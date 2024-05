(Previa) Nadal y Alcaraz, a por el Roland Garros de las incógnitas

El 14 veces campeón debuta el lunes y el número tres del mundo lo hará este domingo

MADRID, 25 May. 2024 (Europa Press) -

Los tenistas españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz afrontan desde este domingo un Roland Garros incierto por el amplio reparto de boletos de candidatos, con sabor a despedida para el rey de la tierra y la dificultad de una primera ronda contra Alexander Zverev.

Hasta para Nadal son palabras mayores decir que es su última presencia en París y, en su primera rueda de prensa en el Abierto de Francia, no fue capaz de pronunciarlo. "No quiero obligarme a decir que es mi último Roland Garros", dijo el balear, aunque hasta ahora, todo lo que ha jugado en 2024 ha terminado con un adiós.

El 14 veces campeón en la tierra parisina dejó esa puerta abierta, pero la gira europea ha sido de homenajes en Barcelona, Madrid y Roma. Después de un 2023 en blanco, el de Manacor ha tratado de recuperar físico y juego, rodaje que no le ha acompañado del todo porque tras regresar en Brisbane todo se fue complicando.

El objetivo que se había marcado el balear, cuando precisamente hace un año anunció que no llegaría a Roland Garros, fue despedirse en las pistas. "Es la primera semana que me siento libre de poder jugar pensando en la pelota y poco más, llevaba mucho tiempo pensando en qué movimiento puedo hacer y eso me ha lastrado muchísimo. Llevo una semana y algo con una sensación diferente y eso me ilusiona para poder competir", confesó Nadal.

Así, y con los galones que nadie más tiene en la Philippe Chatrier, el tenista español confía en sacar su mejor versión, aunque tendrá que hacerlo desde su debut por un caprichoso sorteo. Zverev será el rival de Nadal en primera ronda este lunes, reciente campeón de Roma y de nuevo a un alto nivel desde que precisamente sufriera una grave lesión de tobillo contra el español en París.

El campeón de 22 'grandes' tendrá una bomba para empezar, pero si es capaz de esquivarla, todo puede parecer más sencillo hasta octavos de final, donde le llegaría un Holger Rune que ha decepcionado esta temporada en tierra. Danill Medvedev, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz sería la traca final por el título.

El murciano sólo podría verse con el balear en la final, un partido soñado por toda la afición española y parte del extranjero. Alcaraz atraviesa una temporada complicada en lo físico, lastrado por una lesión el anterabazo derecho por la que llega al segundo 'grande' del año con sólo cuatro partidos en tierra, en Madrid.

El de El Palmar tuvo que renunciar a Montecarlo, Barcelona y Roma, pero confía encontrar el ritmo desde su estreno este domingo contra el estadounidense Jeffrey John Wolf, con un sorteo favorable para ir creciendo. El campeón de dos 'grandes' quiere volver a estar entre los mejores en un 2024 con el único buen sabor de boca de ganar en Indian Wells, cediendo terreno por el número uno.

En lo más alto sigue y cómodo Djokovic, aunque el serbio también llega con dudas a París por una desastrosa preparación. El de Belgrado está más lejos aún de sus habituales números, sobre todo después de un 2023 que terminó como Maestro por séptima vez y estuvo a una victoria de ganar los cuatro 'grandes' hasta sumar 24, empatado con el récord de Margaret Court. El 'Nole' más mortal se vio además en Montecarlo, Roma y Ginebra, una discreta puesta a punto para defender el título en Roland Garros.

Mientras, como número dos del mundo, Jannik Sinner vio frenado su buen momento, un inicio de temporada espectacular ganando el Abierto de Australia, con una lesión que le hizo retirarse de Madrid y perderse Roma. El italiano ha sido duda para París y su versión está por descubrirse, como una incógnita más para el torneo. Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud y Andrey Rublev van en las quinielas.

Alejandro Davidovich, Pedro Martínez, Roberto Carballés, Jaume Munar, Roberto Bautista y Pablo Carreño completan la representación española masculina, que en el cuadro femenino estará a cargo de Sara Sorribes, Cristina Bucsa, Jessica Bouzas, Rebeka Masarova, Paula Badosa e Irene Burillo. El abanico de favoritas es más pequeño aquí.

La polaca Iga Swiatek lleva dos años dando muy pocas opciones al resto pero su racha actual vuelve a hacerla intratable. La número uno del mundo ha ganado cuatro títulos de categoría WTA 1000 esta campaña, con la tierra de Madrid y Roma incluidos, y es clara favorita a ganar su tercer Roland Garros seguido, cuarto en total.

Su rivalidad con la bielorrusa Aryna Sabalenka podría vivir un nuevo capítulo en París, mientras que la estadounidense Coco Gauff o la kazaja Elena Rybakina parten también como favoritas, hasta que se encuentren con la número uno. Sorribes y una Badosa que trata de dejar atrás su problema en la espalda y controlar mejor las emociones en la pista confían en llegar lejos.

Europa Press