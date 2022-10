(Previa) El Real Madrid Femenino vive su primer gran examen en un duelo clave ante el PSG

El Real Madrid Femenino afrontará este miércoles en el Estadio Alfredo di Stéfano (18.45 horas) su primer gran examen de la temporada en la visita del Paris Saint-Germain francés, uno de sus grandes rivales en su grupo de la Liga de Campeones.

El conjunto madridista comenz√≥ con buen pie su andadura por segundo a√Īo consecutivo en la m√°xima competici√≥n continental al imponerse por 0-2 a la te√≥rica 'cenicienta', el KFF Vllaznia alban√©s, y ahora tendr√° un segundo duelo de mucho m√°s exigencia y que puede resultar clave para su deseo de volver a clasificarse para los cuartos de final.

Encuadrado en el 'grupo de la muerte' junto al PSG, semifinalista de la Champions las dos √ļltimas temporadas, y el Chelsea ingl√©s, el equipo de Alberto Toril sabe que sacar los tres puntos, adem√°s de demostrar su salto competitivo respecto a la pasada campa√Īa, ser√≠a un plus para so√Īar con estar de nuevo entre los ocho mejores.

El Real Madrid ya tuvo que lidiar con el conjunto parisino el a√Īo pasado, sumando dos derrotas, una muy dura en Par√≠s (4-0) y una m√°s ajustada en Madrid (0-2), todav√≠a con David Aznar como entrenador. Ahora, el tocar√° a Alberto Toril, cuya mano se ha notado y ha mejorado la competitividad de un equipo que espera demostrar su mayor experiencia y calidad.

Las madridistas, que en verano ya fueron capaces de deshacerse de otro equipo de nivel como el Manchester City en la primera ronda previa, llegan a este choque tras sumar su primer tropiezo de la temporada con el empate a dos goles ante el Levante UD, un encuentro donde no pudo contar con una pieza clave como Caroline Weir, aquejada de una sobrecarga, y donde rotó a otras teóricas titulares como Sandie Toletti y, sobre todo, la extremo Athenea del Castillo.

La centrocampista escocesa sigue 'tocada', seg√ļn confirm√≥ Alberto Toril en la previa, y es duda para este partido, mientras que la extremo c√°ntabra, que tendr√° una buena prueba para demostrar su actual estado de forma. Esther Gonz√°lez, inspirada de cara al gol, ser√° la otra arma en ataque.

La defensa, despu√©s de encajar por primera vez esta campa√Īa m√°s de un tanto, tambi√©n tendr√° que rayar a su mejor nivel para frenar la ofensiva de un PSG que est√° mermado en esa zona por la lesi√≥n de la que es seguramente su estrella, Marie-Antoinette Katoto.

El equipo francés no comenzó del mejor modo su andadura en esta Champions, donde ya notó la ausencia de la delantera y cayó ante el Chelsea por 0-1 en el Parque de los Príncipes. Tampoco jugó este choque la neerlandesa Lieke Martens, ex del FC Barcelona uno de sus grandes refuerzos para esta temporada, pero que se ha recuperado para este encuentro para ayudar a un PSG que ha tenido mucho tiempo para prepararlo ya que no tuvo jornada de su liga, donde marcha por detrás del Olympique de Lyon.

El entrenador del PSG, G√©rard Pr√™cheur, reconoci√≥ que el Real Madrid "es un muy buen equipo, muy t√©cnico". "Conocemos el f√ļtbol espa√Īol, su filosof√≠a de juego, ya sea Espa√Īa, el Real Madrid o el Bar√ßa. Es un equipo t√©cnico, pero tambi√©n fuerte t√°cticamente y me pareci√≥ muy interesante a nivel t√°ctico, por la calidad de su colectivo", admiti√≥ en la rueda de prensa previa.

El t√©cnico advirti√≥ que tendr√°n que "subir" su nivel para poder "responder" al crecimiento de su rival. "Es un club que est√° progresando mucho, que empieza a tener experiencia de partidos importantes porque lleva dos a√Īos participando en la Champions", sentenci√≥.

Europa Press