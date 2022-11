Previa del Túnez - Francia

Francia quiere el pleno y Túnez sueña con el milagro

Los galos, ya clasificados, no quieren borrones en su currículum mundialista ante un conjunto tunecino que busca sus primeros octavos

MADRID, 29 Nov. 2022 (Europa Press) -

La selección francesa afronta este miércoles (16.00 horas) ante Túnez la tercera y definitiva fecha del Grupo D del Mundial de Catar, en la que espera cerrar sin borrones su participación en esta primera fase antes de los octavos, eliminatoria que desean los tunecinos, ya que nunca han avanzado de la fase de grupos, aunque presumiblemente necesite de un milagro en forma de carambola de resultados.

Los de Didier Deschamps han demostrado ser una de las selecciones más consistentes y fiables en lo que va de torneo. Es uno de los tres conjuntos -junto a Brasil y Portugal- que al terminar la segunda jornada pudo celebrar su pase a octavos de final, con mucha solvencia y un ataque que 'intimida', por las muchas variantes posibles pese a las bajas.

Ese fondo de armario amplio le permitirá al técnico francés introducir algunos cambios en su 'once' para enfrentarse a Túnez, tal y como avanzó en la previa. "Voy a tener que gestionar la plantilla, tengo muchas cosas a tener en cuenta. Tengo algo más de tiempo para tomar mi decisión, pero sí, habrá cambios. No diré cuántos", afirmó Deschamps en rueda de prensa ante la posibilidad de administrar los minutos en un partido que tiene algo de 'intrascendente'.

Con seis puntos gracias a sus victorias solventes ante Australia (4-1) y Dinamarca (2-1), los 'Gallos' tienen prácticamente asegurado el primer puesto -sólo un triunfo abultado de Australia le impediría acabar como líder, si pierden-, dejando atrás también la maldición que ha perseguido a los tres últimos campeones del mundo. Así, Matteo Guendouzi y Youssouf Fofana podrían reemplazar a Aurelien Tchouameni y Adrien Rabiot, titulares en los dos primeros partidos.

Esto podría provocar que Deschamps refuerce el centro del campo con un tercer hombre, jugando con tres atacantes, con la duda de si Kylian Mbappé, actual 'pichichi' del torneo con tres tantos y una asistencia, entrará en esa rotación y si mantiene a un Antoine Griezmann enchufado y un Olivier Giroud que está a una diana -lleva 51- de convertirse en máximo goleador de la historia de la selección francesa.

No obstante, el objetivo será no abandonar su estilo directo y convincente, aunque no ilusionante. Y es que si maravillar, Deschamps ha conseguido armar un bloque muy sólido pese a los contratiempos en forma de lesiones, dándole a Griezmann protagonismo en la creación, con un Mbappé tirado a la izquierda que gestiona la mayoría de ataques y un rematador letal como Giroud.

El duelo 'asequible' ante Túnez también permitiría ver a nuevas piezas en la defensa, donde ya ha habido cambios en los dos primeros partidos. Theo Hernández, destinado a ser titular en lo que resta de torneo, podría descansar, mientras Axel Disasi, Ibrahima Konaté y William Saliba esperan su turno.

Las 'Águilas de Cartago' fueron una de las sorpresas del inicio del Mundial, al rascar en su debut un ilusionante punto (0-0) ante la 'tapada' Dinamarca. Sin embargo, su fútbol atractivo, valiente y sin complejos no compareció ante Australia en la segunda jornada, cayendo por 0-1 y complicándose la vida en su grupo. Sin ningún gol a favor y uno en contra, su sueño de avanzar a cuartos por primera vez en la que es su sexta participación mundialista se antoja más que complicado.

La urgente necesidad de los cruces obliga a los tunecinos, últimos con un punto, a imponerse a la vigente campeona y esperar un empate entre Australia y Dinamarca -segunda con 3 y cuarta con 1, respectivamente-, o una victoria de los daneses sobre los oceánicos, según lo cual necesitarían un triunfo ante Francia más holgado que este.

Algo complicado, ya que su último triunfo por dos o más tantos en un Mundial se produjo en su primer partido en el torneo (3-1 contra México en Argentina 1978). Además de un balance en los enfrentamientos directos con los galos muy negativo, con dos empates y una derrota.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

TÚNEZ: Dahmen; Bronn, Meriah, Talbi; Gräger, Shkiri, Laïdouni, Abdi; Sliti, Jebali y Msakni.

FRANCIA: Lloris; Pavard, Konaté, Saliba, Theo; Fofana, Guendouzi, Rabiot; Mbappé, Giroud y Griezmann.

--ÁRBITRO: Matthew Conger (NZL)

--ESTADIO: Education City Stadium.

--HORA: Gol Mundial y Movistar+.

