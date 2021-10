Previa del Rayo Vallecano - FC Barcelona

El sólido Rayo recibe a un Barça deprimido

BARCELONA, 26 Oct. 2021 (Europa Press) -

El Rayo Vallecano recibe este miércoles al FC Barcelona (19.00 horas) en el Estadio de Vallecas, en la jornada 11 de LaLiga Santander, en un duelo al que los locales llegan invictos en su feudo y con ganas de olvidar el tropiezo previo en Sevilla, y, los blaugranas, dolidos tras perder el Clásico, en casa, ante el Real Madrid.

Recién ascendido, el Rayo Vallecano está siendo una de las sorpresas en positivo de este arranque de LaLiga Santander, con su séptima posición y contando por victorias sus partidos en casa. Ahora reciben a un Barça que tienen por debajo, que está deprimido tras perder el duelo ante el eterno rival, y que llega plagado de bajas.

Bajas por lesión, y muchas dudas a nivel anímico y deportivo. El Barça de Ronald Koeman no arranca, no carbura, pero tiene la oportunidad de coger aire de nuevo si hace lo que no pudieron hacer el Granada, el Getafe, el Cádiz ni el Elche; ganar en Vallecas.

El Barça afronta esta dura salida como una prueba de fuego, como un punto de inflexión hacia creer en el cambio inmediato. Se buscó todo ello en el Clásico, pero éste sigue pintado de blanco. Y ahora, con más urgencias, con Koeman de nuevo justificando su puesto, pueden estar dirigiéndose a una encerrona en el terreno de juego más pequeño de LaLiga, a una 'cárcel' donde le esperan con ganas.

Y es que en el Estadio de Vallecas tienen ganas de tumbar al Barça, un rival que se les resiste y al que no ganan, entre Liga y Copa, desde diciembre de 2002, cuando fueron capaces de enlazar dos victorias ligueras seguidas ante los blaugranas. Desde entonces, catorce triunfos consecutivos del Barça en la totalidad de duelos directos.

Este Rayo es distinto, tiene ganas de reivindicarse y de alejarse del pozo del que vienen. Sin tantas tensiones fuera del verde, con un entrenador de moda, Andoni Iraola, que ha conectado con sus futbolistas y la grada y que, además, está cosechando buenos resultados para inflar ese buen momento.

Llega de caer en el Benito Villamarín ante el Real Betis (3-2) en un duelo que perdían 2-0 y que fueron capaces de igualar hasta un penalti final que dio el triunfo a los béticos. Para el Rayo, marcaron Nteka y Álvaro García, el 'pichichi' de los franjirrojos con 4 goles en lo que va de competición.

Por su parte, el Barça llega tras esa dolorosa derrota ante el Real Madrid, en un 'Clásico' alejado de las grandes citas del pasado y donde quedó de nuevo demostrado que este equipo le falta gol, además de buen juego, pese a que hay rachas positivas que en Barcelona confían en que sean, pronto, la tónica habitual.

A Vallecas, además de llegar por debajo del Rayo en la clasificación con un punto menos --y un partido por recuperar--, lo hacen sin Frenkie De Jong, lesionado en el Clásico, y sin Ousmane Dembélé, que no se ha recuperado a tiempo, además de las bajas ya conocidas de Pedri, Braithwaite y Araujo.

La nota positiva es que el 'Kun' Agüero marcó en el Clásico y se estrenó como goleador pese a contar todavía con pocos minutos. Ante el Rayo, podría estrenar titularidad e intentar demostrar que su olfato sigue intacto, pese a las lesiones del año pasado que hicieron mermar su rendimiento.

Otro posible halo de luz puede ser Philippe Coutinho, el mejor en el Clásico desde que saltó al campo. No obstante, será duda hasta el último momento Ansu Fati, que terminó dolorido el Clásico y está en la convocatoria pero entre algodones. Su rodilla operado, a salvo, pues la dolencia es en la otra rodilla.

Aunque a Koeman y al aficionado culé le dará igual quién sea el líder del equipo, lo que necesita todo el bloque y el entorno culé es una victoria que dejé atrás el Clásico de la mejor manera y les haga encarar el futuro inmediato con menos dudas. Y es que perder ante el Rayo y alejarse más del líder de LaLiga podría provocar más destrozos en el club que un rayo de tormenta eléctrica.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

RAYO VALLECANO: Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena, Fran García; Ciss, Comesaña; Bebé, Isi, Álvaro García; y Falcao.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Busquets, Sergi Roberto, Gavi; Memphis, Agüero y Coutinho.

--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C. Valenciano).

--ESTADIO: Estadio de Vallecas.

--HORA: 19.00/Movistar LaLiga.