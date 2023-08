La visita del Liverpool al Newcastle United, el derbi londinense entre Arsenal y Fulham en el Emirates y el duelo del Sheffield United frente al Manchester City son las citas m√°s destacadas de la jornada 3 de la Premier League, que arrancar√° este viernes con el Chelsea vs Luton Town.

Duelo de altura el que enfrentar√° el domingo (17.30 horas) para cerrar la jornada a Newcastle y Liverpool en St. James's Park, donde el equipo de Eddie Howe intentar√° redimirse de su √ļltima derrota frente al Manchester City (1-0). A pesar de ello, el inicio de Premier de las 'urracas' est√° siendo bueno, teniendo en cuenta el nivel de los rivales que se est√° encontrando. Adem√°s, como local, el Newcastle ha ganado seis de sus √ļltimos ocho partidos ligueros, solo perdiendo ante el Arsenal.

Por su parte, el Liverpool es uno de los siete invictos tras las dos primeras jornadas. Los de J√ľrgen Klopp han sumado 4 de los primeros 6 puntos y se encuentran ubicados en la quinta posici√≥n. Tras el empate en Stamford Bridge de la primera jornada, los 'reds' batieron en casa al Bournemouth de Andoni Iraola (3-1). Ahora, ante un rival de m√°s calado, los de Klopp quieren demostrar que son candidatos a luchar por el t√≠tulo otra vez.

El hist√≥rico de resultados es muy favorable al Liverpool, pues los 'reds' no pierden ante el Newcastle desde diciembre de 2015. Desde entonces ha habido 13 enfrentamientos en los que el Liverpool ha vencido en nueve y ha empatado en cuatro, contando por victoria los √ļltimos encuentros.

Otro de los focos de la jornada ser√° el derbi entre Arsenal y Fulham de este s√°bado (16.00 horas). Los pupilos de Arteta son junto a Manchester City y Brighton & Hove Albion los √ļnicos tres equipos que han conseguido sumar los primeros seis puntos. Ante el Fulham, frente al que no ha perdido nunca como local en Premier (11V, 5E) intentar√°n seguir enganchados al ritmo implacable que impone cada curso el cuadro entrenado por Pep Guardiola.

Por otro lado, el Manchester City visita el complicado Bramall Lane, estadio en el que ha sufrido para conseguir la victoria en sus dos √ļltimas visitas, imponi√©ndose en ambas por un ajustado 0-1. Adem√°s, los 'citizens' no podr√°n contar con la presencia de su l√≠der en el banquillo. Guardiola, que fue intervenido de un problema en la espalda esta semana, no viajar√° a Sheffield, siendo Juanma Lillo el encargado de dirigir al vigente campe√≥n de la Premier.

Por √ļltimo, Chelsea y Luton abrir√°n la jornada 3 este viernes en el feudo 'blue'. El equipo de Mauricio Pochettino buscar√° la primera victoria del curso ante un reci√©n ascendido, que no disput√≥ la segunda jornada por obras en su estadio. Tambi√©n destacan los encuentros Manchester United vs Nottingham Forest y Bournemouth vs Tottenham.

--horarios de la jornada 3 en la premier league.

-Viernes 25 de agosto.

Chelsea - Luton 21.00 horas.

-s√°bado 26.

Bournemouth - Tottenham 13.30.

Arsenal - Fulham 16.00.

Brentford - Crystal Palace 16.00.

Everton - Wolves 16.00.

Manchester United - Nottingham Forest 16.00.

Brighton - West Ham 18.30.

-domingo 27.

Burnley - Aston Villa 15.00.

Sheffield United - Manchester City 15.00.

Newcastle - Liverpool 17.30.