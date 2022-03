Previa del Real Madrid - FC Barcelona

Un Clásico que puede valer una Liga

El Real Madrid, más descansado pero sin Benzema, busca dar un golpe al campeonato ante un Barça que cotiza al alza

MADRID, 19 Mar. 2022 (Europa Press) -

El Real Madrid y el FC Barcelona disputarán este domingo (21.00/Movistar LaLiga) el tercer y último clásico de la temporada en el Santiago Bernabéu en busca de consolidar su liderato, los de casa, y de seguir cambiando la tendencia, los culés, que afrontan su visita a la capital de España con menos descanso tras su reciente pase a cuartos de la Europa League.

LaLiga se juega este domingo en el paseo de la Castellana cuando todavía quedan casi dos meses para su conclusión. Un triunfo merengue -a falta de ocho jornadas- sería casi definitivo para el campeonato. Un zarpazo en toda regla que podría ser más o menos profundo en función del resultado del Sevilla ante la Real Sociedad.

Ese es el objetivo de los merengues, que todavía guardan el regusto del subidón ante el Paris Saint-Germain en la 'Champions' y querrán aprovechar la fortaleza de jugar ante su público para seguir estirando el festival. Además, los últimos precedentes son todos favorables para un Real Madrid que -todavía- era mucho más favorito en la primera vuelta, cuando no estaba Xavi.

Los blancos acumulan cinco 'Clásicos' consecutivos ganados, una cifra que no se repetía desde 1957, confirmado su hegemonía en el momento de dificultad culé. Sin embargo, el vuelo está cambiando para un Barça que parece otro equipo cuatro meses después de la llegada de Xavi Hernández y de una buena colección de atacantes que llegaron en el mercado de invierno.

A esto se agarra el Barça para soñar con una Liga ante la que "no se puede ser muy optimista" en palabras de su entrenador, aunque eso no sea excusa para mostrar "personalidad" debido a su "gran momento de forma". En caso de triunfo, los blaugranas se quedarían a 12 puntos de Real Madrid -que podrían ser 11 en función del golaverage-, mientras que los de Ancelotti alargarían a 18 unidades, una ventaja más que considerable para ser el eterno rival.

El técnico italiano no podrá contar con Karim Benzema, el gran ausente este domingo por culpa de unas molestias físicas. El francés, pichichi de LaLiga con 22 goles, está ofreciendo su mejor nivel a sus 34 años, pero deberá ver el partido en casa. Ancelotti ha dicho que "no" forzarán a ningún jugador y aseguró que no está "preocupado" por su baja.

Además de Benzema tampoco será de la partida su compatriota Ferland Mendy, también por lesión, en una zaga en la que regresa Militao, baja en Mallorca por una gripe, y en la que Nacho ejercerá de lateral zurdo con Carvajal, recientemente llamado por Luis Enrique, en el derecho. Alaba completará el eje central de la defensa.

Tampoco habrá cambios en el centro del campo al estar disponible Modric, Casemiro y Kroos; y la gran novedad sería la presencia de Rodrygo junto a Vinicius y Asensio en la línea más adelantada. Otra opción es Hazard, el 'olvidado' Bale, que está en la convocatoria, o Jovic, que tan solo ha metido un gol este curso y nunca suele ser la segunda bala de Ancelotti.

El barça, en su mejor momento del curso

Por su parte, el FC Barcelona afronta el 'Clásico' tras la trabajada victoria ante el Galatasaray el pasado jueves para seguir adelante en Europa. El empate en la ida obligó a los de Xavi a vencer en el difícil Ali Sami Yen, pero sacaron con nota el examen y ahora llegan más cansados pero con más seguridad en su estilo, también reforzados por su ascensión en la tabla del último mes.

En eso ha insistido el técnico blaugrana, que disfrutó de grandes noches en el Bernabéu como jugador, consciente de la repercusión del escenario en la que será su primera como técnico. "Es un sitio espectacular para jugar en campo contrario e intentar imponer nuestro modelo de juego. Hemos crecido desde que tomé el control del equipo", recordó Xavi.

El de Terrasa tendrá al mismo equipo disponible que en Turquía, más Dani Alves, que sí está inscrito en Liga, para intentar enjugar su imagen en este final de Liga que invita a 'descafeinado'. No estarán los lesionados Ansu Fati, Sergi Roberto, Umtiti y Dest, que finalmente no ha entrado en la lista de convocados.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius y Rodrygo.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Alves, Piqué, Araujo, Alba; Busquets, F.de Jong, Pedri; Gavi, Ferran Torres y Aubameyang.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.