(Previa) Granada, Mallorca y Cádiz se juegan el último billete al 'infierno'

El Granada, el Mallorca y el Cádiz se jugarán este domingo el último billete para jugar la temporada que viene en LaLiga SmartBank, con el conjunto gaditano como el que peor lo tiene ya que es el único que no depende de sí mismo, mientras que el Athletic Club necesita asaltar el Ramón Sánchez-Pizjuán para tener opciones de ser séptimo y jugar la Conference League.

LaLiga Santander 2021-2022 echa el cierre este domingo con su trigesimoctava y última jornada, donde únicamente hay en juego una plaza para acompañar al 'infierno' al Levante y al Deportivo Alavés, y saber quien será el último representante en competiciones europeas entre el Villarreal y el Athletic Club.

De todos modos, el mayor drama estará centrado en el Nuevo Los Cármenes, El Sadar y Mendizorrotza, los tres estadios donde, a partir de las 20.00 horas, se decidirá el descenso, con Granada, Mallorca y Cádiz, separados únicamente por el escaso margen de un punto tras una penúltima jornada que únicamente sonrió a los bermellones y los tres jugando contra rivales ya con los deberes hechos y sin presión.

Está será indudablemente de inicio para el equipo andaluz, que es el comenzará a jugar su partido en la 'quema'. Los de Sergio González no pudieron batir al Real Madrid y la victoria del Mallorca ante el Rayo Vallecano les condenó a la antepenúltima plaza de la clasificación.

Hace unas semanas, el abismo parecía 'lejano' de los cadistas tras golear al Elche, pero sólo pudo sumar un punto de los últimos seis y el panorama se le ha complicado. El Cádiz sabe que lo único que seguramente le valga es el triunfo ante un Deportivo Alavés ya descendido, pero que querrá brindar a su afición una victoria antes de asaltar el reto de retornar a Primera. El triple empate a 37 puntos tampoco les valdría y el empate sólo en el caso de que el Granada perdiese.

El conjunto andaluz debe ganar a los 'babazorros' y esperar luego que el Mallorca o el Granada no lo hagan para lograr la salvación. Para ello, Sergio González probablemente no hará demasiados cambios respecto al ofensivo once que dispuso ante el Real Madrid, salvo la entrada de Iza Carcelén por el lesionado Carlos Akapo y la posible vuelta de Iván Alejo.

Julio Velázquez, por su parte, no tiene previsto hacer muchos cambios en el once del Alavés en busca de lo que sería una ya insuficiente cuarta victoria seguida en Mendizorrotza. La gran amenaza para los cadistas será el goleador Joselu Mato.

El Mallorca se jugará la salvación en El Sadar, la primera 'casa' en España de su actual técnico, el mexicano Javier Aguirre, un técnico que dejó muy buen recuerdo en Pamplona y que llegó incluso a dejar a Osasuna cuarto en la temporada 2005-2006.

El 'Vasco' ahora intentará que el conjunto balear logre una salvación que no le pudo otorgar al Leganés hace dos campañas cuando llegó a la última jornada también con opciones de salvación, que se le fueron por un empate.

Igualado a 36 puntos con el Cádiz, el Mallorca tiene claro que no puede especular y que necesita amarrar los tres puntos para no ser presa de los nervios si su rival cumple en Vitoria. Aguirre parece que no tocará lo que le ha funcionado en los últimos partidos, con tres centrales y la posible entrada del héroe del pasado domingo, Abdón Prats, arriba.

Osasuna tiene en juego principalmente la posibilidad de acabar noveno en la clasificación e intentará dejar los sentimentalismos sólo para la despedida de un emblema como el capitán Oier Sanjurjo, que disputará su último partido como 'rojillo' en El Sadar.

Finalmente, el que 'mejor' lo tiene, por su punto de ventaja, es el Granada, que además será el único de los tres implicados que tenga a su favor el hecho de jugar con el apoyo de su afición y además ante un rival como el Espanyol que sólo ha sumado dos puntos de los últimos 18, que sólo ha ganado a domicilio una vez y que jugará sin Raúl de Tomás.

El conjunto nazarí espera no fallar cuando todas las probabilidades le dan como el favorito para mantenerse, aunque debe ganar para evitar nervios ya que el empate sólo le garantiza estar en Primera un año más si no ganan Mallorca y Cádiz.

El equipo de Aitor Karanka vio rota su racha desde la llegada del vitoriano con su derrota en el Benito Villamarín, pero querrá hacerse fuerte en el Nuevo Los Cármenes para sufrir los menos apuros previstos. El francés Maxime Gonalons es duda, pero el venezolana Darwin Machís está listo.

El athletic busca europa en el pizjuán

Los otros estadios en los que habrá algo en juego en este domingo final serán en el Camp Nou y en el Ramón Sánchez-Pizjuán donde se dilucidará principalmente la séptima plaza entre el Villarreal, actual poseedor y que juega ante el FC Barcelona, y el Athletic Club que se mide al Sevilla.

El conjunto vizcaíno está a un punto del 'Submarino Amarillo' en la pelea por ser el primer equipo español en la Conference League y necesita derrotar a los sevillistas y que los de Unai Emery no lo hagan, o empatar y que su rival no sume ante los de Xavi Hernández.

El duelo estará marcado además por la posibilidad de que sea el último partido en sus respectivos banquillos de Julen Lopetegui, que se perderá el encuentro por sanción, y Marcelino García Toral; y por las opciones que tiene todavía el equipo andaluz de finalizar tercero, si suma más puntos que el Atlético de Madrid.

En los locales, la principal duda será si juego o no el guardameta marroquí Bono, que de no hacerlo sería el Zamora del campeonato, mientras que en los visitantes Berenguer y Villalibre, por los lesionados Nico Williams y Raúl García, serían las novedades, aunque su técnico no descartó del todo al navarro.

Finalmente, el domingo se completará con un duelo intrascendente entre el Elche y el Getafe, empatados a 39 puntos y que tratarán de despedir la temporada con un triunfo que les pueda hacer subir algún puesto. Los del recién renovado Francisco no lo han logrado en mayo y llevan tres derrotas seguidas y los de Quique Sánchez Flores llevan cinco jornadas sin perder, con cuatro empates seguidos y sólo un gol encajado.

--horarios del domingo de la jornada 38 de laliga santander.

Elche - Getafe. Cuadra Fernández (C.Balear) 17.30.

Alavés - Cádiz. Sánchez Martínez (C.Murciano) 20.00.

Granada - Espanyol. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 20.00.

Osasuna - Mallorca. Soto Grado (C.Riojano) 20.00.

FC Barcelona - Villarreal. Munuera Montero (C.Andaluz) 22.00.

Real Sociedad - Atlético. Gil Manzano (C.Extremeño) 22.00.

Sevilla - Athletic Club. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 22.00.