(Previa) Levante-Elche, derbi y 'final' anticipada por la permanencia en el Ciudad de Valencia

Levante y Elche afrontan este viernes (21:00 horas) en el Ciutat de València una 'final' anticipada en la pugna por la permanencia en la apertura de la vigésimo sexta jornada de LaLiga Santander, y a la que los locales llegan con la urgencia de sumar puntos y los franjiverde, bajo la inercia positiva del 'efecto Francisco'.

El derbi regional cambia este curso los roles. El Levante, más acostumbrado a fijar su horizonte en Europa, es colista con tan solo 15 puntos, a 9 de la salvación que marca el Granada, con 24. En cambio, su rival es uno de los equipos más en forma del campeonato, con 4 victorias, dos empates, uno de ellos ante el Real Madrid en el Bernabéu, y tan solo la derrota ante el Sevilla en este 2022.

No obstante, el Levante no ha arrojado la toalla. La victoria (0-1) en el Metropolitano contra el Atl√©tico de Madrid en el partido aplazado y el empate (1-1) en Bala√≠dos en un encuentro en el que mereci√≥ m√°s abrigan la esperanza 'granota' por acercarse a la orilla de la salvaci√≥n. Alessio Lisci contar√° con las bajas de Shkodran Mustafi y de Nemanja Radoja y la duda de Campa√Īa, Sergio Postigo y Rub√©n Vezo, y la √ļnica novedad respecto al once de Vigo ser√≠a la entrada de Roger Mart√≠ por Dani G√≥mez.

En el Elche, el buen momento de Pere Milla, clave en las √ļltimas jornadas y en la remontada (2-1) en la pasada contra el Rayo Vallecano, y el alta de su mejor 'pieza', el ariete argentino Lucas Boy√©, alimentan a√ļn m√°s el optimismo de la hinchada visitante, que ha agotado las localidades disponibles en su viaje a Valencia.

"Lucas va a estar disponible. La competitividad en la zona de arriba es m√°xima, pero est√° con mucha mucha hambre de participar y de ayudar al equipo. ¬ŅEl colista? El que se relaje sabe lo que hay. Sabemos qui√©nes somos y sabemos que el √ļnico camino es el trabajo, el compromiso y la humildad y eso nos est√° llevando a sumar puntos. Nadie se puede salir del gui√≥n", destac√≥ Francisco, apartando la relajaci√≥n en la plantilla blanquiverde.

La √ļnica baja segura es la del argentino Javier Pastore. Pero el retorno del '9' y de los sancionados Gumbau y Gonzalo Verd√ļ, claves en el centro de la defensa y el medio campo, refuerzan a√ļn m√°s al Elche, que sue√Īa con un triunfo que podr√≠a casi apartar a un rival en la pugna por la permanencia y acercarse a puestos m√°s cabeceros en LaLiga que ya ocup√≥ en tiempos remotos de su centenaria historia.

--programa de la jornada 26 de laliga santander

- viernes 25.

Levante-Elche. Gonz√°lez Fuertes (C. Asturiano) 21:00.

- s√°bado 26.

Mallorca-Valencia. Figueroa V√°zquez (C. Andaluz) 14:00.

Getafe-Alavés. Jaime Lastre (C. Aragonés) 16:15.

Rayo Vallecano-Real Madrid. Díaz de Mera (C. Cast-manchego) 18:30.

Atlético-Celta. Hernández Hernández (C. Las Palmas) 21:00.

- domingo 27.

Villarreal-Espanyol. De Burgos Bengoetxea (C. Vasco) 14:00.

Sevilla-Betis. Del Cerro Grande (C. Madrile√Īo) 16:15.

Real Sociedad-Osasuna. Mateu Lahoz (C. Valenciano) 18:30.

FC Barcelona-Athletic Club. Cuadra Fern√°ndez (C. Balear) 21:00.

- lunes 28.

Granada-Cádiz. Sánchez Martínez (C. Murciano) 21:00.