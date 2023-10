El Inter de Mil√°n recibe este martes en el Giuseppe Meazza a un Benfica en apuros tras la derrota inesperada de los portugueses en la primera jornada de la fase de grupos, mientras que Manchester United y Galatasaray miden sus fuerzas en Old Trafford en un duelo de vital importancia para ambos tras un mal arranque de 'Champions'.

El Inter de Milán, actual subcampeón de la competición, recibe al Benfica portugués en la segunda jornada del Grupo D. Un partido en el que los lisboetas se juegan buena parte de sus opciones de estar en los octavos de final de la competición, ya que su inesperada derrota en la primera jornada ante el Salzburgo (0-2) los deja con menos margen de maniobra.

Pese a ello, los de Roger Schmidt llegan al duelo con la moral por las nubes tras vencer el pasado fin de semana a su m√°ximo rival, el Oporto, por 1-0 gracias al solitario gol de √Āngel Di Mar√≠a, que sirve a los lisboetas para colocarse segundos en la liga dom√©stica.

Por su parte, el Inter, que es l√≠der de la Serie A tras siete jornadas, no pudo pasar del empate en su estreno europeo ante la Real Sociedad. Un encuentro en el que los de Inzaghi se vieron superados en juego por el conjunto vasco, pero en el que tiraron de efectividad para sacar un punto que puede ser decisivo en el devenir del grupo. Ante su p√ļblico, intentar√°n sumar su primera victoria de la fase de grupos y retomar la senda del triunfo como locales, ya que en el √ļltimo partido ante su p√ļblico cayeron derrotados ante el Sassuolo por 1-2 en Serie A.

En cuanto a los precedentes, son favorables a los italianos, que no han perdido nunca ante el Benfica en Europa. Tres victorias italianas, una de ellas en la final de la Copa de Europa 64-65 (1-0), y dos empates. Tambi√©n vencieron los milaneses la √ļltima vez que se enfrentaron, la pasada edici√≥n de la 'Champions', en la que el equipo de Inzaghi dej√≥ en la cuneta al Benfica en los cuartos de final de la competici√≥n, gracias a la victoria en Portugal (0-2), refrendada con un empate en el Meazza (3-3).

Para el encuentro, el Benfica no podr√° contar con el central Antonio Silva, expulsado en la primera jornada ante el Salzburgo. Su lugar en el once lo ocupar√°, presumiblemente, el brasile√Īo Morato, que no jug√≥ ni un minuto en el encuentro liguero ante el Oporto. Por su parte, el Inter ha visto, en el transcurso de la primera a la segunda jornada de Champions, como a las bajas de Cuadrado y Sensi, se sumaban las de Arnautovic y Frattesi, ambos con minutos ante la Real Sociedad.

Otro de los grandes partidos de la jornada de martes es el que enfrenta en Old Trafford a Manchester United y Galatasaray. Un partido que, pese a que solo es la jornada 2, tiene tintes de decisivo, ya que los 'red devils' cayeron en su estreno ante el Bayern M√ļnich (4-3), mientras que los turcos solo pudieron sacar un empate en su encuentro como local ante el rival m√°s d√©bil del grupo, el Copenhague (2-2). Un encuentro que supondr√° tambi√©n el regreso de la m√°xima competici√≥n europea de clubes al 'Teatro de los Sue√Īos' tras una temporada de ausencia.

El t√©cnico neerland√©s del United, Ten Hag, podr√° contar con Sofyan Amrabat, que fue baja en el debut de 'Champions', aunque Reguil√≥n, titular en M√ļnich, no ha entrado en la convocatoria debido a una lesi√≥n muscular. Se suma as√≠ el espa√Īol a las bajas de Antony, Malacia, Lisandro Mart√≠nez, Sancho, Shaw, Traor√© y Wan-Bissaka, que tampoco podr√°n ser de la partida. Donde puede haber cambio por decisi√≥n t√©cnica es en la porter√≠a, en la que el turco Altay Bayindir tiene opciones de entrar en el once motivado por el bajo estado de forma de Andre Onana.

Por su parte, el Galatasaray buscará la primera victoria de su historia en Old Trafford -un empate y dos derrotas hasta el momento- con un once muy similar al que empató ante el Copenhague. La principal baja del equipo de Estambul será la de Ziyech. Okan Buruk no podrán contar con una de sus principales estrellas, cuyo reemplazo en el once apunta a ser un viejo conocido del United como es Wilfried Zaha. Un jugador que militó en el conjunto de Manchester en la temporada 13-14, y al que le ha marcada 3 goles a lo largo de su carrera en las filas del Crystal Palace.

Además de estos dos encuentros, el Bayern intentará alargar en Copenhague su racha de partidos invicto en fase de grupos de la Champions, donde no pierde desde septiembre de 2017, encadenando 35 encuentros sin derrota y 14 victorias consecutivas. El Unión Berlín buscará su primera victoria en Liga de Campeones frente al Braga, mientras que el Arsenal quiere encarrilar su pase a octavos sumando dos de dos ante el Lens en Francia.