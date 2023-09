El Real Madrid abre en el Bernabéu su deseo europeo

Los blancos reciben al asequible y debutante Union Berlin en el primer partido de la fase de grupos para marcar su rumbo continental

MADRID, 19 Sep. 2023 (Europa Press) -

El Real Madrid arranca este miércoles en el Santiago Bernabéu y ante el Union Berlin alemán su camino en la Liga de Campeones 2023-2024, con la confianza de que su feudo, escenario de numerosas noches continentales mágicas, sea talismán y comience a guiar el deseo de los merengues en esta competición, ante un alegre y valiente conjunto teutón que se estrena en la élite del continente por primera vez en su historia.

Los pupilos de Carlo Ancelotti dan este mi√©rcoles el primer paso en la √ļltima Champions con el formato actual. Un primer duelo, a priori, asequible, que marcar√° el devenir de los blancos en la competici√≥n, en la que ser√° clave empezar con buen. El encuentro ante los modestos alemanes deber√≠a ser un tr√°mite, aunque no quiere repetir errores del pasado -perdi√≥ (2-3) ante el Shakhtar Donetsk la √ļltima vez que inici√≥ la fase de grupos en casa, en la 2020-21-.

El 14 veces campe√≥n de la Copa de Europa afronta un examen contra unos de los 'peque√Īos' del grupo, David contra Goliat, aunque un Goliat que viene a Madrid a convertir la sorpresa en realidad. Sin embargo, el balance de loa merengues ante clubes de la Bundesliga es muy positivo para los madridistas.

Solo han perdido uno de sus √ļltimos 13 duelos contra equipo alemanes en Champions (8V, 4E y 1D). Adem√°s, est√°n invictos como locales en la competici√≥n continental desde abril de 2022, y no pierden ante un conjunto teut√≥n en el Bernab√©u desde marzo de 2015, cuando el Schalke venci√≥ por 3-4.

El Real Madrid quiere abrir con buenas sensaciones su deseo europeo para reforzar las buenas sensaciones con las que ha arrancado esta temporada, a pesar de las lesiones claves de Courtois, Militao y Vin√≠cius, tres pilares en los √ļltimos cursos. Pero los blancos se han repuesto con un nuevo modelo m√°s f√≠sico y contundente, espoleado por un Jude Bellingham, autor de 5 goles y 1 asistencia en 5 partidos de Liga, que ha ca√≠do de pie en Chamart√≠n y ya ha enamorado al madridismo.

El nuevo √≠dolo del Bernab√©u no faltar√° a la primera cita continental del curso, en un once que podr√≠a sufrir alg√ļn cambio con el derbi ante el Atl√©tico de Madrid de este domingo en el horizonte. La entrada de Lucas V√°zquez como lateral derecho en el equipo titular ser√° obligada, por la lesi√≥n de Carvajal. Mientras que Carlos Ancelotti confirm√≥ que Modric tambi√©n ser√° de la partida, en una medular junto a los j√≥venes Tchouameni, Camavinga y el propio Bellingham.

Sin 'Vini', formar√°n el ataque Rodrygo Goes y un inspirado Joselu, con dos goles en las dos √ļltimas titularidades. Su tanto m√°s reciente sirvi√≥ para culminar la remontada merengue ante la Real Sociedad (2-1) en casa, prolongando as√≠ el pleno de triunfos merengues en estas cinco jornadas para ser l√≠der en solitario de LaLiga EA Sports con 15 puntos y solo 3 goles en contra, el que menos en la competici√≥n.

El modesto y debutante union berlin como primer 'hueso'

El modesto Union Berlin combatirá en este escenario por cortar la racha blanca y llevarse de Madrid un gran botín para pelear por no caer eliminado en esta fase de grupos. El imponente Bernabéu acogerá el debut del equipo alemán en la Champions, a la que llega con la condición de 'tapado', aunque con el aval de su trabajado a la par que llamativo cuarto puesto el curso pasado en la Bundesliga.

Sin embargo, su inicio liguero no ha sido tan s√≥lido como la pasada campa√Īa, por lo que su estreno en la √©lite europea podr√≠a servir de punto de inflexi√≥n para olvidar ese irregular arranque. Precisamente, cay√≥ en las dos jornadas m√°s recientes, ante el RB Leipzig (1-3) y el Wolfsburgo (2-1), para llegar con m√°s dudas de las convenientes a una plaza ya de po rs√≠ complicada.

Urs Fischer vio como el mercado de verano no debilit√≥ su alegre y atractivo proyecto, incluso incorporando piezas con experiencia en la competici√≥n, como Robin Gosens, ex del Atalanta e Inter. El alem√°n y el croata Juranovic ser√°n los dos pu√Īales del 3-5-2 caracter√≠stico del Union Berlin, con la velocidad de David Datro Fofana como amenaza en ataque. Aunque no viene siendo titular, el t√©cnico s√≠ podr√≠a optar por la experiencia del central italiano Leonardo Bonucci, acostumbrado a este tipo de duelos.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones:

REAL MADRID: Kepa; Carvajal, R√ľdiger, Nacho, Fran Garc√≠a; Tchouameni, Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo y Joselu.

UNION BERLIN: Ronnow; Juranovic, Doekhi, Knoche, Leite, Gosens; Kral, Laidouni; Volland, Beherns y Fofana.

--√ĀRBITRO: Espen Eskas (NOR).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 18.45/Movistar Liga de Campeones.