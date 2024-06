Previa del Portugal - Eslovenia

Portugal se pone seria para estar en cuartos

Los de Roberto Martínez, a recuperar su mejor versión contra Eslovenia tras dejarse llevar contra Georgia

MADRID, 30 Jun. 2024 (Europa Press) -

La selección de Portugal busca los cuartos de final de la Eurocopa 2024 que se está disputando en Alemania en un choque contra Eslovenia en el que es claro favorito, a pesar de las dudas del último encuentro de la fase de grupos, que perdió ante Georgia sin jugarse nada, y la ambición y el nada que perder de los eslovenos.

Portugal llevaba dos años sin perder un partido oficial, impoluta su marcha con el técnico español Roberto Martínez, hasta que el pasado miércoles dejó una pobre actuación y encajó un 2-0 de Georgia. Los lusos rotaron y no se jugaban nada porque el primer puesto del Grupo F estaba asegurado, pero la sensación no fue la mejor de cara al todo o nada en la cita continental.

La campeona de 2016 quiere recuperar su mejor versión en el Deutsche Bank Park de Frankfurt y, para ello, 'Bob' Martínez volverá a tirar de un once más reconocible. No está siendo la EURO del hombre récord del torneo, Cristiano Ronaldo, pero el ex del Real Madrid es aún más peligroso sin haber visto puerta todavía. Bruno Fernandes y Bernardo Silva volverán al once para hacérselo más fácil, igual que Joao Cancelo y Vitinha.

Para darle más emoción a un partido con claro favoritismo luso, el equipo ibérico se enfrentó con Eslovenia hace tres meses con victoria eslovena, aunque fue un amistoso con alguna ausencia notable. Para los de Bostjan Cesar sí que valdrá esa experiencia, como la de superar por primera vez la fase de grupos de un gran torneo, gracias a tres empates, el último contra Inglaterra.

La concentración, seriedad y la entrega dieron sus frutos en una Eslovenia que, sin nada que perder, quiere más ante los portugueses. El bloque bajo puede ser un problema para los de Martínez, aunque para eso, la vuelta al equipo de Silva y Bruno Fernandes evitará el atasco y la falta de ideas que se vio contra Georgia, en una selección portuguesa que no quiere volver a caer en octavos como hace tres años.

Ficha técnica:

--posibles alineaciones:

PORTUGAL: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Rafael Leao, Ronaldo, Bernardo Silva.

ESLOVENIA: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko.

--ÁRBITRO: Daniele Orsato (ITA).

--ESATDIO: Deutsche Bank Park (Frankfurt).

--HORA: 21.00/La1.

Europa Press