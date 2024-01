El FC Barcelona Femení recibe este jueves al Eintracht Frankfurt en el Estadi Johan Cruyff (21.00), en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones femenina, con el gran objetivo de sellar el liderato y, tras lograr la clasificación en la anterior jornada, es una nueva meta que tienen a tiro de empate frente a las alemanas.

Las blaugranas ya están clasificadas para los cuartos de final, tras su goleada al Rosengard (7-0) de la cuarta jornada y, ahora, buscan certificar también la primera posición para tener el partido de vuelta de los cuartos en el Johan Cruyff, o Montjuïc si el club lo considera necesario.

Este equipo, tras ganar la Supercopa de España con un abultado 7-0 al Levante y previamente, en semifinales, por 4-0 al Real Madrid, se pone reto tras reto, meta tras meta, y ahora el objetivo es ser líderes y, en segundo plano, poder cerrar una fase de grupos de la 'Champions' perfecta.

De momento, el Barça Femení lleva cuatro victorias en cuatro jornadas y las de Jonatan Giráldez quieren firmar el seis de seis. Pero lo primero es intentar ganar al Eintracht Frankfurt, que se juega la vida, para asegurar el primer puesto. Algo que también tendrían con un empate --que terminaría con la posibilidad de la fase perfecta--.

Si el Benfica no logra vencer al Rosengard, también sería líder el Barça, que ha ganado 20 partidos y empatado sólo uno de sus últimos 21 partidos en la competición continental en casa, siendo la última derrota el 0-1 ante el Lyon en la vuelta de cuartos de final en marzo de 2018.

Por su parte, el Eintracht Frankfurt no podrá alcanzar los cuartos de final de esta 'Champions' si no suma más puntos que el Benfica en la quinta jornada. Así que las alemanas saltarán al Johan Cruyff a darlo todo y sabiendo que el resultado del Benfica puede beneficiarles o perjudicarles.

Cuatro veces campeón de la UEFA Women's Champions League --dos veces más que el Barça--, el Eintracht necesita convertirse en el primer equipo en conseguir puntos contra el vigente campeón en esta fase de grupos para soñar con seguir vivos y en busca de ese posible quinto título.

Pero las visitantes, el club alemán más laureado en este torneo, no podrán alcanzar los cuartos de final si en la quinta jornada no suman más puntos que el Benfica. Así que hasta una victoria del Eintracht en Barcelona podría dejarlas fuera. Y, enfrente, tienen al único equipo que lleva 12 puntos de los 12 jugados hasta el momento.

En la primera vuelta, el Barça ganó en Frankfurt por 1-3 pero fue un duelo que, en su inicio, se puso de cara para las alemanas. El gol de cabeza de Laura Freigang, que sigue siendo el único encajado por las blaugranas, aventajó a su equipo pero, en la segunda parte, las de Jonatan Giráldez remontaron gracias a un doblete de Salma Paralluelo y un tanto de Mariona Caldentey en apenas 14 minutos.

"Queremos estar en cuartos como primeras de grupo. Depende de nosotras ser primeras, aunque a veces es mejor ser segundas. El sorteo que toque, que queda mucho, ya lo veremos e intentaremos prepararnos de la mejor manera", aseguró Giráldez en la rueda de prensa previa a este duelo.

Sobre el Eintracht Frankfurt, reconoció que es un equipo que le "impresionó mucho" ya el año pasado. "Tiene jugadoras peligrosas en la última línea y tienes que hacer un gran partido para que no aparezcan. En la ida se vio que son un gran equipo, adelantarse al Barça es muy difícil. Sacamos ese partido con nota y esperamos mañana lograr otra victoria", manifestó.

Los prolegómenos del partido servirán para que el club y la afición presente en el Johan Cruyff homenajeen a Aitana Bonmatí, tras ganar el premio 'The Best' de la FIFA, y a Lucy Bronze y Keira Walsh, que junto a la catalana forman parte del Once FIFPRO de la federación internacional.