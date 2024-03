Real Sociedad y Cádiz CF se enfrentarán este viernes (21.00 horas) en el Reale Arena para abrir la jornada 29 de LaLiga EA Sports, con la moral por las nubes en ambos equipos tras zanjar dos rachas negativas de resultados que los lastraban en los últimos meses, por lo que un triunfo confirmaría la reacción de cara a lo que queda de temporada.

El cuadro 'txuri-urdin' recibirá al Cádiz tras poner fin a la peor racha de la temporada con la victoria en la pasada jornada. Antes de la remontada de Granada, los pupilos de Imanol Alguacil habían encadenado tres derrotas y solo habían ganado uno en los nueve encuentros anteriores. Tres puntos logrados en territorio andaluz que sirvieron a los guipuzcoanos para recuperar la sexta plaza en la clasificación, y afrontar el tramo final de LaLiga en una posición favorable.

Tras caer en la Liga de Campeones, ahora la Real Sociedad podrá centrarse al 100% en las últimas 10 jornadas ligueras e intentará encadenar dos victorias en dicha competición por primera vez desde noviembre, cuando ganó a Amería y Sevilla. Puntos importantísimos para presionar al Athletic Club y distanciar al Betis en la lucha que mantienen por la sexta plaza, última que otorgaría participación europea en caso de que el Mallorca ganase la Copa del Rey.

Enfrente estará un Cádiz que acabó con la sequía de victorias en la que se encontraba después de 23 jornadas. Lo hizo por todo lo alto, venciendo al Atlético de Madrid con superioridad (2-0). Ahora, los de Mauricio Pellegrino querrán aprovechar la inercia positiva de los tres puntos conseguidos en el Nuevo Mirandilla para sumar la que sería su primera victoria a domicilio en Liga desde abril de 2023 (0-2 ante el Betis) y que le sacaría del descenso momentáneamente.

La situación del Cádiz sigue siendo delicada, antepenúltimo en la tabla y a dos puntos del Celta, equipo que marca la permanencia. Pese a ello, el impulso moral que ha podido suponer poner fin a más de una vuelta sin ganar, hace que el equipo andaluz afronte con optimismo la visitar a un rival y un campo en el que no ha conseguido ganar en lo que llevamos de siglo. Sin embargo, en el partido de ida, el equipo entonces dirigido por Sergio, logró arrancar un empate a cero a un equipo que encadenaba nueve partidos consecutivos sin perder.

En cuanto a lo deportivo, Alguacil ha podido preparar el encuentro liguero durante toda la semana y sabiendo que no tendrá un compromiso intersemanal la próxima semana por primera vez desde que comenzara 2024. Por ello, se espera que ante el Cádiz, el preparador vasco disponga su once de gala, en el que coincidirían Martín Zubimendi, Mikel Merino, Brais Méndez, Take Kubo y Mikel Oyarzabal, algo que no ocurre en Liga desde el 2 de enero. Además, podría entrar como titular André Silva, que ha marcado en los dos últimos encuentros ligueros.

En el caso del Cádiz, los de Pellegrino se encomiendan al estado de forma de Juanmi, que viene de anotar un doblete ante el Atlético de Madrid y marcar tres goles en los últimos tres encuentros, así como el nivel defensivo mostrado por Ousou, que debutó con un partidazo frente a los colchoneros. La mala noticia para el entrenador argentino será que no podrá contar con el sancionado Iván Alejo, que cumplirá su tercer ciclo de amarillas.

--programa de la jornada 29 en laliga ea sports:

-Viernes 15 de marzo.

Real Sociedad - Cádiz. Soto Grado (C.Madrileño) 21.00.

-sábado 16.

Mallorca - Granada. De Burgos Bengoechea (C.Vasco) 14.00.

Osasuna - Real Madrid. Martínez Munuera (C.Valenciano) 16.15.

Getafe - Girona. Munuera Montero (C.Andaluz) 18.30.

Athletic Club - Alavés. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 21.00.

-domingo 17.

Sevilla - Celta. Hernández Maeso (C.Extremeño) 14.00.

Las Palmas - Almería. García Verdura (C.Catalán) 16.15.

Villarreal - Valencia. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 16.15.

Rayo Vallecano - Betis. Pulido Santana (C.Las Palmas) 18.30.

At. Madrid - Barcelona. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.00.