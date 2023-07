(Previa) España sigue calibrando su optimismo en otro ensayo ante Dinamarca

La selección femenina de fútbol afrontará este miércoles (18.00 horas/Teledeporte) ante Dinamarca el último partido de preparación antes de viajar a Nueva Zelanda para disputar el Mundial, del 20 de julio al 20 de agosto, el penúltimo test ya con las 23 elegidas para la gran cita del verano que permitirá seguir calibrando el potencial de 'La Roja' y continuar aumentando el optimismo, ante un combinado danés que quiere dar 'guerra'.

La pupilas de Jorge Vilda aplastaron con un contundente 7-0 a Panamá el pasado martes en un duelo amistoso celebrado en el Estadio Román Suárez Puerta de la localidad asturiana de Avilés. Un resultado motivado por una primera mitad excelsa de las españolas, que se marcharon al descanso con un colchón de seis goles y estuvieron espoleadas por una Alexia Putellas que regresó a la titularidad.

La selección, con la actual Balón de Oro como gran protagonista en la mediapunta y autora de un golazo, se empachó sin compasión por las centroamericanas, que también participarán en la cita de Australia y Nueva Zelanda. El recital de la mejor futbolista del mundo estuvo escudado también por las también goleadoras Esther González, con un doblete, Irene Guerrero, Eva Navarro y Athenea del Castillo.

La catalana, cada vez con un ritmo mayor en sus piernas y ausente en la última Eurocopa por lesión, es el primer gran argumento al que se agarra España para creer en hacer un buen papel en el Mundial. Su rol se antoja clave para multiplicar las opciones de un combinado español que apunta alto, apoyado en los nombres que componen la convocatoria.

Desde el inicio de su concentración hace dos semanas, entre Benidorm (Alicante) y Las Rozas (Madrid), las futbolistas no han esquivado las opiniones que las sitúan entre las candidatas a pelear por el título. "Hay opciones de ganar el Mundial, tenemos un gran equipo", dijo en el último 'Media Day' Olga Carmona, un punto de vista que confirmó Irene Paredes, uno de los pesos pesados del vestuario: "Ya no somos la 'cenicienta' de nada, podemos ganar a cualquiera".

Así, ante Dinamarca, además de seguir tallando el once titular y mantener las buenas sensaciones, las jugadoras tendrán la misión de no hacer decaer el optimismo interno y externo a favor de España. El Gladsaxe Stadium de Copenhague será un buen escenario para, si Vilda lo considera necesario, probar a un equipo que podría parecerse mucho al que bajará el telón en el Mundial.

Sin asumir demasiados riesgos ante posibles lesiones indeseadas, el seleccionador podría colocar un once con las importantes Putellas, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey. Aunque, como ya hizo ante Panamá, Vilda podría configurar otro 'conglomerado' que permita repartir cargas y no sufrir ningún sus innecesario, mientras las 23 'batallan' por hacer con un puesto en el once que arranque en Nueva Zelanda.

El combinado dirigido por Vilda solo ha perdido un duelo de los doce que ha disputado desde que cayera en los cuartos de final de la Eurocopa en julio del año pasado. Un bagaje que roza la excelencia, en medio de la polémica con las '15' que decidieron no continuar en el equipo. Un balance más positivo que sus rivales este miércoles, con cuatro derrotas en los últimos diez encuentros, aunque encadenan cuatro duelos ganando.

Las españolas ya se impusieron (0-1) en la fase de grupos de la última Eurocopa a las danesas, ante las que también vencieron en un amistoso en 2021 (3-0), pero sumaron un empate (2-2) en 2013, con una selección española que en poco o nada se parece a la ambiciosa y talentosa generación actual.

El equipo danés ocupa el puesto 13 del ránking FIFA, lejos del sexto de la selección española, aunque pretende dar 'guerra' a las pupilas de Vilda, que tendrán en las nórdicas una de las rivales con más nivel de la preparación. Así, estarán las debutantes en un Mundial Emma Snerle, Josefine Hasbo y Amalie Vangsgaard. También aparecen Frederikke Thogersen y Nicoline Sorensen, ausentes en la EURO por lesión, y la madridista Sofie Svava y las peligrosas Janni Thomsen, Sofie Junge Pedersen y Pernille Harder.

