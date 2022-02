(Previa) Jaume Pueyo se estrena en sprint y Adur Etxezarreta vuelve a competir en super gigante

El esquiador español de fondo Jaume Pueyo se estrenará este martes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 en la modalidad de sprint, en una jornada en la que Adur Etxezarreta, decimoséptimo en el descenso, volverá a competir en el super gigante.

El fondista catalán, de solo 20 años, hará su estreno en una cita olímpica en sprint, modalidad en la que en la temporada 2021 consiguió terminar el número 1 del ranking FIS de su edad (2001) e inferiores. Las clasificatorias se disputarán a las 9.50 hora peninsular española y la final a las 11.55.

Pueyo acumula tres actuaciones en la Copa del Mundo de esquí de fondo y participó también en los Mundiales de Oberstdorf (Alemania) la temporada 2021. Su mejor resultado la temporada pasada fue una victoria en la Alpen Cup sprint de la Copa de Europa en Pokyluca (Eslovenia).

Mientras, el esquiador alpino Adur Etxezarreta regresará al Centro Nacional de Esquí Alpino de Yanqing para tomar parte en la prueba de super gigante a partir de las 4.00 hora peninsular española, todo tras el buen sabor de boca de su actuación del lunes en el descenso.

El navarro terminó decimoséptimo con un crono de 1:44:12, a 1:43 del suizo Beat Feuz, nuevo campeón olímpico, y se convirtió en el esquiador olímpico español con mejor resultado en la prueba de descenso, superando nada menos que el récord del campeón olímpico Paquito Fernández Ochoa en Lake Placid 1980, cuando terminó en el 27º lugar.

"El super gigante lo afronto con ganas. A pesar de que es una disciplina en la que he entrenado y disputado menos carreras este invierno, me estoy encontrando bien", apuntó Etxezarreta. "Puede que me cueste más, pero creo que puedo ser competitivo. Así que voy a bajar con todo para hacerlo lo mejor posible", concluyó.