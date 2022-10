(Previa) El Athletic defiende Europa en Getafe y el 'efecto Sampaoli' se pone a prueba ante el Valencia

El Athletic Club defenderá su plaza europea este martes en la décima jornada de LaLiga Santander en su visita al dubitativo Getafe, amenazado entre otros por un Valencia que vivirá uno de los duelos atractivos ante un Sevilla mejorado con el 'efecto Sampaoli'.

El frenético calendario previo al Mundial de Catar deja a los equipos sin tiempo de descanso para afrontar sus duelos en la competición doméstica. Ahora, el de Ernesto Valverde buscará recomponerse de la derrota por la mínima el pasado sábado ante un rival directo como el Atlético de Madrid, que le privó del tercer puesto.

Un tropiezo que deber√°n digerir ahora en el Coliseum Alfonso P√©rez, donde se juegan seguir entre los favoritos para la pugna por los puestos nobles de la tabla. De hecho, los 'Leones', tras dos choques seguidos sin ganar ya que empataron ante el Sevilla, han bajado hasta la sexta posici√≥n, superados tambi√©n por el Betis y la Real Sociedad, por lo que necesitan los tres puntos para no ceder m√°s ante cinco de los seis equipos que disputan esta campa√Īa competiciones continentales.

En frente, los de Quique Sánchez Flores buscarán sumar para alejarse de un descenso que rozan con un punto de diferencia. El conjunto 'azulón' dio por bueno un empate sin goles ante el Rayo Vallecano. Un punto bueno para dejar atrás sus dos derrotas consecutivas ante Valladolid y Real Madrid, pero que no terminan de darle confianza.

No obstante, el Athletic es uno de los tres equipos que permanece invicto esta temporada a domicilio, por lo que David Soria tratar√° de volver a ser un 'muro' con sus paradas, mientras que Borja Mayoral y Enes √únal quieren acaparar un protagonismo perdido en las √ļltimas jornadas.

Dani Vivian, en el centro de la defensa, y Dani García, en el mediocentro, podrían ser dos de las opciones de Ernesto Valverde para refrescar su once, mientras que Sánchez Flores sigue con la duda del uruguayo Mauro Arambarri y recupera a Munir.

El sevilla quiere prolongar su buena racha ante el valencia

Por su parte, el Valencia ansía seguir en la pugna por plazas continentales en el duelo que abre la jornada en el Ramón Sánchez-Pizjuán (19.00 horas) ante un Sevilla mejorado y que se plantará en una buena dinámica refrendada por su necesaria victoria en Palma de Mallorca.

El equipo hispalense no conoce la derrota desde que el argentino se hizo cargo de su banquillo y a la tercera fue la vencida y después de dos empates para lograr tres puntos que sacaron del descenso a los suyos.

El cuadro andaluz mejoró, pero sin volverse loco, sujetado por las paradas de Bono y victorioso, lo más importante, con un zapatazo de Nemanja Gudelj desde 30 metros en el minuto 53. Una ascensión que tratarán de prolongar ante su afición en un duelo de altura, antes de viajar el próximo sábado al Santiago Bernabéu. Dos partidos que pueden confirmar su 'resurrección' a tiempo y antes del parón por el Mundial de Catar.

En cambio, el Valencia fue incapaz de superar el sábado al colista Elche, aunque acabó cosechando un empate sufrido, con polémica arbitral incluida, en lo que fue la primera gran tarde de Edinson Cavani en LaLiga.

'El Matador' abri√≥ su cuenta goleadora como valencianista con un doblete, aunque acab√≥ 'tocado' en un tobillo y no es segura su participaci√≥n para aumentar la racha de su equipo, que no pierde desde el 10 de septiembre ante el Rayo Vallecano. M√°s de un mes invicto, que le ha permitido para escalar posiciones, aunque luchar por Europa pasa por ganar a un rival directo y en un estadio donde ha perdido en sus tres √ļltimas visitas y que hist√≥ricamente no se le da demasiado bien.

Sampaoli contin√ļa sin poder contar con Rekic y Fernando, adem√°s del 'Tecatito' Corona, y parece que seguir√° apostando por las rotaciones en su once, mientras que Gattuso, adem√°s del estado f√≠sico de Cavani, tampoco puede contar con Samu Castillejo para formar un once que tambi√©n podr√≠a estar renovado.

--horarios de la jornada 10 de laliga santander.

-Martes 18 de octubre.

Sevilla FC- Valencia CF. Soto Grado (C.Riojano) 19.00.

Getafe - Athletic Club. Munuera Montero (C.Andaluz) 20.00.

Atlético - Rayo Vallecano. Iglesias Villanueva (C.Callego) 21.00.

-miércoles 19.

C√°diz CF - Real Betis. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 19.00.

Real Valladolid - Celta. Pizarro G√≥mez (C.Madrile√Īo) 19.00.

Real Sociedad - RCD Mallorca. Ortiz Arias (C.Madrile√Īo) 20.00.

Elche CF - Real Madrid. Gil Manzano (C.Extreme√Īo) 21.00.

-jueves 20.

UD Almería - Girona FC. Cuadra Fernández (C.Balear) 19.00.

CA Osasuna - RCD Espanyol. Melero López (C.Andaluz) 20.00.

FC Barcelona - Villarreal CF. Del Cerro Grande (C.Madrile√Īo) 21.00.

