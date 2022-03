(Previa) El Manchester City recibe sin urgencias al Sporting de Portugal

El Manchester City inglés intentará este miércoles (21.00 horas) sellar su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones 2021-2022 sin sustos y de la manera más tranquila posible, apoyado en el demoledor 0-5 que se llevó de la ida de octavos ante un Sporting de Portugal que ve muy lejano el milagro que necesita.

El actual subcampeón de Europa tiene prácticamente los dos pies una vez más entre los ocho mejores de la máxima competición continental tras su exhibición en el José Alvalade, donde dejó claro su favoritismo para poder jugar esta vuelta con algo más de relajación y pensando en 'reservarse' lo máximo posible.

La remontada del campeón portugués en el Etihad Stadium, donde el pasado domingo cayó goleado el United en el derbi (4-1), se antoja improbable y seguramente el propio equipo lisboeta tampoco arriesgue demasiado ya que debe mantener sus energías para intentar pelearle la liga al Oporto, aunque ya sin presión tratará de competirle mucho mejor que hace unas semanas.

El principal problema para Pep Guardiola es que, seg√ļn indic√≥ en rueda de prensa, s√≥lo tiene "14 jugadores disponibles" para este encuentro, con problemas atr√°s por las lesiones de los centrales Ruben Dias y Nathan Ake, la enfermedad de Joao Cancelo y la sanci√≥n de Kyle Walker.

"Aunque el 0-5 de la ida es un incre√≠ble resultado, el f√ļtbol es impredicible y puede haber cartulinas rojas y la calidad del rival es alta. Escogeremos el mejor equipo posible para ganar el partido", se√Īal√≥ en rueda de prensa un Guardiola, que seguramente tambi√©n reserve a Kevin de Bruyne, apercibido de sanci√≥n.

Por su parte, el técnico del Sporting de Portugal, Ruben Amorim, no podrá contar con el centrocampista Matheus Nunes, sancionado, ni con los lesionados Daniel Bragança, Pedro Gonçalves y João Palhinha. "Solo necesitan once jugadores y tienen otros en el banquillo. El Manchester City tiene un grupo corto pero con calidad. Son todos titulares, y eso no deja tranquilo a nadie", afirmó el preparador de los 'Leoes' sobre las ausencias en el cuadro 'citizen'.