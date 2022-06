(Previa) La selección femenina vive ante Italia su último ensayo antes de la Eurocopa

La selección española femenina de fútbol afrontará este viernes (17.00 horas) su último amistoso previo a la disputa de la Eurocopa de Inglaterra ante una Italia que también participará en la cita y que será el último banco de pruebas antes del asalto al trono europeo.

España ya está en la recta final antes de una EURO que despierta mucha ilusión entre la afición de la 'Roja', aún más después de la exhibición del pasado sábado en el Nuevo Colombino ante Australia, a la que goleó con mucha autoridad por 7-0, aunque el rival no acudía con algunas de sus principales figuras.

A poco más de una semana de debutar ante Finlandia el 8 de julio, el equipo del recién renovado Jorge Vilda intentará llegar a la cita inglesa con inmaculada hoja de servicios desde marzo de 2020. Antes de la pandemia, cayó ante los Estados Unidos, pero desde entonces, ha encadenado 22 partidos sin perder, 19 de ellos con victoria, y sin apenas encajar, una fiabilidad que aumenta unas expectativas que el vestuario trata de frenar para tener la mayor tranquilidad de cara al reto.

Ahora, habrá que ver por lo que apuesta el técnico madrileño para este duelo ante la número 14 del ranking de la FIFA y que finalizó segunda de su grupo de clasificación para la Eurocopa tras Dinamarca, precisamente rival en la EURO de las españolas.

Ante las australianas, Vilda apostó casi por su once más habitual, aunque no podía contar por el coronavirus con 'Mapi' León, teórica central titular junto a Irene Paredes, Marta Cardona y Sheila García, aunque la aragonesa se perfila titular. La que no estará respecto al equipo del último amistoso será Amaiur Sarriegi, uno de los descartes del técnico, por lo que Esther González podría ser la delantera elegida.

"Este es el último test y la última oportunidad de prepararnos. Nos vamos a medir con una selección capaz de ganar a Noruega y a Dinamarca y de empatar contra Suecia. Tiene un gran nivel, cada año es mejor, su liga sigue creciendo y tiene mejores jugadoras, es lo que necesitamos para comenzar la Eurocopa", expresó Vilda en declaraciones a los medios oficiales de la selección.

Por su parte, la central Irene Paredes recordó que "cada partido es un mundo". "El otro día ante Australia salieron las cosas bastante bien y ahora ya estamos las que vamos a la EURO. Es otro partido para prepararla bien y llegar en mejores condiciones, estamos con muchas ganas", apuntó.

Enfrente estará una Italia que no juega un partido desde el pasado mes de abril cuando ganó a Suiza (0-1) y Lituania (7-0) en la fase de clasificación para el Mundial de 2023. En esta preparación para la Eurocopa se ha centrado en jugar contra selecciones masculinas juveniles para apuntalar su condición física.

"Nos vamos a enfrentar a una selección de primer nivel y estoy feliz de jugar este partido porque sólo jugando contra las más fuertes se puede crecer y mejorar. Las chicas lo están haciendo bien y tienen muchas ganas de jugar, nos estamos preparando desde hace tiempo y está claro que aún no estamos en las mejores condiciones", aseguró la seleccionadora italiana Milena Bertolini en rueda de prensa recogida por la federación italiana.