaterra 1966, con el mito de Eusébio como líder, y en Alemania 2006, en el debut de Cristiano Ronaldo en un Mundial.

Por otro lado, ser√° el tercer enfrentamiento mundialista entre Marruecos y Portugal tras dos en fase de grupos. El primero fue en M√©xico 1986, cuando los africanos ganaron por 3-1. El segundo, m√°s reciente, en la √ļltima cita de Rusia 2018, con triunfo para Portugal (1-0). As√≠ que este duelo, el primero en cruces, decantar√° la balanza hacia una Marruecos que har√≠a historia o hacia una Portugal que tendr√≠a otro partido m√°s para terminar con sus disputas internas.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

MARRUECOS: Bono; Achraf Hakimi, Romain Saiss, Jawad El Yamiq, Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Selim Amallah; Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri y Sofiane Boufal.

PORTUGAL: Diogo Costa; Diogo Dalot, R√ļben Dias, Pepe, Rapha√ęl Guerreiro; William Carvalho, Ot√°vio, Bernardo Silva; Bruno Fernandes, Gon√ßalo Ramos y Jo√£o F√©lix.

--√ĀRBITRO: Facundo Tello (ARG).

--ESTADIO: Al Zumama.

--HORA: 16.00/Gol Mundial.

Europa Press