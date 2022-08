(Previa) Elche, Almería, Girona y Getafe buscan sus primeros puntos

Los recién ascendidos Almería y Girona buscarán este lunes estrenar su casillero de puntos, y lo hacen ante dos equipos, Elche y Getafe, que llegan en una posición idéntica a sus rivales para cerrar la segunda jornada de LaLiga.

El Elche recibirá en casa a un Almería fortalecido de la derrota (1-2) ante el Real Madrid en el estreno liguero. Los de Rubi no volvieron a la élite del fútbol español con puntos, pero plantaron cara al vigente campeón con una plantilla justa a la espera de inscribir a nueve incorporaciones, que tampoco llegarán para el segundo duelo trascendental ante el conjunto ilicitano.

Por su parte, el Elche salió goleado (3-0) del Benito Villamarín. Poco pudieron hacer tras la roja directa de John Nwankwo en el minuto 16', una acción que condicionó el encuentro. Ahora, ante un rival de un nivel similar y con los once jugadores sobre el terreno de juego, el Elche intentará estrenarse ante su público con un buen resultado.

Francisco podrá contar con Álex Collado, Pol Lirola y Domingos Quina, los nuevos fichajes que ya están en condiciones de debutar, junto a las altas del argentino Javier Pastore y Raúl Guti, ya recuperados de sus lesiones. Por contra, Fidel Chaves será baja por una lesión muscular y Lucas Boyé es duda.

En el caso del Almería, que busca su primer triunfo como visitante en la máxima categoría desde febrero de 2015, dispondrá de los jugadores inscritos, que ya jugaron ante el conjunto madridista el fin de semana pasado.

"Todos los jugadores que no están inscritos entrenan de diez. De aquí al lunes esperamos inscribir a algunos futbolistas, que es lo que se me transmite del club; obviamente se está haciendo el máximo esfuerzo para conseguirlo. Estamos cerca de inscribir a algunos; no sé si en plural o en singular", explicó Rubi en rueda de prensa.

Montilivi entra en juego

En el último partido que cerrará la segunda jornada de LaLiga, el Girona tratará de convertir Montilivi en su fortín para certificar el buen inicio de temporada que quedó empañado con la derrota ante el Valencia por la mínima (1-0). Los de Míchel perdieron desde los once metros, con el único tanto de Carlos Soler, y no supieron aprovechar la ventaja numérica tras la roja al defensa 'ché' Eray Comert.

Por ello, el equipo gerundense tratará de recomponerse con los goles de Christian Stuani, que apunta a titular tras empezar LaLiga como suplente. Así, Javi Hernández, el nuevo fichaje del cuadro catalán, entrará en la convocatoria, mientras que el brasileño Reinier sigue pendiente de la burocracia.

"Los jugadores están bien, continúan como bajas Ibra, Borja (García) e Iván (Martín). Bernardo tiene el alta, pero le falta entrenamiento, pero vendrá a la convocatoria. Tengo ilusión de reencontrarnos con la afición en Primera División. Era un sueño que queríamos y mañana se cumplirá", añadió Míchel.

El Getafe también tendrá bajas para afrontar el duelo. Luis Milla, Omar Alderete y Damián Suárez no han entrado a la convocatoria de Quique Sánchez Flores. El hueco del lateral uruguayo lo volverá a ocupar Juan Iglesias, de quien Quique afirmó que fue "el mejor" del encuentro ante el Atlético de Madrid.

El equipo 'azulón' fue el único que no disparó entre los tres palos en la derrota abultada (3-0) ante el conjunto 'colchonero'. "No tenemos muchas dudas del posible once porque tenemos 13 futbolistas más 3 porteros, con eso vamos al frente. Vendrán de nuevo varios jugadores del filial", sentenció el técnico del Getafe sobre la nómina de jugadores actual.

--horarios del lunes en la jornada 2 de laliga santander.

Elche - Almería. Díaz de Mera (C.Manchego) 20.00.

Girona - Getafe. Alejandro Muñiz (C.Gallego) 22.00.