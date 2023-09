Deportivo Alavés y Athletic Club abrirán la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2023-2024 este viernes (21.00) en Mendizorroza en el que será el primer derbi vasco de la temporada, un encuentro en el que los de Valverde intentarán prolongar su buena racha actual y mantenerse en puestos de Champions, mientras los babazorros buscarán seguir fuertes en casa, donde no han perdido ningún partido de Liga en todo 2023.

283 días han pasado desde que el Alavés cayó derrotado por última vez en competición liguera por el Levante. Desde entonces, el equipo dirigido por Luis García encadena 16 partidos sin perder como local entra Primera y Segunda. De hecho, los 6 puntos que poseen este curso corresponden a dos triunfos en casa, ante equipos de entidad como el Sevilla (4-3) y el Valencia (1-0).

Además, su rival, el Athletic, no se le da nada bien jugar en territorio alavés. Los 'leones' no han ganado en Mendizorroza en ninguna de sus siete últimas visitas, siendo la racha actual más larga de los bilbaínos sin ganar como visitantes en Liga -que no sea Camp Nou, Bernabéu y Metropolitano-.

Para recordar el último triunfo del Athletic como visitante ante el Deportivo Alavés hay que remontarse hasta 2003, cuando el equipo entonces dirigido por Jupp Heynckes venció por 2-4 con doblete de Extebarria y goles de Urzaiz y Yeste. Desde entonces, tres empates, cuatro derrotas y tan solo dos goles a favor.

Sin embargo, el inicio del Athletic Club es cuanto menos esperanzador. Tras las primeras cinco jornadas, los de Ernesto Valverde se encuentran situados en la cuarta posición, cayendo únicamente derrotados en su debut ante el Real Madrid (0-2). Desde entonces, tres triunfos y un empate para alcanzar los 10 puntos en la clasificación. De ellos, 4 los ha conseguido lejos de San Mamés, donde se mantiene invicto y aun no ha encajado ningún gol.

El estado de forma de algunos jugadores del Athletic en este inicio de curso está siendo muy alto, empezando por la portería. Unai Simón es el portero de LaLiga que más paradas ha realizado hasta el momento (21), además del meta que más veces ha dejado su portería a cero (3). En el centro del campo, Ruíz de Galarreta está aportando calidad y trabajo, siendo el auténtico metrónomo del equipo.

Y en ataque, Iñaki Williams y Guruzeta están acertados de cara a gol con 5 tantos entre ambos y, en el caso del internacional ghanés, especialmente involucrado en la creación siendo el jugador rojiblanco que más ocasiones de gol ha generado hasta el momento (9).

En Mendizorroza, Valverde apunta a introducir algunas variaciones en el once, debido a la carga de partidos que supone la primera jornada intersemanal. Yeray apunta a titular tras contar con sus primeros minutos del curso ante el Cádiz, Imanol también podría dar descanso a Yuri en el lateral izquierdo. El resto, apuntan a repetir de inicio con un tridente formado por Berenguer, Guruzeta e Iñaki Williams, con Vesga, Galarreta y Sancet en la sala de máquinas.

Por su parte, el Alavés está viviendo un inicio de Liga muy irregular, intercalando derrotas, todas ellas a domicilio, con victorias como local. En su último encuentro, no dejó muy buenas sensaciones en Vallecas, en un partido en el que cayó derrotado (2-0) y en el que tan solo remató una vez entre los tres palos.

Ante el Athletic Club, los blanquiazules intentaran recuperar la senda del triunfo para establecerse en la zona alta de la clasificación. Para ello, deberán igualar la intensidad de un equipo que aguerrido como el rojiblanco y no cometer errores de concentración en salida de balón ante un equipo que tiene en la presión adelantada una de sus mejores armas.

Un derbi que será particularmente especial para jugadores como Alkain, Karrikaburu, Gorosabel, Alex Sola y Guevara, todos ellos formados en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Además, los tres últimos apuntan a titulares en una alineación en la que el único cambio que se espera es la entrada en la eje de la defensa del serbio Alexander Sedlar, ausente en el duelo ante el Rayo de la pasada jornada.

--programa de la jornada 6 de laliga ea sports.

-Viernes 22 de septiembre.

Alavés - Athletic Club. Muñiz Ruiz (C. Gallego) 21.00.

-sábado 23.

Girona - Mallorca. González Fuertes (C. Asturiano) 14.00.

Osasuna - Sevilla. Iglesias Villanueva (C. Gallego) 16.15.

Barcelona - Celta. Melero López (C. Andaluz) 18.30.

Almería - Valencia. Busquets Ferrer (C. Balear) 21.00.

-domingo 17.

Real Sociedad - Getafe. Pulido Santana (C. Tinerfeño) 14.00.

Rayo Vallecano - Villarreal. Figueroa Váquez (C. Andaluz) 16.15.

Betis - Cádiz. Martín Arias (C. Madrileño) 18.30.

Las Palmas - Granada. De Burgos Bengoetxea (C. Vasco) 18.30.

Atlético - Real Madrid. Alberola Rojas (C. Cast-manchego) 21.00.