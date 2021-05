(Previa) Europa y el descenso se ponen en juego este domingo

Los puestos europeos, con cuatro equipos luchando por ellos, y de descenso, con hasta seis implicados, se pondr√°n en juego este domingo en la trig√©sima s√©ptima y pen√ļltima jornada de LaLiga Santander, que se desarrollar√° de manera unificada a partir de las 18.30 horas y con los clubes pegados a los transistores.

Real Sociedad (56), Real Betis (55), Villarreal (55) y RC Celta (50) todav√≠a pugnan por asegurar o alcanzar las posiciones continentales, con los donostiarras y los hispalenses ocupando moment√°neamente las plazas de acceso a la Liga Europa y con los castellonenses en posesi√≥n del √ļnico billete para la novedosa Conference League.

Además, muchos de sus intereses se mezclan con las urgencias de los conjuntos más necesitados. Eibar (30), Elche (30) y Real Valladolid (31) son actualmente los equipos en zona de descenso, pero Huesca (33), Getafe (34) y Deportivo Alavés (35) saben que no pueden relajarse a falta de dos frenéticas jornadas.

En Donostia, los de Imanol Alguacil reciben a uno de los equipos que todav√≠a pelean por eludir el descenso, el Valladolid, por lo que el choque en el Reale Arena se presume a vida o muerte. El cuadro 'txuri urdin', que no podr√° contar con el lesionado Mikel Merino, tiene garantizada su presencia europea -por el golaverage ganado con el Celta- y depende de s√≠ mismo para saber si juega la Europa League o la Conference League. Si los vascos ganan y pierde el Villarreal o no gana el Betis, estar√°n en la segunda competici√≥n continental. En la √ļltima jornada, adem√°s, se enfrentan a un Osasuna que ya no se juega nada.

Por contra, los pucelanos, antepen√ļltimos, necesitan ganar s√≠ o s√≠ tras once jornadas sin hacerlo para tener verdaderas opciones, sobre todo teniendo en cuenta que en la √ļltima fecha reciben a un Atl√©tico que, si no lo consigue este domingo, estar√° luchando por el t√≠tulo. A dos puntos de la zona de permanencia, necesita que tropiecen sus rivales por arriba.

El mismo panorama se presenta en el Benito Villamar√≠n, donde Betis y Huesca se enfrentan por objetivos muy distintos. Con un triunfo, los de Manuel Pellegrini se garantizar√≠an jugar al menos la Conference League, o la Liga Europa si adem√°s el Villarreal pierde con el Sevilla; si empatan o pierden, le valdr√≠a con que el Celta, su √ļltimo rival liguero, no ganase en el Camp Nou. Los oscenses, por su parte, marcan actualmente la permanencia y podr√≠an salvarse matem√°ticamente esta jornada si punt√ļan y no lo hacen Valladolid, Elche y Eibar.

Mientras, el Villarreal se enfrenta a un Sevilla con la 'Champions' garantizada. Finalista de la Liga Europa, el 'Submarino Amarillo' podr√≠a estar la pr√≥xima campa√Īa en la Liga de Campeones si derrota al Manchester United, pero si no debe lograr su billete para el Viejo Continente; puntuando, se asegurar√≠a su presencia continental, aunque no todav√≠a para el segundo torneo europeo -por el golaverage perdido con el Betis y empatado con la Real-, por el que deber√° luchar la pr√≥xima semana ante el Real Madrid.

El descenso sobrevuela a valladolid, elche y eibar

El colista de la categoría, el Eibar, ha conseguido superar sus 'match ball' en contra para mantenerse con vida hasta ahora, y esta jornada visita Mestalla con el Valencia salvado. A tres unidades de los puestos de permanencia, los de José Luis Mendilibar probablemente caerán al pozo si no consiguen ganar este domingo. Incluso ganando, podrían certificar su descenso dependiendo de los resultados de sus rivales.

Algo semejante vivirá el Elche, con los mismos puntos que los armeros, en el Ramón de Carranza ante un Cádiz con la permanencia ya segura. Si pierde, todavía tendría opciones si el Huesca cae, el Valladolid no gana y el Eibar empata o pierde, y si gana, podría incluso descender esta jornada si también vencen Alavés, Getafe y Huesca.

M√°s claras son las cuentas para un Deportivo Alav√©s al que le basta vencer al Granada en Mendizorrotza para atar la permanencia, o incluso empatar y que no ganen Valladolid y Elche. Incluso una derrota le valdr√≠a a los de Javi Calleja para firmar un a√Īo m√°s en Primera, siempre y cuando no ganen los equipos actualmente en descenso.

Las tres derrotas consecutivas de las √ļltimas semanas han metido en serios apuros a un Getafe que recibe al Levante, sin nada en juego, en el Coliseum. Los de Jos√© Bordal√°s estar√°n salvados si ganan y Valladolid o Huesca no lo hacen, o si empatan y los de Pucela pierden y Eibar y Elche no ganan.

--programa de la jornada 37 de laliga santander.

Alavés - Granada. Sánchez Martínez (C.Murciano) 18.30 horas.

Athletic - Real Madrid. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 18.30 horas.

Atlético - Osasuna. Martínez Munuera (C.Valenciano) 18.30 horas.

FC Barcelona - Celta. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 18.30 horas.

Betis - Huesca. Gonz√°lez Fuertes (C.Asturiano) 18.30 horas.

Getafe - Levante. Cordero Vega (C.C√°ntabro) 18.30 horas.

C√°diz - Elche. Soto Grado (C.Riojano) 18.30 horas.

Real Sociedad - Valladolid. Del Cerro Grande (C.Madrile√Īo)18.30 horas.

Valencia - Eibar. Pizarro G√≥mez (C.Madrile√Īo) 18.30 horas.

Villarreal - Sevilla. Cuadra Fern√°ndez (C.Balear) 18.30 horas.

Europa Press