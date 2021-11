Previa del Real Madrid - Rayo Vallecano

La valentía del Rayo mide la solidez en casa del Real Madrid

MADRID, 5 Nov. 2021 (Europa Press) -

El Real Madrid recibirá este sábado (21.00 horas) en el Estadio Santiago Bernabéu al Rayo Vallecano en busca de dormir en el liderato provisional de LaLiga Santander 2021-2022 y de tener un parón internacional tranquilo, aunque enfrente tendrá a un rival atrevido y sin grandes urgencias que pondrá a prueba su solidez como local.

Este derbi madrileño se presenta más igualado de lo que se podría esperar. El conjunto madridista, segundo clasificado con 24 puntos, parte como favorito, pero su nivel futbolístico no consigue ser del todo brillante, mientras que el rayista ha firmado un buen inicio de campaña, que ha despertado elogios sobre su apuesta y en su camino ya ha tumbado al FC Barcelona o al Athletic Club en San Mamés.

El equipo que dirige Andoni Iraola ha conseguido amasar puntos en este casi primer tercio de temporada y eso también le permitirá moverse con menos urgencias sobre el césped de un Bernabéu que desde que volvió a la acción con dos sonoras goleadas ante Celta (5-2) y Mallorca (6-1) no ha vuelto a tener una noche cómoda.

El Real Madrid salió el pasado miércoles del pequeño bache en el que estaba metido en su feudo, donde no había sido capaz de ganar en sus tres últimos encuentros y en dos de ellos (Villarreal y Osasuna) incluso sin poder marcar. El Shakhtar también estuvo cerca de darle un susto, pero entre Benzema y Vinicius se encargaron de que la afición merengue respirase tranquila.

Sin embargo, el público mostró su disconformidad con el fútbol de los de Carlo Ancelotti, agarrado ahora prácticamente a lo que puedan crear arriba el delantero francés y el extremo brasileño, los dos peligros que sabe el Rayo Vallecano que debe neutralizar para tener opciones de puntuar.

Pese a esa falta de brillo, el Real Madrid ha conseguido ganar cuatro de sus cinco partidos tras el parón internacional de octubre, pero sólo en el primero, en Kiev, logró ganar con comodidad, mientras que el resto lo hizo con trabajo y con un margen de un gol. Por ello, su vecino del barrio de Vallecas acude con ganas e ilusión de ponerle una noche complicada y que no le arrebate el liderato que ostenta actualmente la Real Sociedad por un punto.

La primera misión que tiene Ancelotti este sábado es la de brindar una buena función a la grada. Y para lograrlo, el técnico italiano, que entiende que los seguidores les exijan más agresividad y un mayor espectáculo, no parece que vaya a mover demasiado sus piezas, más allá de lo necesario.

La enfermería sigue sin novedades y no se atisban excesivos retoques en el once que dispondrá el de Reggiolo, que no consigue tampoco tener una unidad 'B' todavía fiable. El centro del campo que forman Casemiro, Kroos y Modric parece en la actualidad casi inamovible y, con Valverde de baja, la única novedad podría ser de nuevo la inclusión de Camavinga.

Algo similar pasa arriba donde Benzema y Vinicius son casi insustituibles. Con Rodrygo todavía de baja, queda un hueco en el 'tridente' y podría ser la oportunidad para Hazard. El belga necesita buenos minutos y confianza para aumentar un protagonismo que no está teniendo pese a no librarse de problemas físicos y es una de las opciones que baraja Ancelotti junto a Asensio. Atrás, el técnico madridista debe decidir sus parejas de laterales entre Carvajal y Lucas Vázquez y entre Mendy y Marcelo.

Un rayo con peligro arriba, pero más flojo a domicilio

Enfrente, un Rayo Vallecano deseoso de dejar buena imagen en el Bernabéu, donde no gana desde que lo hiciese en 1996 por 1-2. El conjunto vallecano llega sin agobios a este partido, situado en la sexta plaza con 19 puntos, diez por encima del descenso.

Los franjirrojos vienen de empatar sin goles en Vallecas ante el Celta e intentarán mejorar sus prestaciones a domicilio. En casa, Iraola está logrando construir un fortín, pero fuera del barrio los resultados no están siendo tan positivos, con sólo cuatro de 18 puntos y dos derrotas seguidas en El Sadar y en el Benito Villamarín.

El entrenador guipuzcoano recupera a Saveljich en defensa, aunque Maras podría seguir siendo titular y debe decidir si apuesta por su once más ofensivo ante el 13 veces campeón de Europa con Isi Palazón y Álvaro García, peligrosos con espacios, en las bandas, y Trejo, para dar de comer lo mejor posible al 'Tigre' Falcao.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema y Vinicius.

RAYO VALLECANO: Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena, Fran García; Comesaña, Ciss; Isi, Trejo, Álvaro; y Falcao.

--ÁRBITRO: González Fuertes (C.Asturiano).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--hora: 21.00.