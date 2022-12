Previa del Real Valladolid - Real Madrid

El Real Madrid quiere asaltar el liderato en el regreso

Los blancos vuelven a LaLiga y eval√ļan su momento, a solo dos puntos del Bar√ßa, ante un Valladolid sin urgencias

MADRID, 29 Dic. 2022 (Europa Press) -

El Real Madrid visita este viernes (21.30 horas) al Real Valladolid en la jornada 15 de LaLiga Santander, con el liderato que ostenta el FC Barcelona a solo dos puntos entre ceja y ceja para meter presión a los azulgranas y dormir en lo más alto de la tabla, mientras que el conjunto pucelano afronta el duelo instalado en la zona tranquila de la clasificación, sin urgencias ni nada que perder.

Los pupilos de Carlo Ancelotti culminan su 'pretemporada' particular en el Nuevo José Zorrilla, en el que será el primer examen del conjunto blanco tras el parón mundialista. El encuentro ante los 'blanquivioletas' servirá para evaluar el momento que vive una plantilla que acabó la primera parte de la temporada algo justa físicamente, así como para terminar un 2022 lleno de alegría -con cuatro títulos- con una sonrisa.

El partido ante el Valladolid cortará la cinta del maratón particular del Real Madrid en los próximos dos meses, sin descanso hasta final de febrero con hasta 17 encuentros de cinco competiciones diferentes. Además, el aspecto físico como una de incógnitas a resolver en las próximas semanas. "Llegamos con mucha ilusión por volver. Hemos recuperado bien a Benzema. Los que han vuelto están bien, aunque daré prioridad a los jugadores que se han entrenado aquí", analizó antes del duelo el italiano.

Los blancos encaran el √ļltimo compromiso del a√Īo segundos en la tabla con 35 puntos, a solo dos del l√≠der Bar√ßa y con la √ļltima sufrida victoria (2-1) sobre el C√°diz en la memoria. Tras un inicio fulgurante de competici√≥n, los merengues notaron el saturado calendario y las pocas rotaciones en los duelos previos al Mundial. Ahora, con las pilas cargadas, el asunto a mejorar deber√° ser la faceta defensiva, despu√©s de encajar 14 goles en 14 jornadas. Su √ļnica derrota hasta ahora lleg√≥ como visitante (3-2, ante el Rayo).

Ancelotti s√≥lo tiene la baja segura de Mariano D√≠az, por un esguince de tobillo. Finalmente s√≠ estar√°n en Zorrilla los mundialistas Luka Modric, Aurelien Tchouameni y Eduardo Camavinga, semifinalista y finalistas, respectivamente, con solo un entrenamiento en Valdebebas. El lunes se incorporaron los brasile√Īos Rodrygo, Militao y Vinicius, este √ļltimo es el que m√°s opciones tienes de ser titular.

Courtois no fallar√°, con una l√≠nea de cuatro formada por Carvajal, R√ľdiger -en detrimento del central carioca-, Alaba y Mendy. La ausencia del '10', al menos desde el inicio, da alas a la titularidad de Ceballos, en una medular con Kroos y Valverde. Benzema, aparentemente recuperado, apunta a un 'once' en el que no aparece desde el 19 de octubre. El franc√©s solo ha disputado 28 minutos en los √ļltimos seis partidos oficiales antes del Mundial. Con Vinicius por la izquierda, el Bal√≥n de Oro estar√≠a acompa√Īado tambi√©n por Asensio, con un Rodrygo sin apenas entrenos.

El valladolid, sin nada que perder ante el campeón

En cuanto al balance de enfrentamientos directos, el Real Madrid no pierde desde noviembre de 2008, por lo que encadena 13 duelos invicto ante los vallisoletanos. Tampoco es muy halag√ľe√Īa para el Valladolid la estad√≠stica solo en Zorrilla, ya que √ļnicamente ha podido festejar dos triunfos ante los blancos en su feudo en los √ļltimos 20 a√Īos.

El conjunto de Pacheta vive en la zona tranquila de la tabla, duod√©cimo con 17 unidades, 6 por encima del descenso, lo que da algo de ox√≠geno a un equipo que acab√≥ entonado antes del par√≥n. Ya es equipo de dieciseisavos de Copa tras pasar las dos primeras eliminatorias y sum√≥ tres triunfos -Elche, Real Sociedad y Celta- en los √ļltimos cinco encuentros de Liga.

El t√©cnico burgal√©s no podr√° contar con Zou Feddal, Anuar y el semifinalista del Mundial Jawad El Yamiq. Olaza y Kenedy, tocados, son duda, mientras que Gonzalo Plata apunta a la lista tras estar ausente por faringoamigdalitis durante la semana. Pacheta deber√° elegir entre Sergio Le√≥n o Weissman en el puesto de '9', as√≠ como escoger quien acompa√Īa a Roque Mesa entre Aguado, Monchu y Kike P√©rez.

"Lo estamos preparando igual que cualquier otro partido, con la particularidad de que el jugador lleva pensando en él un mes y que la motivación ya está y yo, quizá, tenga que frenarla. Preparamos el partido para ser valientes y para ganar porque si cambias mucho, mandas a los jugadores un mensaje equívoco y de duda", explicó Pacheta este miércoles en rueda de prensa.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones:

VALLADOLID: Masip; Fresneda, joaqu√≠n, Javi S√°nchez, Escudero; Roque Mesa, Aguado, Kike P√©rez; Gonzalo Plata, √ďscar Plano y Sergio Le√≥n.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, R√ľfiger, Alaba, Mendy; Kroos, Valverde, Ceballos; Asensio, Benzema y Vinicius.

--√ĀRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz).

--ESTADIO: José Zorrilla.

--hora: 21.30/dazn.

Europa Press