(Previa) La lluvia y el sancionado Verstappen, alicientes a orillas del Mar Negro

El Gran Premio de Rusia, decimoquinta prueba del Mundial de Fórmula 1, se disputará con pronóstico de lluvia durante todo el fin de semana y con lastre para Max Verstappen (Red Bull), que deberá cumplir una sanción de tres puestos y tendrá complicado defender el liderato que acecha Lewis Hamilton (Mercedes).

La √ļltima carrera en el circuito italiano de Monza marc√≥ el punto √°lgido del mano a mano entre los dos grandes aspirantes al t√≠tulo mundial, pero penaliz√≥ un poco m√°s a Verstappen, castigado por los jueces al entender que el accidente con Hamilton que dej√≥ a ambos fuera fue culpa suya.

Al menos, el neerlandés pudo extender mínimamente su ventaja, gracias a los dos puntos que logró en la calificación sprint, y llega a Rusia con cinco de ventaja sobre el británico, que se frota las manos ante la buena oportunidad que se le presenta para recuperar el primer puesto de la clasificación.

El heptacampe√≥n mundial, que solo suma una victoria en las diez √ļltimas carreras, llega a un circuito donde Mercedes ha ganado siempre desde su debut en el calendario en 2014: cuatro triunfos de Hamilton (2014, 2015, 2018 y 2019), dos de Valtteri Bottas y uno del retirado Nico Rosberg.

Por su parte, Verstappen, que se ha llevado la 'pole' en siete de los ocho √ļltimos Grandes Premios, solo aspira a la cuarta posici√≥n como m√°ximo en la parrilla del domingo, dentro de esta carrera que recupera el formato habitual del fin de semana con la tradicional sesi√≥n de calificaci√≥n el s√°bado.

Sainz, la mejor racha puntuando de la parrilla

Por encima de los dos aspirantes al trono de la F√≥rmula 1, a orillas del Mar Negro puede surgir otro protagonista a√ļn m√°s importante: el agua. El pron√≥stico anticipa lluvia durante todo el fin de semana y, sin llegar a la intensidad de B√©lgica, que acab√≥ convertida en un 'simulacro' de carrera, s√≠ puede marcar mucho las opciones de todos los pilotos.

El agua es un elemento que no disgusta a ninguno de los dos pilotos espa√Īoles de la parrilla. En el caso de Carlos Sainz, llega a Sochi despu√©s de siete pruebas seguidas puntuando, la mejor racha actual de toda la parrilla, que pondr√° a prueba en un trazado que no se le da especialmente bien, con dos abandonos (2015 y 2020) y dos veces en los puntos en cinco visitas, adem√°s de sufrir en 2015 un accidente que le hizo visitar el hospital, pero que no le priv√≥ de correr. Su compa√Īero Charles Leclerc estrenar√° el nuevo motor de Ferrari, aunque eso le condena a salir √ļltimo el domingo por sanci√≥n.

Por su parte, Fernando Alonso (Alpine) tiene como mejor resultado en Rusia el sexto puesto que logr√≥ en dos ocasiones (2014 con Ferrari y 2016 con McLaren). El asturiano defender√° su d√©cima posici√≥n en el campeonato, cinco puntos por delante de su compa√Īero Esteban Ocon, e intentar√° acercarse a la novena en poder de Pierre Gasly (Alpha Tauri), que tiene 16 puntos m√°s.

--horarios del gran premio de rusia.

-viernes.

Primera sesión de libres 10.30 - 11.30.

Segunda sesión de libres 14.00 - 15.00.

-s√°bado.

Tercera sesión de libres 11.00 - 12.00.

Calificación 14.00 - 15.00.

-domingo.

Carrera 14.00.