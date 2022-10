(Previa) El Villarreal quiere mantener su pleno de puntos ante el Austria Viena

Los de Emery buscan su tercera victoria consecutiva en Conference y recuperar sensaciones para LaLiga

El Villarreal afronta este jueves (21:00 horas) su tercer partido de la fase de grupos de la Conference League, en el que tratar√° de mantener su pleno de puntos ante el Austria de Viena, colista del grupo, y recuperar sensaciones para LaLiga.

Los de Unai Emery se han abonado al sufrimiento en la tercera competici√≥n continental, aunque en los dos partidos disputados han acabado imponi√©ndose a sus rivales. Una din√°mica positiva totalmente opuesta a sus √ļltimos duelos en Liga, donde no han ganado desde el estreno en Conference.

Por ello, el 'Submarino' tratará de sellar su superioridad por Europa, con el respiro necesario al ser líder indiscutible de su grupo. No obstante, el equipo amarillo no podrá relajarse si no quiere volver a sufrir por tercera jornada consecutiva.

Conscientes de que no ser√° un paseo, a pesar de ser un equipo que viene de jugar semifinales de Liga de Campeones la pasada temporada, los de Emery quieren convertir las dudas en goles, la tarea pendiente las √ļltimas semanas en la competici√≥n dom√©stica, con una derrota y dos empates en los que han marcado tan s√≥lo un tanto.

Una p√≥lvora en ataque en la que seguir√° sin contribuir Gerard Moreno, la insignia del Villarreal de nuevo en la enfermer√≠a al recaer de su lesi√≥n en el isquiotibial izquierdo. Un contratiempo importante que obliga al t√©cnico a tirar de la cantera, que tan buenos resultados ha dado a corto plazo, como es el caso del senegal√©s Nicol√°s Jackson, quien marca el camino a Fer Ni√Īo y Diego Collado, dos de los atacantes m√°s en forma de LaLiga SmartBank.

La buena noticia es el regreso de Alberto Moreno, que ha recibido el alta médica tras superar sus problemas en la rodilla derecha. El lateran andaluz se lesionó el pasado 5 de marzo ante el CA Osasuna. En el caso de Manu Trigueros y Pepe Reina, ambos ya entrenan con el grupo, mientras que Foyth seguirá de baja.

Ante las ausencias, Emery tirará del filial y entrará en la lista De la Fuente. "Nos da ese equilibrio de juego que necesitamos, sobre todo con la lesión de Foyth. En la cantera también hay una responsabilidad de que nos ayuden. Mi idea es darle continuidad a los futbolistas, y encontrar rendimiento desde la base de la confianza y de la exigencia", explicó.

El rival será el Austria de Viena, un equipo austriaco, que actualmente está en el séptimo lugar de su liga, donde ha ganado cuatro partidos, empatado tres y perdido otros tres. En Conference, tan sólo ha sido capaz de empatar a cero ante el Hapoel Beer Sheva en su estreno, por lo que buscará sorprender para seguir con opciones en la competición.

