Previa del Real Sociedad - Sporting de Huelva

La Real Sociedad busca una alegría ante el competitivo Sporting

El conjunto donostiarra y el onubense abren la Supercopa Femenina de Mérida a la 'caza' de una valiosa final

MADRID, 17 Ene. 2023 (Europa Press) -

La Real Sociedad y el Sporting de Huelva ser√°n los encargados de abrir este mi√©rcoles (18.30 horas/Teledeporte) la Supercopa de Espa√Īa de f√ļtbol femenino que acoge el Estadio Jos√© Fouto de M√©rida, un duelo que se presenta equilibrado pese al te√≥rico favoritismo del equipo de Natalia Arroyo.

Real y Sporting se cruzan en una primera semifinal que se presenta para ambos como una buena oportunidad de jugar una final tras evitar en el sorteo sobre todo al FC Barcelona, que se medir√° el jueves al Real Madrid. De ese objetivo, disfrut√≥ no hace mucho el onubense, que acude a tierras extreme√Īas como actual subcampe√≥n de la Copa de la Reina.

En aquella 'Final a Cuatro' que acogi√≥ la localidad madrile√Īa de Alcorc√≥n y durante todo el torneo del k.o, el Sporting demostr√≥ su capacidad competitiva a un partido que le permiti√≥ dejar fuera a la UDG Tenerife, que entonces tambi√©n part√≠a como mejor colocado para jugar la final.

Ahora, el conjunto que entrena Antonio Toledo llega con ganas de dar otra sorpresa, apoyado en su buen momento de forma ofrecido durante la primera vuelta, donde está alejado de los puestos de peligro, aunque en su punto negativo está que ya se despidió de volver a brillar en la Copa de la Reina, eliminado por Osasuna en la tercera ronda.

El pasado fin de semana, el equipo andaluz cayó en casa ante el imparable FC Barcelona (0-3), una derrota que puso fin a una buena racha de cinco partidos sin perder, aunque se mantiene en la novena posición de la tabla de la Finetwork Liga F.

"Para nosotros es una gran ilusi√≥n el estar en una competici√≥n de este prestigio y con los rivales que vamos a tener enfrente. Va a ser como cuando fuimos a la 'F4' de la Copa de la Reina y vamos a tratar de disfrutar, salir a ganar y pasar a la final, que ser√≠a un logro y un orgullo", se√Īal√≥ Antonio Toledo en rueda de prensa, donde admiti√≥ que tras un "diciembre muy bueno", el equipo "ha perdido un poco el tono f√≠sico despu√©s del par√≥n", y que celebr√≥ tener "por primera vez a toda la plantilla disponible".

La real se llevó el duelo liguero

Por su parte, la Real Sociedad no llega con tan buen √°nimo a esta Supercopa de Espa√Īa donde espera recuperar su mejor nivel para, primero, alcanzar la final, la segunda tras la de la 2020 cuando perdi√≥ la final contra el Bar√ßa, y luego intentar pelear por el t√≠tulo.

El conjunto de Natalia Arroyo no está tan regular y brillante como la pasada temporada, cuando fue subcampeón liguero. De momento, a falta de un partido, ante el Real Madrid, para completar su primera vuelta, está lejos de la 'zona Champions', a doce puntos de la tercera plaza y a uno más de la segunda. En el duelo liguero con el Sporting, victoria por 0-2.

Al equipo realista le est√° costando en el campeonato dom√©stico donde s√≥lo ha ganado seis de sus 14 encuentros, perdiendo tres de los √ļltimos cuatro, y con el a√Īadido de que la semana pasada se despidi√≥ tambi√©n de la Copa de la Reina al caer en casa ante el Atl√©tico de Madrid (0-2), unas malas sensaciones que esperan olvidar en M√©rida donde quiere acercarse al nivel ofrecido ante el Bar√ßa, ante el que roz√≥ ara√Īar un punto.

"No creo que el Sporting sea la 'cenicienta'. Para este tipo de partidos se necesitan no sólo argumentos futbolísticos sino también saber jugarlos y se ha visto en muchas de estas, eso le convierte en muy peligroso en este tipo de escenarios. Nos lo puso difícil en la liga y esperamos lo mismo. Las jugadoras son conscientes de que no es un partido cualquiera y de que no estamos en ese momento en el que los resultados fluyan fácil, pero veo al equipo con ganas y rabioso por lo que ocurrió en Valencia", aseguró Natalia Arroyo en la previa.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

REAL SOCIEDAD: Nanclares; Le Guilly, Tejada, Vanegas, Izarne; Gaby, Arnaiz, Gili; Franssi, Sarriegi y Eizagirre.

Sporting de huelva: ashurst, k√ľhn, ballest√©, ojeda, carrasco; ruiz, castell√≥, balcerzak, hagman; de teresa y agustsdottir.

--√ĀRBITRA: Mar√≠a Dolores Mart√≠nez Madrona (C.Murciano).

--ESTADIO: Romano José Fouto.

--HORA: 18.30/Teledeporte.

