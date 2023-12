El Real Madrid busca el deseado pleno en Champions

Los de Carlo Ancelotti se enfrentan, ya con el primer puesto asegurado, a un Union Berlin que se juega la Europa League

MADRID, 11 Dic. 2023 (Europa Press) -

El Real Madrid visita este martes al Union Berlin en la sexta y √ļltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2023-2024, un duelo al que los blancos llegan con el billete a octavos de final y el primer puesto bajo el brazo, por lo que su objetivo ser√° conseguir un pleno de triunfos que no logra desde hace nueve a√Īos, mientras que los alemanes, que todav√≠a no han ganado, necesitan dar la sorpresa para pelear su continuidad europea en la Liga Europa.

El Olympiastadion será el escenario (21.00 horas) del cierre del Grupo C para Union Berlin y Real Madrid. Los pupilos de Carlo Ancelotti llegan a la capital alemana con los deberes hechos, por lo que aparentemente el encuentro no presenta grandes alicientes deportivos para el 14 veces campeón de Europa. Sin embargo, el prestigio en Champions no se negocia, y los madridistas quieren completar una fase de grupos inmaculada.

En la quinta jornada, ante el N√°poles en el Santiago Bernab√©u, el Real Madrid firm√≥ la quinta victoria (4-2) en su grupo frente al rival m√°s duro. Un triunfo que les permiti√≥ seguir so√Īando con el pleno continental, una haza√Īa que no logran desde la temporada 2014-2015. Y es que el conjunto madridista solo ha gozado de esta privilegiada posici√≥n en dos ocasiones en la etapa Champions (tambi√©n en la 2011-2012, solo el Bayern de M√ļnich lo ha logrado en tres ocasiones).

Los de Carlo Ancelotti viajan a Berlin tras empatar (1-1) a domicilio con el Real Betis, un punto que les hizo perder el liderato que ahora ostenta en solitario el sorpresivo Girona. Sin embargo, ese empate le permitió enlazar 14 partidos sin perder (11V y 3E), solo con la derrota en el Metropolitano como borrón este curso.

En el Benito Villamar√≠n volvi√≥ a emerger con gol un Jude Bellingham estelar y omnipresente que ya suma 16 dianas esta temporada. El ingl√©s, ya con los problemas en el hombro olvidados, apunta a la titularidad en la capital alemana, junto a un Rodrygo que est√° en estado de gracia. Aliviado tras su preocupante crisis goleadora, y sin el lesionado Vin√≠cius J√ļnior, el paulista es el jugador m√°s desequilibrante y que m√°s genera en ataque blanco, acompa√Īado por un tambi√©n entonado Brahim D√≠az.

No obstante, Ancelotti podr√≠a incluir cambios -podr√≠an entrar Kepa, Nacho, Fran Garc√≠a, Ceballos o Joselu- dado que los blancos ya han cumplido todos sus objetivos en esta fase, aunque s√≠ esta en juego el prestigio continental. Ser√° el antepen√ļltimo partido de 2023 para los merengues, que despu√©s deber√°n recibir al Villarreal y visitar Mendizorroza.

Adem√°s, el preparador italiano quiere celebrar su triunfo n√ļmero 42 con el Real Madrid en Champions, superando a Miguel Mu√Īoz como entrenador con m√°s victorias en la m√°xima competici√≥n continental de la historia del club blanco.

√öltima oportunidad para un union berlin mejorado

El Real Madrid deberá neutralizar a un Union Berlin que puso fin a su negativa dinámica de 16 partidos sin ganar (13D y 3E) este fin de semana, al vencer (3-1) al Borussia Mönchengladbach -primera victoria en casa desde agosto-. Un triunfo balsámico para los de Nenad Bjelica, que reciben al conjunto madridista con más confianza y seguridad en su plan para seguir con vida en Europa.

Y es que este es el gran objetivo del conjunto alem√°n, √ļltimo en el Grupo C en su debut en la m√°xima competici√≥n europea con solo 2 puntos despu√©s de 3 derrotas y 2 empates, pero con opciones de meterse en Liga Europa si vence a los merengues y el Braga cae en el Diego Armando Maradona de N√°poles.

Una situación complicada que requiere prácticamente un milagro para los locales, que sin embargo ya pusieron en apuros al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En el partido de la primera vuelta, el Union Berlin aguantó el 0-0 hasta el descuento, cuando Bellingham tiró por tierra todo su esfuerzo. Además, un gran resultado ante el Real Madrid les permitiría afrontar con más moral su misión de alejarse del descenso en la Bundesliga.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones:

UNION BERLIN: Ronnow; Roussillon, Diogo Leite, Knoche, Juranovic; Khedira, Haberer, Gosens, Volland, Hollerbach; y Behrens.

REAL MADRID: Kepa; Lucas Vázquez, Nacho, Alaba, Fran García; Valverde, Kroos, Ceballos, Bellingham; Rodrygo y Joselu.

--√ĀRBITRO: Rade Obrenovic (ESL).

--ESTADIO: Olympiastadion.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.