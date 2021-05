(Previa) Rafa Nadal busca en el Foro Itálico más regularidad para París

El tenista español Rafa Nadal comenzará este miércoles su andadura en el torneo de Roma, cuarto Masters 1.000 de la temporada y último antes de Roland Garros, en busca de tener una regularidad que no ha logrado tener en la gira de tierra y con un estreno de mucha exigencia ante el italiano Jannik Sinner.

El jugador balear llega al Foro Itálico a la conquista de su segundo título de la temporada tras el logrado en el Barcelona Open Banc Sabadell a finales de abril y donde ofreció posiblemente su mejor tenis en su superficie predilecta, sobre todo en la final ante el griego Stefanos Tsitsipas.

Sin embargo, ese buen juego no pudo tener continuidad en el Mutua Madrid Open, donde se despidió en cuartos de final ante el alemán Alexander Zverev, una temprana eliminación que se une a la que sufrió en la otra gran cita hasta ahora de arcilla roja, la de Montecarlo, donde cayó ante el ruso Andrey Rublev también en la antepenúltima ronda.

Ahora, intentará brillar en el Foro Itálico de cara a mejorar sensaciones para el asalto de la decimocuarta corona en Roland Garross, aunque el año pasado no pudo superar los cuartos ante el argentino Diego Schwartzmann y luego reinó en París con bastante autoridad, y además tendrá todavía tiempo de entrenar más por el retraso de una semana del 'grande' francés.

De momento, en Roma, el único de los torneos importantes de tierra batida en el que no tiene dobles dígitos en títulos (9), tendrá un buen examen ya desde el inicio donde tendrá enfrente al prometedor Jannik Sinner, un rival que le puso en apuros en Roland Garros el año pasado pese a caer en tres sets (7-6(4), 6-4 y 6-1).

"Es un jugador muy completo. Tiene unos grandes golpes desde el fondo de la pista, saca bien y golpea muy fuerte a la pelota. Tiene la capacidad de generar golpes muy buenos desde prácticamente cualquier posición. Además es joven, se mueve bien y reaccion rápido", apuntó Nadal ante los medios en declaraciones recogidas por la web de la ATP.

El número tres del mundo sabe que "siempre es una transición difícil desde Madrid hasta Roma". "Son condiciones muy diferentes y me ha tocado una primera ronda de lo más complicado que me podía tocar, pero lo acepto y estoy con la ilusión de jugar este partido contra un rival muy complicado. Espero estar listo, creo que he entrenado lo que tenía que entrenar estos días y ahora es hora de volver a competir", advirtió el español.

De todos modos, si el ganador de 20 'Grand Slams' supera el reto de Sinner tendrá en su teórico camino hacia la final otros oponentes de nivel como el canadiense Denis Shapovalov, de nuevo Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev.

Europa Press