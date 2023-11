Las Palmas y Getafe se miden en el Estadio de Gran Canaria este viernes (21.00) en el primer partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports, un encuentro en el que ambos equipos esperan lograr los tres puntos para seguir en la buena dinámica de resultados en las que se ven inmersos, y así seguir en la pelea por los puestos nobles de la clasificación en los que actualmente se encuentran.

El Getafe de Bordal√°s busca frente a Las Palmas su 9¬ļ partido sin conocer la derrota de manera consecutiva. Adem√°s, el conjunto azul√≥n encadena 4 partidos a domicilio sin perder, y ha sumado 7 de los √ļltimos 9 puntos en juego, lo que les ha colocado en la 8¬™ posici√≥n en la tabla a 5 puntos de los puestos europeos. Mientras, Las Palmas, pese a caer ante el Betis en la pasada jornada, tambi√©n se encuentra asentado en la parte alta y, con tan solo un punto menos que su rival, busca colocarse a tres de Europa.

El encuentro está marcado por dos estilos de juego muy diferenciados. Por un lado, Las Palmas de García Pimienta es un equipo que se caracteriza por el buen trato de balón y por dominar los partidos a base de la posesión. De hecho, es tras el FC Barcelona el equipo que más porcentaje de balón tiene hasta el momento en la competición (67%) y el tercero en pases completados (6.590). Por su parte, el Getafe es el equipo de LaLiga con menos pases por posesión (2,2) y el segundo con menos balón (41%).

Lo que s√≠ tiene el equipo de Jos√© Bordal√°s esta temporada es un 'killer'. A principio del curso, la lesi√≥n de Enes √únal hac√≠a presagiar problemas de gol para los azulones. Sin embargo, al inicio de la jornada 15, tiene en sus filas al 'Zarra' de la competici√≥n. Borja Mayoral est√° viviendo el mejor arranque goleador de su carrera y con 8 tantos es el tercer m√°ximo goleador de LaLiga, con un registro solo mejorado por Jude Bellingham (11) y Antoine Griezmann (9). Adem√°s, el delantero madrile√Īo ha marcado gol en sus √ļltimos 4 partidos.

Por su parte, el equipo canario tiene en el gol su principal tal√≥n de Aquiles. Los de Garc√≠a Pimienta son el equipo que menos goles ha marcado hasta el momento en las primeras 14 jornadas de Liga junto al C√°diz con 11, y una conversi√≥n en el remate de tan solo el 7,4% de sus remates. Sin embargo, su rendimiento de cara a puerta ha mejorada en las √ļltimas jornadas, anotando 9 de sus tantos en Liga en las √ļltimas 7 jornadas.

A nivel deportivo, Jos√© Bordal√°s no podr√° contar con Jos√© √Āngel Carmona, que cay√≥ lesionado la pasada jornada ante el Almer√≠a. Su lugar en el once podr√≠a ocuparlo √ďscar Rodr√≠guez, que ya entr√≥ por √©l en el duelo ante el Almer√≠a. Por su parte, Garc√≠a Pimienta tiene a su disposici√≥n a todos los efectivos a excepci√≥n de Lemos y Fabio Gonz√°lez, que se siguen recuperando de sus lesiones de tobillo. El que s√≠ estar√° ser√° Alberto Moleiro, que podr√≠a repetir en el once por primera vez esta temporada.

--programa de la jornada 15 de laliga ea sports 2023-2024.

-Viernes 1 de diciembre.

Las Palmas - Getafe. Busquets Ferrer (C. Catal√°n) 21.00.

-s√°bado 2.

Girona - Valencia. Iglesias Villanueva (C. Gallego) 14.00.

Athletic Club - Rayo Vallecano. Fern√°ndez Maeso (C. Extreme√Īo) 16.15.

Real Madrid - Granada. Gonz√°lez Fuertes (C. Asturiano) 18.30.

Osasuna - Real Sociedad. Pulido Santana (C. Las Palmas) 21.00.

-domingo 3.

Mallorca - Alavés. Figueroa Vázquez (C. Andaluz) 14.00.

Almer√≠a - Real Betis. Mu√Īiz Ruiz (C. Gallego) 16.15.

Sevilla - Villarreal. Díaz de Mera Escuderos (C. c-manchego) 18.30.

Barcelona - At. de Madrid. Sánchez Martínez (C. Murciano) 21.00.

Lunes 4.

Celta - C√°diz. Gil Manzano (C. Extreme√Īo) 21.00.