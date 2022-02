(Previa) Rafa Nadal regresa en Acapulco en busca de alargar las buenas sensaciones

El tenista español Rafa Nadal volverá este martes a las pistas tras conquistar en Melbourne (Australia) su vigesimoprimer 'Grand Slam' de su carrera hace tres semanas y lo hará en un escenario conocido como Acapulco (México), donde intentará mantener su condición de invicto y sus buenas sensaciones de inicio de temporada y como preparación para la gira estadounidense.

El pasado 30 de enero, el de Manacor, a sus 35 años, entró en la historia del tenis masculino y deshizo el empate a 20 'grandes' con el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer. Ahora, después del habitual descanso y de haber notado menos que en otras ocasiones la dureza y exigencia vivida en Australia, vuelve a la acción en un torneo de categoría ATP 500 donde también están inscritos el ruso Daniil Medvedev, que podría salir como nuevo número uno, y el alemán Alexander Zverev, defensor del título.

El de Hamburgo se coronó en el 2021, un año después de que el jugador balear fuese campeón por tercera vez tras haberlo logrado también en el 2005 y en el 2013. Una final más, perdida ante el estadounidense Sam Querrey en 2017, adornan su buena estadística en una cita donde tiene un récord de 20 victorias y dos derrotas (la otra ante el australiano Nick Kyrgios en octavos de 2019), y sólo cuatro sets perdidas, que le servirá para ir cogiendo ritmo para los Masters 1.000 de Miami e Indian Wells.

"Mi expectativa principal aquí es jugar, he jugado muy poco durante casi dos años y me apetece jugar y esa es la razón más simple por la que estoy aquí. Tras Australia tenía que analizar cómo respondería mi cuerpo porque después de un esfuerzo así históricamente tengo un bajón importante durante una serie de días. El cuerpo está respondiendo relativamente bien y eso me llevó a tomar la decisión de estar aquí. Mi comienzo de año ha sido infinitamente mejor de lo que jamás hubiera podido imaginar y ahora quiero competir y dar mi máximo aquí", afirmó Nadal en la rueda de prensa previa a su estreno.

El tenista español, cuarto favorito, llega a México invicto tras ganar los dos torneos que ha disputado al imponerse en el de Melbourne previo al 'Grand Slam', pero recalcó que tendrá que lidiar con un cuadro potente aunque se ha aligerado algo su debut de este martes, ya que su primer rival, el potente sacador estadounidense Reilly Opelka, un jugador peligroso en este tipo de pistas y campeón hace unas semanas en Dallas y subcampeón el pasado domingo en Delray Beach, decidió darse finalmente de baja.

Su puesto como 'lucky loser' ha sido para su compatriota Denis Kudla, número cien del mundo e inédito en la carrera de Nadal, que irá por la parte del cuadro de Medvedev, su teórico rival en semifinales y que de ganar el torneo se convertiría en el número uno del mundo. Antes podría tener al búlgaro Grigor Dimitrov o al estadounidense Maxime Cressy, que ya le puso en apuros en la final del torneo de Melbourne, y en cuartos estaría el italiano Matteo Berrettini, al que batió en la penúltima ronda del Abierto de Australia.