El Barça Femení recibe este martes al Benfica en el Estadi Johan Cruyff (21.00) en el estreno del vigente campeón de la Liga de Campeones Femenina en un nuevo curso europeo, tras ser coronado como mejor equipo del pasado año y añadiendo ese toque dorado al del Balón de Oro de Aitana Bonmatí, sucesora de Alexia Putellas y siendo todavía ambas las puntas de lanza del equipo catalán.

Tras las fiestas por ese Balón de Oro y reconocimiento colectivo al equipo y al club, y después de un gran arranque en la Liga F con pleno de victorias en las primeras ocho jornadas, llega el turno de abrir un nuevo episodio en la 'UEFA Women's Champions League' y toca hacerlo ante un Benfica, ya conocido, que se ha preparado para cobrarse la revancha.

Con casi todo el equipo al completo, el Barça Femení quiere que el primer bocado a esta nueva 'Champions' sepa a triunfo, a gloria, a poder repetir el éxito del pasado año y de hace tres ediciones. En el Barça quieren la segunda Liga de Campeones consecutiva pero en el vestuario no piensan en ello sino en ganar al Benfica y abrir por el camino correcto este Grupo A en la incipiente fase de grupos.

Jonatan Giráldez, que cumplirá cien partidos como técnico del primer equipo blaugrana, pidió en la previa centrarse en el partido a partido y no empezar a pensar ya, cuando todavía no ha echado a rodar el balón de la 'Champions', en ese posible segundo título consecutivo, que sería el tercero en el palmarés blaugrana tras los éxitos de 2021 ante el Chelsea y 2023 ante el Wolfsburgo.

"¿Dos años consecutivos? No es un plus más, porque solo estamos en el inicio de la competición. No tenemos que pensar en el título sino en el primer partido, en el inicio", defendió el técnico blaugrana en la previa de este choque.

Un partido en el que sí podrá estar si así lo desea Giráldez la centrocampista balear Patri Guijarro, ya disponible para este martes tras superar sus molestias. Pese a entrenarse con el grupo, no estará todavía en el equipo la delantera catalana Bruna Vilamala, que se une a las ausencias de Fridolina Rolfö y Jana Fernández.

El rival será un Benfica que intentará dar la sorpresa, que sería mayúscula. Y es que el año pasado ya se vieron las caras en la fase de grupos y el Barça, en el Johan, ganó 9-0 con hasta siete goleadoras distintas, en el récord de goleada europea para el club catalán. En la vuelta, en Lisboa, las de Giráldez se clasificaron para los cuartos gracias a un 2-6.

Última fiesta dorada

El Estadi Johan Cruyff, que presentará una buena entrada, será el escenario de la última fiesta blaugrana por la dorada fiesta de la FIFA. Ante su afición, el club ha deparado un último homenaje al equipo femenino por el galardón recibido en la gala del Balón de Oro que proclama al grupo como mejor equipo femenino del mundo de 2023.

El homenaje, que tendrá lugar antes del inicio del partido, tendrá una previa amenizada a ritmo de DJ y con juegos y actividades para aficionados de todas las edades en las gradas y en el videomarcador del estadio 'culer', donde las de Giráldez empezarán la defensa del título continental.