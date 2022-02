(Previa) Sevilla y Betis no quieren sustos y la Real ambiciona seguir con su sueño europeo

El Sevilla y el Betis afrontan la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa con el objetivo de no sufrir demasiado y avanzar de ronda sin contratiempos tras sus resultados favorables de la ida ante el Dinamo de Zagreb y el Zenit San Petersburgo, respectivamente, mientras que la Real Sociedad deber√° vencer al Leipzig en casa para mantener vivo su sue√Īo europeo, despu√©s de no pasar del empate en Alemania.

El equipo de Julen Lopetegui tendrá como misión defender el 3-1 a favor logrado en el Sánchez-Pizjuán, un resultado muy positivo que les permite afrontar la segunda parte de la eliminatoria con más tranquilidad y seguridad y con el billete para octavos prácticamente en el bolsillo.

De los cuatro equipos espa√Īoles que participan en la competici√≥n, los de Nervi√≥n son los que m√°s allanado tienen el camino hacia la siguiente ronda, gracias a los tantos de Rakitic, Ocampos y Martial, y al juego solvente y s√≥lido desplegado en su competici√≥n fetiche. Reyes de la Liga Europa con seis t√≠tulos, el Sevilla ha levantado este trofeo en cuatro de las √ļltimas cinco temporadas, por lo que sabe que siempre tendr√° el cartel de favorito, un aliciente m√°s para hacer un buen papel.

Los hispalenses no pudieron pasar del empate (1-1) ante el Espanyol en la √ļltima jornada de LaLiga Santander, un frenazo en su lucha por el liderato -son segundos con 51 puntos- con el Real Madrid, pero que no empa√Īa su gran campa√Īa hasta el momento. Solo suman una derrota en sus √ļltimos 14 compromisos oficiales, aunque como visitante el Sevilla no gana desde el 6 de enero.

Lopetegui recupera a Montiel para enfrentarse a los croatas, pero ni Rekik ni Martial, crucial en la ida, entran en la convocatoria, y es que parece que el técnico vasco no les forzará de cara al derbi sevillano del próximo fin de semana ante el Betis.

Por su parte, el Dinamo de Zagreb tiene la dif√≠cil tarea de remontar un cruce muy complicado porque necesitan m√°s de dos goles para eliminar al Sevilla. El conjunto andaluz no pierde un cruce de eliminatorias de Liga Europa por dos o m√°s goles desde mayo de 2014. El equipo dirigido por Zeljko Kopic es l√≠der en su pa√≠s, viene de empatar en la √ļltima jornada y no pierde como local desde diciembre del a√Īo pasado.

El betis comienza su particular 'semana fant√°stica'

El otro equipo que llega a la vuelta con un resultado positivo es el Betis, que logr√≥ una importante victoria en Rusia (2-3) ante el Zenit para dejar medio encarrilada la eliminatoria. El conjunto de Pellegrini es el √ļnico espa√Īol que sigue vivo en tres competiciones y est√° mostrando un f√ļtbol muy atractivo: Juego asociativo, un bloque unido y pegada para enamorar a la afici√≥n b√©tica, que no quiere bajarse del tren de Europa.

Con el partido de este jueves, el Betis inicia su particular 'Semana fantástica' en la que se jugará sus aspiraciones de futuro. Así, el próximo domingo disputará el derbi ante el Sevilla, con la intención de acercarse al segundo puesto de la Liga, y la próxima semana podría certificar en el Benito Villamarín su pase a la final de la Copa del Rey ante el Rayo, al que también lleva ventaja (1-2).

Siete d√≠as claves para un equipo que es tercero en LaLiga Santander con 46 puntos, despu√©s de vencer al Mallorca en el √ļltimo compromiso liguero. Un empate es suficiente para avanzar a octavos, pero los b√©ticos no deben confiarse, ya que nunca han ganado como local en eliminatorias de la Liga Europa.

El 'Ingeniero' Pellegrini no tiene bajas destacables, salvo las ya conocidas de Montoya, Miranda y Rodri, por lo que podrá contar con Canales y Fekir, ausencias en Rusia. Habrá que esperar para saber si el chileno introduce rotaciones pensando en los próximo e importantes retos, por los que podría alinear a jugadores como Ruibal, Joaquín, William José o Guardado.

Al Zenit, líder en Rusia donde la competición todavía no se ha reanudado por el parón invernal, solo le vale ganar para pasar. Pero la estadística está en su contra. Los rusos no ganan un partido de Europa League fuera de casa desde diciembre de 2017 y no han superado ninguna de las cinco eliminatorias europeas en las que ha perdido la ida en casa. Con Artem Dzyuba como principal amenaza y las bajas de Lovren y Kritsyuk, el Zenit quiere dar la sorpresa ante unos de los equipos más en forma de Europa.

Todo o nada para una real sociedad que debe ganar

Por su parte, la Real Sociedad, al igual que los b√©ticos, se jugar√° el pase a los octavos en casa. Los vascos deber√°n ganar en el Reale Arena ante el Leipzig alem√°n para avanzar, despu√©s del empate (2-2) de la ida. Todo abierto para la vuelta, aunque el equipo espa√Īol ha pasado siempre que ha empatado como visitante en el primer partido de una eliminatoria europea.

Lastrada por la poca efectividad y la falta de gol -sin marcar en cuatro de sus √ļltimos seis partidos oficiales-, la Real ha visto como su rendimiento en cuanto a resultados ca√≠a en las √ļltimas jornadas. As√≠, los 'txuri-urdin' son s√©ptimos en Liga con 38 puntos, fuera de los puestos de Liga Europa. Adem√°s, llegan en un momento de moral fr√°gil, despu√©s de que el Athletic les arrollara en San Mam√©s (4-0) en el derbi vasco, uno de los partidos m√°s importantes para el club y la afici√≥n de San Sebasti√°n.

Alexander Isak y Adnan Januzaj, que por problemas musculares no estuvieron en la ida, han entrenado con el grupo en la √ļltima prueba antes del encuentro ante los alemanes, por lo que podr√≠an estar disponibles. La nota negativa la protagoniza Mikel Merino, pieza angular en el centro del campo donostiarra, que se ha ejercitado en solitario y es seria duda. Alguacil recupera a Mart√≠n Zubimendi, ausente en Leipzig por sanci√≥n.

Su rival, el Leipzig, endos√≥ una goleada (1-6) al Hertha de Berl√≠n en Liga, una victoria que les permite colocarse cuartos de la Bundesliga, en puestos de Liga de Campeones. Los de Tedesco solo han perdido dos encuentros de los √ļltimos diez. El t√©cnico conf√≠a en el regreso de Halstenberg, lesionado hasta ahora de su rodilla, mientras que Angeli√Īo tiene complicado disputar minutos en el Reale Arena, que ser√° un hervidero para generar un ambiente propicio para los vascos.