(Previa) El Barcelona y el Atlético quieren coger fuerzas en Copa antes de verse las caras en Liga

Linares-Sevilla, UD Logroñés-Real Sociedad, Pontevedra-Mallorca y Alavés-Real Valladolid, otros cruces del miércoles de dieciseisavos

MADRID, 3 Ene. 2023 (Europa Press) -

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid, que se medirán en LaLiga Santander el próximo domingo, buscarán este miércoles su obligado pase a los octavos de final de la Copa del Rey en sus duelos ante el FC Intercity, equipo de la Primera RFEF, ante el Real Oviedo de LaLiga SmartBank en el Carlos Tartiere, mientras que otros aspirantes como la Real Sociedad y el Sevilla visitan a la UD Logroñés y al Linares.

El José Rico Pérez será el escenario (21.00 horas) del estreno copero del 'rey' de la competición, el FC Barcelona, que después de estar exento de participar en las rondas anteriores debido a su participación en la Supercopa de España comenzará su andadura ante el CF Intercity frente al que espera recuperarse del traspié ante el Espanyol.

Después de despedir el 2022 con un empate (1-1) en el derbi el pasado sábado, que permitió al Real Madrid igualarle a puntos en lo más alto de la tabla de LaLiga Santander, el conjunto de Xavi Hernández quiere un pase a octavos con autoridad y sin sustos ante un rival de la parte baja de su grupo de la Primera RFEF para llegar más animado a la visita del fin de semana al Cívitas Metropolitano.

Pese a ello, el técnico de Terrassa viaja a Alicante con casi todos sus 'primeros espadas' salvo el delantero polaco Robert Lewandowski y el centrocampista Pedri, aunque con la idea de hacer rotaciones y aprovechar el partido para dar minutos a jugadores claves que lo necesitan como el central uruguayo Ronald Araújo.

El delantero neerlandés Memphis Depay también puede tener una buena oportunidad para mostrar su valía a un Xavi que quiere contar con él, mientras que el joven Pablo Torre será igualmente de la partida en un once renovado y donde no habrá presencia de canteranos del filial.

Precisamente, el Barça 'B' le puede dar una idea de lo que le espera ya que comparte el Grupo 2 de la Primera RFEF con un CF Intercity, que tratará de dar la gran campanada y dejar fuera de la Copa del Rey al equipo más laureado con 31 trofeos. En ese campeonato, el equipo de Rafa Márquez empató sin goles ante un conjunto alicantino, que dejó fuera en la anterior ronda al Mirandés de LaLiga SmartBank.

Entonces, lo hizo en su Estadio Antonio Solana, mientras que ahorá contará con más aliento de su afición al trasladarse a un José Rico Pérez donde el Barça se puede encontrar algo más 'cómodo' en un partido donde lo más seguro tendrá el control casi total ante los de Gustavo Siviero, que no juegan desde el pasado 17 de diciembre y que se encuentran en puestos de descenso.

El atlético de madrid retorna al tartiere

Por su parte, el Atlético de Madrid se tendrá que ver las caras contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere (20.00), en el segundo partido copero de los de Diego Pablo Simeone, tras el trabajado triunfo ante el modesto Arenteiro que le debe servir de aviso en un escenario de mal recuerdo para el club colchonero.

Y es que en este estadio el Atlético de Madrid consumó su descenso a la Segunda División en la campaña 1999-2000 y ahora vuelve a jugar allí en partido oficial más de dos décadas después ya que se impuso por 2-3 en 2002 cuando visitó a los 'carbayones' en busca del ascenso a Primera, una de sus pocas victorias en ese feudo.

Una Copa que no se le ha dado demasiado bien en los últimos años representa para el Atlético prácticamente su última esperanza de conseguir un título esta temporada y por ello no habrá margen a la relajación, aunque el duelo ante el FC Barcelona del fin de semana puede marcar su once. De momento, los del 'Cholo' cerraron bien el 2022 al imponerse al Elche y ahora esperan coger por fin la regularidad deseada en el 2023.

Por su parte, el Oviedo, que se ha plantado en los dieciseisavos de final coperos tras dejar fuera al Granada (1-0) y la Gimnástica de Torrelavega (2-3), quiere dar 'guerra' a un rival y hacerle un partido 'largo', aunque su técnico, Álvaro Cervera, ya ha avisado en la previa que le preocupa más el campeonato doméstico.

El equipo ovetense se está mostrando bastante más sólido en su estadio en LaLiga SmartBank, donde ha sacado 17 de sus 21 puntos. Cervera ha conformado un bloque muy sólido a nivel defensivo, con sólo 15 goles encajados, pero que arriba flojea y es el peor ataque, con 13 tantos, de Segunda junto al Racing.

El sevilla y la ilusionada real visitan linares y logroño

El miércoles copero contará también con la participación de otros tres equipos de LaLiga Santander, el Sevilla, la Real Sociedad y el Mallorca, todos ellos campeones del torneo y que se medirán a rivales de la Primera RFEF.

El conjunto hispalense espera que la Copa le traiga mejores noticias que el campeonato doméstico donde sigue metido en serios problemas, aunque tendrá que salvar un derbi (19.00) ante un Linares Deportivo que el año pasado llevó al límite al FC Barcelona.

El equipo de Jorge Sampaoli, cinco veces campeón, llega al duelo con intranquilidad deportiva después de despedir el 2022 con empate en Balaídos y de seguir en los puestos de descenso a LaLiga SmartBank. La mejor noticia para el argentino es que podrá contar con más efectivos del primer equipo ya que recupera a Montiel, Rakitic y Nianzou, sancionados para la visita al Celta, mientras que no podrá tener al delantero Rafa Mir, 'tocado' en los isquiotibiales.

Por su parte, el Linares Deportivo quiere aprovechar las dudas que acucian al Sevilla para sorprenderle y meterse en los octavos de final y aspirar a otro 'grande'. El año pasado, el FC Barcelona sufrió lo indecible (1-2) para dejar fuera al equipo jienense, sexto del Grupo 1 de la Primera RFEF, que no ha sido capaz de ganar sus seis últimos partidos ligueros.

Por su parte, la Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey en 2020, quiere seguir con su gran temporada y volver a brillar en una competición que despierta mucha ilusión en las filas de los de Imanol Alguacil.

El conjunto donostiarra, tercero en LaLiga Santander, visitará Las Gaunas (20.00) a la UD Logroñés, en puestos de descenso en la Primera RFEF, en un derbi norteño donde espera más resistencia que en sus dos anteriores visitas a los modestos Cazalegas y Coria y que puede ser una buena opción para ver más minutos a Mikel Oyarzabal.

El Mallorca, que vio frenado su buen momento liguero en Getafe, intentará volver a la senda de la victoria en su visita a otro equipo con urgencias en la Primera RFEF como el Pontevedra, mientras que el miércoles se completa con el duelo en Mendizorrotza entre el Deportivo Alavés y el Valladolid.

--horarios del miércoles en la copa del rey.

Linares Deportivo - Sevilla. Mateu Lahoz (C. Valenciano) 19.00.

UD Logroñés - Real Sociedad. González Fuertes (C. Asturiano) 19.00.

Pontevedra cf - cd mallorca. del cerro grande (c. madrileño) 19.00.

Oviedo - Atlético de Madrid. Muñiz Ruiz (C. Gallego) 20.00.

CF Intercity - FC Barcelona. Pizarro Gómez (C. Madrileño) 21.00.

Deportivo Alavés - Valladolid. Ortiz Arias (C. Madrileño) 21.00.

