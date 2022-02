(Previa) La selección femenina busca cerrar la Arnold Clark Cup con buenas sensaciones ante Canadá

La selección española femenina de fútbol cerrará este miércoles (15.30 horas/Teledeporte) su participación en la Arnold Clark Cup con otro duelo de exigencia ante Canadá, actual campeona olímpica, y en busca de sus mejores sensaciones.

Hasta el momento, España ha demostrado su salto competitivo en esta cita, pero, por el contrario, ha visto frenada su demoledora dinámica de juego y resultados. Dos empates, ante Alemania (1-1) e Inglaterra (0-0), son sus resultados en esta cita que le está sirviendo de preparación y adaptación para la Eurocopa de este verano, y ahora intentará despedirse con una victoria que le dé opciones también de conquistarla.

El combinado que dirige Jorge Vilda se encontró con más problemas ante las anfitrionas que en su estreno ante las alemanas, donde firmó una óptima segunda parte. La selección inglesa supo maniatar su juego de circulación, pero tampoco fue capaz de acabar con la condición de invictas de las españolas, que ya se alarga a 18 partidos.

Ahora, el examen final en esta Arnold Clark Cup será ante Canadá, número seis del ranking FIFA y actual campeona olímpica. Las norteamericanas son las únicas que han podido ganar un partido hasta el momento, a Alemania, por 1-0, y con cuatro puntos tras su empate inaugural con Inglaterra lideran la clasificación.

El equipo que entrena Bev Priestman se ha presentado en esta cita prácticamente con el mismo bloque que se coronó el pasado verano en Tokio y que volverá a ser un reto sobre todo en lo físico para el combinado español.

De sus filas sobresalen las centrocampistas Jessi Fleming y Ashley Lawrence, nominadas al 'Balón de Oro' que conquistó Alexia Putellas junto a la veterana Christine Sinclair, su capitana y ausente de esta cita por el fallecimiento de su madre.

En este sentido, Vilda debe decidir si realiza muchos cambios en su once. Ante Inglaterra, el pasado domingo, hizo algunos retoques, pero no varió su mediocampo donde Alexia Putellas, Patri Guijarro y Aitana Bonmatí han titulares en los dos choques, con la balear jugándolo todo. Athenea del Castillo mejoró el ataque en la segunda mitad con su desborde y podría tener su oportunidad de inicio en un once donde se espera que vuelva Leila Ouahabi al lateral izquierdo.

Jorge vilda: "esta exigencia nos viene muy bien"

El seleccionador español reconoció en la previa del choque que medirse a las vigentes campeonas olímpicas les va "muy bien" para preparar la Euro en las mejores condiciones. "Mañana no tendremos enfrente a la mejor defensa del torneo sino a una de las defensas más sólidas del mundo", recordó.

"Ahora España está jugando contra las mejores selecciones del mundo y este estímulo competitivo no es el del día a día de nuestras jugadoras. Esta exigencia nos viene muy bien para adaptarnos al máximo nivel de la Euro", valoró en rueda de prensa.

El objetivo no es otro que salir a ganar pero Vilda recordó que se toman el partido como "un aprendizaje más". "Hay que ser realistas, soy el primero que no cambiaría a mis jugadoras por ninguna del mundo, pero hay selecciones con un nivel y bagaje altísimos y seguimos trabajando para estar en lo más alto posible", manifestó.

Y de cara al Europeo no quiere llevar puesta la etiqueta de selección favorita. "Veo que somos aspirantes al titulo, que hay siete u ocho selecciones de grandísimo nivel y pienso que será la Euro más apretada de las últimas. Y no nos sentimos favoritos, nos sentimos aspirantes. Pero si en algo nos sentimos favoritos es en ilusión", matizó.

En cuanto a la convocatoria, aseguró aceptar "todas las críticas". "Yo entiendo que cada uno tiene en su mente una lista distinta de 23 jugadoras. Hay jugadores de nivel ahora mismo que podrían estar aquí y rindiendo ante grandes selecciones y me consta. Por eso es tan difícil", argumentó.

También celebró, en este sentido, que jóvenes como Athenea del Castillo rindan a gran nivel en la absoluta tras brillar en la Sub-23. "Buenas noticias como la de Athenea me encanta recibirlas, con la Sub-23 y aquí hizo grandes cosas. Ha sido ejemplo y referente", le dedicó.

Y se puso serio para desmentir que se forzara a Mariona Caldentey, de nuevo lesionada. "No comparto la opinión de haber forzado a Mariona. Había cumplido su recuperación, sus ocho semanas, tenía el alta médica y la deportiva y la progresión para reincorporarse, con su club había jugado dos partidos a grandísimo nivel. Aquí hizo entrenamientos extraordinarios. Los médicos dijeron que era apta y jugó, y desgraciadamente se lesionó", manifestó.