(Previa) La selección femenina de fútbol busca un broche de oro al 2021

La selección española femenina de fútbol intentará este martes poner el broche de oro a un gran año 2021 y celebrar del mejor modo posible la conquista histórica del Balón de Oro para la centrocampista Alexia Putellas con una victoria más ante Escocia en La Cartuja (21.00 horas) que además encarrile su camino hacia el Mundial de 2023.

Todos los focos estarán puestos sobre la jugadora catalana, flamante y merecida ganadora del trofeo a la mejor jugadora del mundo en 2021, un reconocimiento que viene a afianzar aún más el crecimiento del fútbol femenino nacional, tanto a nivel de clubes como de selecciones.

Alexia Putellas podrá recibir el cariño de la afición en un partido que se presenta como el más complicado hasta el momento de esta fase de clasificación para la próxima Copa del Mundo. La centrocampista del FC Barcelona, la que más internacionalidades posee con 92, estará en el once titular que disponga Jorge Vilda para batir a las escocesas, dirigidas también por un técnico español como Pedro Martínez, que está apostando por un fútbol más de posesión y menos apoyado en la esencia británica.

La de Mollet pudo viajar a París para recoger su premio, que une al de 'Mejor Jugadora UEFA' de la pasada temporada, junto a la defensa Irene Paredes, la delantera Jennifer Hermoso y la portera Sandra Paños, también nominadas, y pese al viaje y la tensión emocional, todas ellas deberían ser también titulares ya que, salvo la capitana, ninguna jugó el pasado jueves en la goleada a las Islas Feroe.

España demostró que no entiende de rivales y anotó una docena a un modesto rival que apenas pudo pasar del centro del campo, una comodidad que no espera ante una Escocia, necesitada de puntuar después de dejarse dos puntos en casa ante la Ucrania que ahora dirige Lluís Cortes, aunque pudo haber sido peor de no mediar el gol del empate en el 93 de Harrison.

Las escocesas, 22 del ranking y que tendrán la difícil misión de disputarle la posesión a su rival, se plantarán en La Cartuja a dos puntos del equipo que dirige Jorge Vilda, actualmente en un estado de forma envidiable, como refleja que lleve ya 15 partidos consecutivos ganados, y algo casi más notable, sin encajar todavía un gol.

Desde marzo de 2020, ante los Estados Unidos y por la mínima, no pierde una España que querrá plasmar su favoritismo desde el inicio y mantener impoluta su espectacular hoja de servicios, que en esta fase de clasificación mundialista se resume ya en 35 goles a favor.

El técnico madrileño hizo algunas rotaciones para el duelo ante las Islas Feore y además la vuelta al once de las cuatro candidatas al Balón de Oro y de Patri Guijarro, que tampoco jugó, en el centro del campo junto a Alexia Putellas y una Aitana Bonmatí al alza, también debe decidir algunas posiciones.

Una de ellas es la de quien acompañaría a Irene Paredes en el centro de la defensa ya que su habitual compañera, Mapi León, cayó lesionado y fue sustituido por Laia Alexandri, que pugnará con Andrea Pereira e Ivana Andrés por ese lugar. La otra es quien ocupará la pareja de delanteras y después de que lo hiciesen Esther González y Alba Redondo el jueves, podría optar por Jennifer Hermoso y la joven Amaiur Sarriegi.