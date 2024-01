Unionistas quiere rizar el rizo ante el Barça

Los salmantinos quieren seguir haciendo historia ante un Barça alicaído

BARCELONA, 17 Ene. 2024 (Europa Press) -

El Reina Sofía de Salamanca acoge este jueves el duelo entre Unionistas CF y FC Barcelona (19.30) de octavos de final de la Copa del Rey, un partido histórico para los salmantinos que, tras la hazaá de eliminar al Villarreal, buscan repetir ante un Barça que llega alicaído por el varapalo de la Supercopa de España y las dudas en la ronda previa ante el Barbastro.

La Copa del Rey es escenario de gestas como la que consiguió el Unionistas ante el Villarreal, al que eliminó en la tanda de penaltis en un duelo que tuvo que jugarse en dos días, algo que todavía le dio más épica. Ahora, ante un Barça que es el club con más Copas en su haber, los locales quieren que el Reina Sofía viva otra fiesta aún mayor.

Con un lleno absoluto y más de 6.000 aficionados y aficionadas que alentarán a Uninonistas, los salmantinos intentarán que la fe que tienen, la que ya vivieron ante el Villarreal, se cobre otra víctima. Esta vez aún más prestigiosa. Y, en la previa, su técnico, Dani Ponz, dejó claro que no se dejarán amilanar por el peso y prestigio del rival.

"Al final no podemos estar intimidados, es imposible sujetar a un equipo como el Barça pero, no podemos caer en no creer. Vamos a seguir jugando igual mirando siempre hacia delante", aseguró en rueda de prensa previa.

La victoria copera frente al Villarreal dio ánimos a un equipo que en la Primera RFEF viene de ganar al Rayo Majadahonda (2-1) y que ganó al Barça Atlètic (0-2) en el Johan Cruyff. E igual que ganaron al filial blaugrana, quieren tumbar ahora al primer equipo sabiendo que, a un partido de 90 minutos, todo puede pasar.

Será el primer duelo entre Unionistas y Barça en competición oficial, pero el primer equipo del FC Barcelona estuvo 13 veces antes en Salamanca, y ante la extinta UD Salamanca ganaron, en el Helmántico, 3 partidos por 2 empates y 8 derrotas. Así que es un mal feudo histórico para los blaugranas.

Pese a que el Barça es claro favorito, por categoría y por historia, afrontan este duelo con dudas. Las propiciadas por la dura derrota por 4-1 ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España, por el 2-3 con que ganaron al Barbastro en la última ronda de esta Copa y, sobre todo, por un mal juego que crea dudas en parte de la afición.

No así en un Xavi Hernández que sigue creyendo en que las cosas van más bien que mal. Se enroca en la idea de que el proyecto sigue avanzando y, pese a reconocer que hicieron las cosas muy mal en el último Clásico, confía en poder ganar un título, como esta Copa del Rey, para ganar un año más de crecimiento en el banquillo blaugrana.

Buena parte de sus opciones de ganar tranquilidad pasan por no sucumbir en la Copa ante un rival de tan baja categoría. Y acude a Salamanca con ocho bajas que le merman sus opciones de rotar. Además de las seis lesiones que tiene actualmente el primer equipo blaugrana, se suman dos por sanción de cara a estos octavos de final.

Lamine Yamal, todavía acarreando una sanción de su etapa juvenil, y Ronald Araujo, tras su expulsión en la final de la Supercopa, están fuera de la lista igual que los lesionados Marc-André Ter Stegen, João Cancelo, Raphinha, Iñigo Martínez, Marcos Alonso y Gavi, siendo este último el "alma del equipo" a ojos de Xavi, como aseguró en rueda de prensa previa a este duelo vital para los blaugranas.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

UNIONISTAS CF: Marqués; Camus, Mayor, Giménez, Jiménez; Gómez, Nespral, Villar, Serrano; Slavy y Losada.

FC BARCELONA: Iñaki Peña; Fort, Kounde, Christensen, Balde; Oriol Romeu, Gündogan, Pedri; Ferran Torres, Roque y Marc Guiu.

--ÁRBITRO: Hernández Maeso (C. Extremeño).

--ESTADIO: Estadio Municipal Reina Sofía.

--hora: 19.30/.