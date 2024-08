(Previa) La Real Sociedad quiere dar el primer paso en casa ante el Rayo Vallecano

La Real Sociedad y el Rayo Vallecano se enfrentan este domingo en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2024-2025 con el objetivo de vivir un estreno positivo y comenzar con buen pie el campeonato, para despejar las posibles dudas iniciales, con los vascos mirando arriba y los puestos europeos y el conjunto madrileño, consciente de que todos los puntos son vitales para la permanencia.

El Reale Arena será el escenario este domingo (19.00 horas) del estreno doméstico de la Real y el Rayo, que buscan sumar los tres puntos y encauzar el inicio en LaLiga. El comienzo de una nueva temporada siempre es complicado y está rodeado de dudas e incertidumbre, las cuales intentarán despejar a las primeras de cambio ambos conjuntos, cada uno consciente de su meta final.

En el caso de los vascos, afrontan una nueva temporada con la ilusión de Europa muy presente, después de un pasado curso en el que alcanzaron los octavos de final de la Champions y lograron en Liga clasificarse a la Europa League, jugando competición continental por quinta campaña consecutiva.

Los 'txuri urdin' vuelven a la faena de nuevo con Imanol Alguacil como director de orquesta. El técnico vasco afronta su sexta temporada seguida al frente del banquillo blanquiazul, y deberá de nuevo dar forma a una plantilla con nuevas piezas, como el lateral izquierdo Javi López, el atacante Sergio Gómez, campeón olímpico con España en París, o el centrocampista austriaco Luka Sucic.

Ellos, más los ya conocidos Take Kubo, Mikel Oyarzabal o Martin Zubimendi son los encargados de poner en marcha un engranaje en el que no estará Mikel Merino, cerca de cerrar su traspaso al Arsenal inglés. Sucic o Sergio Gómez serían el recambio del navarro en el once titular, en un centro del campo en el que aparecen también Zubimendi y Brais Méndez.

Y es que solo Javi López será la pieza distinta en la alienación respecto al curso pasado, con Jon Pacheco por el lesionado Zubeldia y acompañando a Aritz Elustondo en el centro de la zaga, mientras Hamari Traoré estará en la derecha. En ataque, Alguacil sigue confiando en las armas que ponen el picante en la Real: sus extremos. Kubo, por la derecha, y Barrenetxea, por la izquierda, parten con ventaja, mientras que Oyarzabal será la referencia, a falta de firmar un 'nueve'.

Así, se esperan pocos cambios en un equipo que llega muy rodado, gracias a los seis partidos amistosos a sus espaldas. Es cierto que los resultados no son los principales indicadores del estado del equipo, pero solo ha sumado dos triunfos en esta pretemporada, frente al G-Osaka y el Verdy japoneses, mientras que cayó ante Alavés, Osasuna, Stade Rennais y Union Berlin.

Con este bagaje, buscará arrancar con buen pie, algo que no se ha dado en las últimas temporadas, ya que el conjunto 'txuri urdin' no ha pasado del empate en cuatro de sus últimos cinco estrenos ligueros. Sin embargo, contra el Rayo Vallecano su rendimiento es garantía de éxito, ya que no ha perdido en los últimos once enfrentamientos directos.

Ante los mayores recursos de los vascos, el Rayo apelará a sus habituales garra y carácter y un estilo reconocible, pero que todavía sigue buscando un Íñigo Pérez que llegó hace seis meses al banquillo rayista. Sin Dimitrievski, el once solo presentará la novedad del fichaje Adrián Embarba, la única cara notable del conjunto madrileño, además de Pelayo Fernández y Pedro Díaz.

Además, tienen las bajas de Raúl de Tomás y Álvaro García, por lo que Sergio Camello, que acaba de regresar con el oro de París hace unos días, sería el titular sin apenas descanso, igual que De Frutos en el enganche, con Isi Palazón por la derecha. Los elegidos por Pérez deberán revertir la situación como visitante del Rayo, que sufrió para salvarse el curso pasado, y que apenas suma una victoria --el 2 de enero, ante el Getafe-- en lo que va de 2024 en Liga, por lo que enlazó en la recta final nueve encuentros sin ganar.

En la pretemporada, el Rayo solo sumó un triunfo, el más reciente ante el Wolves inglés, mientras que sufrió tres derrotas --Bournemotuh, Heerenveen y Guimaraes-- y dos empates --Córdoba y Braga--, por lo que los resultados tampoco invitan al optimismo para el inicio.

--programa de la jornada 1 de laliga ea sports 24-25.

-domingo 18.

R.Sociedad - R.Vallecano. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 19.00.

RCD Mallorca - Real Madrid. Soto Grado (C.Riojano) 21.30.

-lunes 19.

Real Valladolid - RCD Espanyol. González Fuertes (C.Asturiano) 19.00.

Villarreal CF - Atlético de Madrid. Cuadra Fernández (C.Balear)21.30.

