Rayo y Las Palmas acechan la séptima plaza y Villarreal y Mallorca buscan alejar el descenso

MADRID, 19 Ene. 2024 (Europa Press) -

Valencia y Athletic Club se miden este sábado en Mestalla en un encuentro al que ambos llegan en un gran momento de forma y en el que los locales intentarán acabar el día pegados a la zona europea, mientras que los de Ernesto Valverde buscan mantener la tercera plaza, mientras que el Celta pone a prueba su buena racha ante un rival Champions, la Real, Rayo y Las Palmas anhelan soñar con Europa, y Villarreal y Mallorca, alejar el descenso.

El Valencia recibe al Athletic en Mestalla (18.30) en el que es uno de los clásicos del fútbol español. Un duelo al que ambos llegan en buena dinámica de resultados ligueros. Los locales encadena tres victorias en Liga y han sumado 10 de los últimos 12 puntos en juego, mientras que los rojiblancos son terceros tras ganar cuatro partidos consecutivos en LaLiga y no caer derrotados desde octubre.

En cuanto a los enfrentamientos en Mestalla, el Athletic no cae en la competición liguera en el feudo valencianista desde la temporada 2018-19. Además, los 'leones' encadenan cinco partidos sin caer derrotados frente al Valencia en todas las competiciones, habiendo conseguido la victoria en tres de los últimos cuatro partidos. Sin embargo, el equipo de Baraja vive su mejor racha de la temporada en Liga como local, manteniéndose invicto en las últimas cinco jornadas, en las que ha sumado 11 de los 15 puntos posibles.

En lo deportivo, el equipo de Valverde, que tendrá que afrontar entre semana la eliminatoria de cuartos de final contra el Barça en San Mamés, no podrá contar con De Marcos ni con Iñaki Williams, aunque recupera a Yeray Álvarez. En cuanto al once, todo apunta a que el Athletic repetirá el once que venció en el derbi vasco. Por su parte, Baraja tiene a todos disponibles a excepción de Almeida, lesionado, y Diakhaby y Amallah, en la Copa África. La principal duda en la alineación será el acompañante de Hugo Duro en la delantera, que podría ser Diego López o Yaremchuk.

En Balaídos, el Celta recibe a la Real Sociedad (21.00) en el que será el primero de dos envites entre ambos en 72 horas, después de que el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey haya emparejado a ambos equipos. Un duelo al que los de Rafa Benítez llegan inmersos en su mejor momento de la temporada, habiendo perdido tan solo un encuentro de los últimos 10 disputados. Por su parte, la Real llega quinta en la tabla, pero tras el duro revés liguero de perder el derbi vasco ante el Athletic, su máximo rival, que se le ha distanciado en nueve puntos.

El equipo gallego, que se encuentra dos puntos por encima del descenso, ha ganado su dos últimos encuentros ligueros como local, después de no lograr el triunfo en ningunos de sus primeros ocho partidos de Liga. En frente, estará el equipo donostiarra, cuya única derrota fuera de casa tuvo lugar en San Mamés, y que ha ganado en sus últimas cuatro visitas a Vigo.

En el apartado de bajas, Imanol no podrá contar con Odriozola, lesionado en el derbi ante el Athletic, ni con Barrenetxea, por lo que sus puestos en el once podrían ocuparlos Aritz y Zakharyan, respectivamente, mientras que Sadiq apunta a titular. Por su parte, Benítez continúa sin Bamba, en la Copa África, Aidoo y Cervi, por lo que el técnico madrileño podría repetir el equipo que inició ante el Mallorca la pasada jornada.

Por su parte, Rayo Vallecano y Las Palmas abren la jornada de sábado (14.00) en Vallecas. Un encuentro que enfrenta a dos equipos que se encuentran lejos de los puestos de descenso, y a los que un triunfo podría acercarles a la lucha por los puestos europeos. Los canarios podrían acabar la jornada entre los siete mejores de la clasificación si sacan los tres puntos, mientras que los locales quieren recuperar la senda del triunfo ante su público, donde no gana desde septiembre.

Los madrileños, además, han contado con menos tiempo de descanso que su rival, debido a la eliminatoria de octavos de final de Copa que tuvieron que hacer frente el pasado miércoles y en la que cayeron derrotados a costa del Girona. Será este el primer partido de Liga en casa para los de Francisco en 2024, y en el que no podrán contar con Kike Pérez, sancionado, ni con Bebé y Pathé Ciss, en la Copa África. Por su parte, García Pimienta no tendrá disponible a Araujo, sancionado, a los lesionados Lemos, Curbelo y Sinkgraven, ni a Coco y Mfulo, en la Copa África.

Por último, Villarreal y Mallorca se dan cita en el Estadio de la Cerámica (16.15) en un duelo directo por evitar los puestos de descenso. Ambos se encuentran igualados a 19 puntos en la clasificación, tan solo cuatro unidades por encima del descenso. Sin embargo, la dinámica de cada uno de ellos es muy diferente. Los de Marcelino tan solo han logrado sumar los tres puntos en uno de sus últimos seis encuentros ligueros, mientras que el Mallorca solo ha perdido en una de las últimas siete jornadas.

Un partido en el que los bermellones intentarán sumar un triunfo que les serviría para igualar o ganar el 'gol average' particular entre ambos. Eso sí, no lo tendrán fácil en un campo en el que, pese a ganar la temporada pasada, solo han logrado ese triunfo en los últimos 20 años. Por su parte, el 'submarino amarillo', que ha ganado dos de los últimos tres partidos como local en Liga, necesita recuperar la solidez defensiva, ya que ha encajado 16 goles en los últimos siete partidos.

En cuanto a lo deportivo, Marcelino pierde a Parejo y Pedraza, ambos lesionados, aunque recupera a Gerard Moreno. Además. Gonzalo Guedes podría contar con sus primeros minutos como 'groguet'. Por su parte, Aguirre no podrá contar con Gio González, sancionado, ni con Maffeo, lesionado, aunque recupera a su jugador franquicia, Vedat Muriqi, que vuelve tras perderse los últimos 11 partidos de su equipo.

--programa de la jornada 21 de laliga ea sports.

-sábado 20.

Rayo Vallecano - UD Las Palmas. Melero López (C.Andaluz) 14.00.

Villarreal - Mallorca. Ortiz Arias (C.Madrileño) 16.15.

Valencia - Athletic Club. Pulido Santana (C.Las Palmas) 18.30.

Celta - Real Sociedad. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 21.00.

-domingo 21.

Osasuna - Getafe. Sánchez Martínez (C.Murciano) 14.00.

Real Madrid - UD Almería. Hernández Maeso (C.Extremeño) 16.15.

Real Betis - FC Barcelona. Gil Manzano (C.Extremeño) 18.30.

Girona - Sevilla. González Fuertes (C.Asturiano) 21.00.

-lunes 22.

Granada - At. de Madrid. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00.