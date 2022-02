Previa del Real Madrid - Deportivo Alavés

El Real Madrid busca victoria y sensaciones

El conjunto madridista espera olvidar el mal partido de París ante un Deportivo Alavés necesitado y que ya le sorprendió el año pasado

MADRID, 18 Feb. 2022 (Europa Press) -

El Real Madrid intentará volver a la senda de la victoria y olvidar rápidamente su mala imagen en la Liga de Campeones con una buena actuación este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu (21.00 horas) ante un Deportivo Alavés necesitado de puntos y que ya fue capaz de sorprenderle la temporada pasada.

El regreso a la ansiada Champions no fue el esperado por el conjunto madridista, que el pasado martes en el Parque de los Príncipes apenas inquietó a un Paris Saint-Germain, frente al que estuvo a merced durante casi todo el partido, aferrado a su defensa y a un gran Thibaut Courtois, con el poco castigo recibido en el marcador (1-0) como mejor noticia.

El postrero gol de Kylian Mbappé da una pequeña ventaja al equipo francés y no hace imposible pasar a cuartos, pero la mayor preocupación fue de nuevo las sensaciones que dejaron los de Carlo Ancelotti, como ya les sucediera en la Copa del Rey en San Mamés. Y dentro de un tramo importante de la temporada, recuperarlas cuanto antes se antoja vital para conocer las aspiraciones de un equipo que está acechado en LaLiga Santander por un Sevilla al que quiere meter presión y alejar a siete puntos.

Ganar al antepenúltimo clasificado se antoja ya con una obligación inevitable. La vuelta de los octavos no es hasta el 9 de marzo y el Real Madrid no puede permitirse ningún despiste en la carrera liguera, ahora mismo el título que mejor encauzado lleva. Enfrente tendrá como primera obstáculo a un Deportivo Alavés que ya le dejó claro el año pasado lo que le puede pasar si sus cinco sentidos no están puestos en esta pelea y que aspira a arañar puntos y a crear complicaciones como otro equipos de la zona baja.

Un tropiezo ante los 'babazorros' podría provocar que las alarmas se terminaran de encender ya en el vestuario merengue. De los últimos cinco partidos entre todas las competiciones, el líder de la Liga sólo ha ganado uno, al Granada, con dos empates (Elche y Villarreal), y las dos derrotas mencionadas ante Athletic y PSG. Una mala dinámica a la que se añade el mal dato de sólo tres goles anotados, una racha que ha coincidido con la ausencia de Benzema y el pequeño bajón sufrido por Vinicius.

El delantero francés ya volvió en la capital francesa, pero apenas tuvo impacto por el poco balón que tuvieron sus compañeros, mientras que el brasileño apenas pudo desbordar y parece necesitar algo de descanso después de un mes con mucha intensidad, con viaje incluido con su selección.

Ancelotti no es partidario de hacer rotaciones, pero podría aprovechar la ocasión para darle un descanso al extremo y abrir una nueva puerta a las entradas de Gareth Bale o Eden Hazard, curiosamente titulares en la clara victoria en Mendizorrotza (1-4). Si el galés tiene minutos, volvería a jugar en el Bernabéu, donde no lo hace desde ya hace dos años (16 febrero de 2020). Rodrygo y Asensio son las otras dos opciones del técnico italiano.

Este ya rotó en el empate sin goles ante el Villarreal en el centro del campo, donde dio descanso a Modric por Valverde, y podría meter aire nuevo con el uruguayo o un 'desaparecido' Camavinga, a los que debe dar minutos de calidad porque se perfilan como los sustitutos del sancionado Casemiro para el duelo de vuelta ante el PSG. Atrás, la principal duda es saber si Lucas Vázquez ocupará el lateral derecho después del sufrimiento de Carvajal ante Mbappé.

El alavés con el 'sello mendi'

Por su parte, el Deportivo Alavés se plantará en el feudo madridista con la intención de volver a sorprender al Real Madrid como hiciese el año pasado, entonces en el Alfredo Di Stéfano, de donde se llevó los tres puntos al imponerse por 1-2 en lo que fue su primera victoria de visitante ante el conjunto madridista desde el año 2000, fecha de su única victoria en once partidos en este escenario.

El conjunto vitoriano está necesitado porque marcha antepenúltimo con 20 puntos y aunque asaltar el Bernabéu no le servirá para salir del descenso, ya que el Granada marca la salvación con 24, sí sería un gran refuerzo anímico para una plantilla animada tras romper en la pasada jornada con su victoria ante el Valencia una racha de más de tres meses sin ganar. Hay que remontarse algo más atrás, a finales de octubre, para ver su única victoria a domicilio (Cádiz).

Pese a que los equipos de la zona baja les ha funcionado defender con bloque bajo ante el líder, incómodo en estas situaciones, José Luis Mendilibar no renunciará a su estilo algo más agresivo en busca de algo positivo y de sacar partido al peligro que conlleva Joselu. Laguardia es baja por sanción y su lugar en la zaga parece que será para Miazga.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Casemiro, Modric; Bale, Benzema y Vinicius.

DEPORTIVO ALAVÉS: Pacheco; Tenaglia, Miazga, Lejeune, Duarte; Escalante, Pina, Loum; Jason, Joselu y Rioja.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.