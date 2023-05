Previa del Real Valladolid CF - FC Barcelona

El Valladolid se juega la vida ante un Barça dolido

Los 'culers', tocados por perder ante la Real Sociedad entre festejos por LaLiga

BARCELONA, 22 May. 2023 (Europa Press) -

El Real Valladolid CF recibe este martes al FC Barcelona en el José Zorrilla (22.00), en la jornada 36 de LaLiga Santander, con la imperiosa necesidad de poner fin a su racha de derrotas para seguir soñando con la permanencia y ante un Barça que, tras festejar el título, quiere terminar bien y olvidar la derrota encajada en casa ante la Real Sociedad.

Toda la presión recae en el Valladolid, que enlaza cinco derrotas y está ya en la zona roja, con billete temporal para bajar a Segunda. Si los pucelanos quieren salvarse y depender de sí mismos para hacerlo, deberán tumbar a un Barça que, pese a no jugarse nada, llega dolido.

Salvación contra 'Pichichi' o 'Zamora'; esa es la lucha. El Valladolid se juega la vida, y lo hace ante un Barça que ha sacado 1 sola victoria y 1 solo empate (por 7 derrotas) en las últimas nueve visitas del Barça al José Zorrilla. Otra mala racha a la que poner fin, pues la última victoria ante los 'culers' fue en 2014.

Las urgencias y los nervios pueden pesar en Pucela, sobre todo tras la última derrota en casa del Cádiz (2-0) que metió a los de Paulo Pezzolano en la zona de descenso. Los vallisoletanos, antepenúltimos, tienen los mismos 35 puntos que el Getafe CF, primero en salvarse ahora mismo, pero están en caída libre.

Pese a ello, el técnico está "tranquilo" por "seguir dependiendo de si mismos", aunque sabe que tienen que hacer un partido "más que perfecto" ante el FC Barcelona para ganar. "Hay que hacer un partido más que perfecto para sacarlo. Solo con dar el máximo no nos da", remarcó en la previa del duelo.

Tampoco le servirá de mucho mirar al partido de la primera vuelta en el Spotify Camp Nou, donde los de Xavi Hernández les golearon 4-0 con doblete de Robert Lewandowski. Y el polaco protagoniza uno de los objetivos minoritarios, secundarios, que perseguirá el Barça en Pucela; su 'Pichichi'. Suma 22 goles y tiene 5 de ventaja sobre Karim Benzema (Real Madrid).

El polaco marcó el 1-2 definitivo en la derrota de la última jornada ante la Real Sociedad, que ganó su primer duelo liguero en Barcelona desde 1995. Una derrota que dejó tocado, dolido, al equipo blaugrana pese a festejar, post partido, el título de LaLiga Santander.

Otro reto para el Barça es el Zamora para el portero Marc-André Ter Stegen, que tiene ya difícil el récord de porterías a cero. Pero el Zamora, con solo 15 goles encajados, lo tiene a tocar y es cosa de dejar pasar estos tres partidos restantes con un nivel cercano al visto en él y en la zaga blaugrana, en el mejor de los recientes años.

Se presenta el Barça en Valladolid sin dos de esos hombres clave en la zaga; uno, un Jules Koundé que no viaja por fatiga muscular. Se suma así a las bajas de Pedri y Araújo (el otro puntal defensivo). Sin ellos, intentará no repetir derrota y enlazar dos tropiezos, algo que no sucede en Liga desde octubre de 2021 (Real Madrid y Rayo Vallecano).

El Barça ha encajado seis goles en sus cinco últimos partidos en LaLiga Santander, uno más que en sus anteriores 21 encuentros ligueros. Aun así sigue a 3 goles del récord de LaLiga del Deportivo de La Coruña en la 93/94 y el Atlético de Madrid en la 2015/16 que encajaron 18 en toda la temporada.

Por su parte, Pezzolano pierde a Hongla por sanción, mientras que las dudas principales son Escudero y Sergio León, que podrían jugar. Las bajas confirmadas son las de Amallah, Luis Pérez y Anuar, que no podrán estar en esta nueva final, ya casi sin red, por la permanencia.

---------------------

Contenido multimedia (gráficos):

Estadísticas previa Real Valladolid vs FC Barcelona (J36)

https://www.epdata.es/estadisticas-previa-real-valladolid-vs-fc-barcelona-j36/abe3acf9-f092-4de4-a022-c53bd7c1ecfe

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

Real valladolid cf: masip; rosa, el yamiq, joaquín, javi sánchez, escudero; monchu, aguado, kike pérez; plata y larin.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Marcos Alonso, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Kessié; Dembélé, Lewandowski y Gavi.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano).

--ESTADIO: José Zorrilla.

--hora: 22.00/dazn.

Europa Press