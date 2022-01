Previa del Real Sociedad - Atlético de Madrid

El Atlético quiere recuperar su identidad en la Copa

La Real Sociedad busca aprovechar el peor momento del equipo del 'Cholo'

MADRID, 18 Ene. 2022 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid visita este miércoles a la Real Sociedad (21 horas) en los octavos de final de la Copa del Rey, con el objetivo de reencontrarse con su identidad y recuperar la ilusión en una temporada aciaga hasta el momento, mientras que los vascos, aparentemente fuera de su crisis de resultados, quieren aprovechar las dudas rojiblancas y colocarse como un serio aspirante al título.

El equipo del 'Cholo' Simeone afronta el duelo en un momento muy delicado tras el batacazo de la Supercopa de España, cayendo en las semifinales ante el Athletic Club (1-2). En Liga, no pudo pasar del empate contra el Villarreal (2-2) en su último partido y sólo suma una victoria en los últimos seis encuentros, una mala racha que les coloca cuartos en la tabla con 33 puntos, a 16 del líder.

Pero la Copa del Rey parece, de momento, el único oasis en un desierto rojiblanco lleno de dudas y lejos de la versión que la plantilla ofreció la pasada campaña, en la que levantaron el título de Liga como el equipo más sólido y regular. El torneo del KO sería la única baza para reenganchar a la afición y a unos jugadores que parecen desmotivados y sin fuelle.

El Atlético venció con solvencia al Rayo Majadahonda en los dieciseisavos de final, dándose un festín de goles (0-5) y manteniendo la portería a cero, algo que solo ha ocurrido en ocho ocasiones desde el inicio de la temporada. Y es que el aspecto defensivo, sorprendentemente, se ha convertido en uno de los asuntos a mejorar.

Este parece el núcleo del problema. Si el equipo no carbura en defensa, el resto del engranaje construido por Simeone de desmorona. Los rojiblancos han encajado 24 goles en Liga, uno menos que en toda la temporada pasada. Una debilidad atrás que perjudica y mucho a las aspiraciones del Atleti, a lo que hay que sumar los despistes y la fragilidad a balón parado, que también le ha costado puntos a los madrileños.

Y los de la capital deberán afrontar este partido clave con bajas sensibles. Las principales: Kondogbia y Llorente, que se suman a las de Savic y Griezmann, por lesión, y la de Giménez, por sanción. Estas ausencias, junto a las dudas sobre qué sistema utilizar, podrían provocar que el técnico argentino alineara un centro del campo inédito formado por Koke, De Paul y Herrera, en un hipotético 4-3-3, con Carrasco, Correa y Luis Suárez en el ataque.

La no presencia obligada de Giménez tras su expulsión en la Supercopa y la lesión de Savic, forzaría al 'Cohlo' Simeone a colocar una defensa de cuatro jugadores con Felipe y Hermoso como centrales, y Vrsaljko y Lodi en los laterales.

La real quiere sacar tajada de la crisis rojiblanca

Por su parte, la Real Sociedad, equipo campeón de la Copa en 2020, parece haber olvidado su primer gran bache de la temporada y encadena tres partidos invicto, tras el empate ante Alavés (1-1) y la victoria frente al Celta (1-0) en Liga y el triunfo (2-3) contra el Leganés en los dieciseisavos del torneo copero.

Este fue el tercer rival que los 'txuri-urdin' eliminaron en Copa, tras deshacerse del Panaderías Pulido (0-4) y del Zamora (0-3) en rondas anteriores. Ahora, el equipo ha podido trabajar enfocado únicamente en el encuentro ante el Atleti durante diez días sin ningún partido en el horizonte. Este 'mini' descanso ha permitido a Imanol Alguacil recuperar piezas importantes para el once titular.

Así, Zubimendi, que se lesionó ante el Celta de Vigo, ha entrado en la convocatoria y podría ser incluso de la partida, acompañando a Rafinha y Merino en la medular. Januzaj también podría volver al equipo inicial por uno de los flancos, mientras que Oyarzabal ocuparía el opuesto.

La gran ausencia para Imanol Alguacil será el delantero sueco Aleksander Isak, que finalmente no se ha recuperado de su esguince y no ha entrado en la lista para el partido. Por esta sensible baja quizá entre Portu, con un ataque mucho más dinámico. La convocatoria la completan cuatro futbolistas del Sanse: Ayesa, Djouahra, Turrientes y Lobete, que han trabajado frecuentemente con Alguacil.

Los donostiarras, que han recuperado la frescura y el brío en el juego perdidos en las últimas semanas, esperan que el ambiente en el Reale Arena sea un factor importantísimo que termine por decantar la balanza hacia el lado local. Aunque los blanquiazules no se fían del mal momento rojiblanco y creen que deberán dar su mejor versión para poder poner las cosas difíciles a los madrileños.

El último enfrentamiento entre ambos fue en la primera vuelta de LaLiga Santander en el Metropolitano y terminó en empate (2-2), mientras que el último duelo directo en el Reale Arena se lo llevó el Atlético de Madrid.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

REAL SOCIEDAD: Ryan; Zaldua, Elustondo, Le Normand, Ahien; Zubimendi, Merino, Rafinha; Januzaj, Portu y Oyarzabal.

Atlético de madrid: oblak; vrsaliko, felipe, hermoso, lodi; de paul, koke, herrera; carrasco, correa y suárez.

--ARBITRO: Alberola Rojas (C. Castellano-Manchego).

--ESTADIO: Reale Arena.

--HORA: 21.00 horas/DAZN.