El Real Madrid inicia con clásico europeo una semana en su fortín

MADRID, 29 Ene. 2024 (Europa Press) -

El Real Madrid afrontará este martes (20.30 horas) el primero de sus tres partidos de esta semana con el inicio de una doble jornada en la Fase Regular de la Euroliga 2023-2024 que le medirá en el WiZink Center al Maccabi Tel Aviv israelí, uno de sus grandes rivales continentales y ante el que espera olvidar lo sucedido en el Gran Canaria Arena.

El calendario y su exigencia parecen pasarle algo de factura al conjunto madridista, que en este arranque de año se ha vuelto más 'terrenal' y que ya ha encajado cuatro derrotas, tres de ellas en el espacio de dos semanas, aunque su gran arranque le permiten tener todavía el liderato europeo y en la Liga Endesa.

El domingo, el actual campeón de Europa fue arrollado por el Gran Canaria por 100-77, duro revés que se une al recibido en la Euroliga en la visita al AS Mónaco (98-74) y al encajado en Murcia en el torneo doméstico ante el UCAM (73-61). La derrota en el Clásico en el Palau (83-78) que abrió el 2024 es el otro punto negro de un Real Madrid que da la sensación de no estar tan fino, mermado también por los problemas físicos y por encuentros que ha sacado adelante, pero de mucho desgaste como los del Efes, Valencia Basket y el de la pasada jornada ante el Olympiacos donde cerca estuvo de desperdiciar una renta de más de 20 puntos.

Pero con todo, el equipo que entrena Chus Mateo se mantiene en lo más alto de la tabla de esta Fase Regular de la Euroliga con 20 triunfos y con una buena renta sobre sus perseguidores cuando sólo faltan once jornadas para su conclusión. Ahora, tratará de aprovechar al máximo que dentro de la exigencia de tres encuentros en seis días, todos ellos son en el WiZink Center y dos de ellos, el del jueves ante el ASVEL Villeurbanne francés y el domingo ante el Bàsquet Girona, ante rivales teóricamente más 'sencillos' que el primero que visitará su fortín.

El conjunto madridista no afloja en casa en la máxima competición continental y ya acumula 12 victorias consecutivas, 11 de ellas en esta campaña. Esta impecable racha la intentará romper el Maccabi, uno de los grandes nombres del baloncesto continental y con el que se enfrentará por 72ª ocasión en la Copa de Europa.

El equipo israelí es el que más veces se ha cruzado en el camino del once veces campeón de Europa y será el siguiente en probar la solidez de su rival ante su afición, aunque en el feudo merengue no gana desde el 2010, cayendo en sus últimas 14 visitas. A esto hay que añadir que aunque este año está jugando a puerta cerrada en Belgrado por el conflicto bélico en su país, a domicilio no termina de ser fiable y viene de caer de forma clara en sus tres últimas salidas ante el Olympiacos (89-72), el Partizán (88-79) y el Fenerbahce (109-74).

El Maccabi, séptimo clasificado con un balance de 13-10, no tiene en la defensa su mejor virtud ya que concede casi 87 puntos por partido, algo que debe corregir ante el mejor ataque de la competición, que ya le avasalló en la primera vuelta (70-99) y que espera recuperar piezas para una semana donde si saca los dos triunfos se quedará muy cerca ya de asegurar el 'Top 4'.

En este sentido, Chus Mateo seguirá con la baja de dos hombres importantes como el pívot caboverdiano Walter Tavares ni el base español Sergio Llull, mientras que parece que recuperará a Mario Hezonja, que sufrió un fuerte golpe ante Olympiacos y no jugó en la isla, y a Guerschon Yabusele, ausente en los últimos duelos por molestias musculares. Piezas importantes para detener a un rival con peligro por fuera con el nacionalizado Lorenzo Brown, generador de puntos para él y para sus compañeros, y Wade Baldwin IV, y con buen físico.

Ficha técnica.

--equipos.

REAL MADRID: Campazzo, Causeur, Musa, Ndiaye y Poirier --posible quinteto inicial-- Deck, S.Rodríguez, Abalde, Alocén, R.Fernández, Hezonja y Yabusele.

MACCABI TEL AVIV: Brown, Baldwin IV, Cohen, Bolson y Nebo --posible quinteto inicial-- Dibartolomeo, Webb III, Blatt, Rivero, Sorkin y Cleveland.

--ÁRBITROS: Radovic, Rocha y Sukys.

--PABELLÓN: WiZink Center.

--HORA: 20.30/#Vamos.