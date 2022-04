(Previa) El Sevilla busca defender su plaza de Champions ante un Cádiz apurado

Los de Sergio González quieren ser un invitado incómodo en la 'feria' del Pizjuán

MADRID, 28 Abr. 2022 (Europa Press) -

El Sevilla y el Cádiz abren este viernes (21.00 horas) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán la jornada 34 de LaLiga Santander, un duelo en el que los hispalenses buscarán defender la tercera plaza y confirmar su candidatura para estar en la próxima edición de la Liga de Campeones, mientras que el conjunto gaditano llega al encuentro en apuros y rozando los puestos de peligro.

Los de Julen Lopetegui, que tiraron la toalla por el título al caer derrotados frente al Real Madrid (2-3) hace dos jornadas, tienen ahora como objetivo prioritario mantener una plaza de la máxima competición europea por tercer año consecutivo. Aunque el equipo de Nervión sueña con lograr una segunda plaza que no alcanza desde hace 65 años, en la temporada 1956-1957.

Tras sufrir en primera persona una remontada más del Real Madrid en su feudo, una derrota que cortó una racha de 13 encuentros invicto como local, el Sevilla se levantó y venció (2-3) a un Levante en la UCI para recuperar las buenas sensaciones y no perder el tren de la Liga de Campeones. Los sevillistas son terceros en la tabla con 63 puntos, los mismos que el Barcelona, que comparte objetivo con los andaluces.

Así, un triunfo en el Sánchez-Pizjuan ante los de Sergio González permitiría a los de Nervión dormir segundos y meter presión a los catalanes, que estarían obligados a no fallar contra el Mallorca el domingo, además de ponerse nueve puntos por encima de la quinta plaza. Los de Lopetegui ya vencieron al Cádiz en el Nuevo Mirandilla (0-1) y encadenan ocho encuentros sin perder ante los gaditanos.

El técnico de Asteasu confirmó en la previa del duelo la ausencia de Anthony Martial, que no se ha recuperado a tiempo de su lesión. Una baja que se suma a las de Rafa Mir, quien cumplirá sanción por acumulación de tarjetas, y las ya conocidas de Rekik y Fernando por lesión. Además, 'Tecatito' es duda por problemas físicos. Lamela podría ocupar su puesto en un once sin muchas novedades, con En-Nesyri acompañando a Ocampos y Papu Gómez, y con Jesús Navas, que este viernes podría cumplir 600 partidos con el Sevilla.

El cádiz llega en apuros, solo un punto por encima del descenso

Enfrente estará un Cádiz inmerso en una lucha completamente distinta, ya que es uno de los protagonistas de la batalla por el descenso. Los andaluces son 17º con 31 puntos, solo uno por encima de los puestos de peligro. Así, tras desaprovechar el impulso de su triunfo (0-1) en el Camp Nou cayendo en casa ante el Athletic (2-3) en la última jornada, el Cádiz quiere alejarse del precipicio que ahora ve tan cerca.

No sumar en Sevilla podría significar caer al pozo en esta misma jornada, atendiendo a lo que el Granada haga este fin de semana. Y los datos no acompañan, ya que el Cádiz no enlaza dos triunfos consecutivos desde 2020, teniendo en cuenta además que nunca ha vencido al Sevilla a domicilio.

Se antoja complicado sacar algo positivo del Pizjuán, que lucirá un ambiente festivo con motivo del inicio de la Feria de Abril tan solo dos días después. Además, Sergio González no podrá contar con Rubén Alcaraz, Varazdat Haroyan y Florin Andone, mientras que Iza Carcelén finalmente sí ha entrado en la convocatoria. Manteniendo el bloque titular con Akapo y Chust en el centro de la defensa, José Mari Jonsson y Álex Fernández se disputarán el puesto libre en el centro del campo.

--programa de la jornada 34 de laliga santander.

-Viernes 29 de abril.

Sevilla - Cádiz. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.00.

-sábado 30.

Alavés - Villarreal. Ortiz Arias (C.Madrileño) 14.00.

Real Madrid - Espanyol. Munuera Montero (C.Andaluz) 16.15.

Valencia - Levante. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 18.30.

Athletic Club - Atlético Madrid. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 21.00.

-Domingo 1 de mayo.

Elche - Osasuna. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 14.00.

Granada - Celta. Martínez Munuera (C.Valenciano) 16.15.

Rayo Vallecano - Real Sociedad. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 16.15.

FC Barcelona - Mallorca. González Fuertes (C.Asturiano) 18.30.

-lunes 2.

Getafe - Betis. Cordero Vega (C.Cántabro) 21.00.