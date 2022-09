(Previa) España se la juega ante Corea para seguir viva en la Copa Davis

El equipo español depende de sí mismo para ser primero, después de la victoria de Serbia (2-1) sobre Canadá

MADRID, 17 Sep. 2022 (Europa Press) -

La selección española de tenis, capitaneada por Sergi Bruguera, disputará este domingo ante Corea del Sur la última eliminatora del 'round robin' de las Finales de la Copa Davis que está acogiendo Valencia, su última oportunidad para culminar el trabajo y sellar su billete a la Fase Final del torneo, que se jugará en Málaga -del 23 al 27 de noviembre-.

El equipo español depende de sí mismo para avanzar en esta Copa Davis, por lo que una victoria, además del pase, daría el primer puesto de su grupo, ya que el balance de Canadá, rival para liderar la terna, suma 5 victorias y 4 derrotas, después de ganar a Serbia (2-1). A España, con un balance de 4-2, le vale con ganar para ser primera, a priori ante el adversario más 'flojo' de este Grupo B.

La inesperada derrota en la segunda eliminatoria ante Canadá (1-2) obliga a Bautista, Alcaraz, Ramos y compañía a olvidar rápidamente el varapalo y reponerse para que ese aviso no afecte contra los asiáticos. A favor, el nivel más asequible de Corea, que no debe suponer ningún problema para la 'Armada', que no quiere dejar pasar la oportunidad de estar en la Fase Final y hacerlo como primera.

La victoria este sábado de Serbia sobre Canadá (2-1) pone todo más de cara. En el primer partido de la tarde, el serbio Laslo Djere se impuso con facilidad en dos sets (6-2, 6-2) a Gabriel Diallo, que entró en esta eliminatoria para dar algo de respiro a un 'tocado' Vasek Pospisil, que se reservaba para un dobles del que finalmente se tuvo que retirar por lesión.

Felix Auger-Aliassime emparaba la elimiantoria en el segundo duelo, gracias a su triunfo, también con autoridad (6-3 y 6-4) en poco más de una hora, sobre Miomir Kecmanovic, por lo que todo dependería del dobles. El propio Pospisil y Alexis Galarneau, que entró a última hora para dar descanso a Aliassime, eran los elegidos por el capitán de Canadá, Frank Dancevic.

Pero las opciones del equipo norteamericano de certificar su clasificación y poner más palos al liderato de España se desvanecieron en el primer set. Perdía por 2-1 en esa manga inicial, pero cuando luchaba por recuperar su saque, Pospisil tuvo que retirarse tras un mal gesto con su rodilla, dando el punto definitivo a los serbios, que todavía sueñan con avanzar en el torneo, aunque necesitan una auténtica carambola.

Serbia ahora mantiene vivas sus esperanzas, por remotas que parezcan ya que necesita que España caiga ante Corea, algo que a priori parece complicado. Por el contrario, una victoria de los españoles dejaría el grupo con un triple empate en el que Canadá y los de Bruguera serían los beneficiados, estos últimos como primeros.

Esta nueva situación, más favorable para España, podría provocar la no elección de Alcaraz para esta eliminatoria, aunque seguro que el murciano quiere desquitarse de su derrota ante Aliassime, donde el cansancio tras su victoria en el US Open le pasó factura.

Si Bruguera elige al nuevo número uno, la mejor baza española, se enfrentará al líder coreano Soon-Woo Kwon, que en la primera jornada si puso con Aliassime, dando a Corea del Sur la primera victoria en una fase final de la Copa Davis de su historia.

Una de las claves será la adaptación de los componentes de la 'Armada' a la pista de La Fonteta, algo más lenta y pesada. Además, la frescura mental, que puede estar algo mermada tras la derrota, se antoja imprescindible para salvar la situación, además del apoyo del público, que deberá jugar su papel también.

El número dos español debería ser de nuevo Roberto Bautista, que se ha impuesto en los dos encuentros que ha jugado en el 'round robin', con la última bala del dobles para Granollers y Martínez, que ante Canadá dejaron ver alguna grieta, aunque en esta modalidad son una garantía.