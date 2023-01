(Previa) Un Villarreal lanzado quiere la 'Champions' ante un Celta necesitado

El Villarreal visita este viernes (21.00 horas) Bala√≠dos con el objetivo de seguir sacando partido a su estado de entusiasmo para 'dormir' en la zona Champions, mientras que el Celta, que llega con mejor salud tras su √ļltima victoria, necesita ox√≠geno para alejarse de los puestos de peligro, en un duelo correspondiente a la jornada 17 de LaLiga Santander.

Los pupilos de Quique Seti√©n est√°n de dulce y encadenan seis triunfos consecutivos para recuperar y reforzar una confianza en entredicho por la zozobra en el inicio del proyecto liderado por el c√°ntabro. Y su mejor√≠a se confirm√≥ en el √ļltimo y exigente examen ante el Real Madrid en La Cer√°mica, venciendo (2-1) con una excelente primera mitad en la que sometieron a los de Ancelotti y una identidad cada vez m√°s definida.

Posesión, buen posicionamiento y compromiso son los ingredientes de este nuevo Villarreal, que parece que no quiere bajarse del tren del triunfo, fruto también de la insistencia de Setién en su idea. Antes que a los blancos, y después del parón por el Mundial, ya avanzó dos eliminatorias de Copa del Rey y se impuso al Valencia en los instantes finales del estreno de su nuevo feudo. Dos victorias en Liga que le han aupado a los puestos europeos, sextos con 27 puntos.

As√≠, una nueva victoria podr√≠a convertirles en equipo de Liga de Campeones -ahora a solo un punto-, aprovechando adem√°s que tres de los cinco primeros clasificados no jugar√°n esta jornada por estar disputando la Supercopa de Espa√Īa -Bar√ßa, Real Madrid y Betis-. Un objetivo ambicioso, y es que desde que ascendiera por √ļltima vez en la 2021-2013, el 'Submarino Amarillo' ha sido equipo del 'Top 4' solo en una ocasi√≥n (2015-2016).

El t√©cnico c√°ntabro tendr√° las bajas por sanci√≥n de Ra√ļl Albiol y √Ālex Baena, ambos titulares ante el Real Madrid, mientras que Alfonso Pedraza se une a Giovani Lo Celso en la lista de lesionados. Adem√°s, √Čtienne Capoue y Nico Jackson son duda por molestias. As√≠, Aissa Mandi completar√≠a al pareja de centrales con Pau Torres, con la opci√≥n de Manu Trigueros para ocupar el puesto del mediocentro franc√©s. El tridente atacante parece innegociable, con un Samu Chukwueze muy entonado, Y√©remy Pino y Gerard Moreno.

El celta, invicto en liga desde el parón aunque con dudas

Como el Villarreal, el Celta también afronta este encuentro como invicto desde el regreso de la Liga tras el Mundial, con un empate y una victoria. Este triunfo, el pasado fin de semana, fue balsámico para los de Carlos Carvalhal, que celebró su primera victoria liguera y la primera del equipo en el campeonato doméstico en tres meses.

Sin embargo, el aire que ha cogido la plantilla en las √ļltimas semanas, ya fuera de la Copa del Rey tras caer en dieciseisavos de final contra el Espanyol, no parece ser suficiente. El conjunto celeste marcha decimosexto con 16 puntos, solo uno por encima de la zona roja, que marca el C√°diz. Por ello, una derrota dejar√≠a el abismo m√°s cerca para los gallegos, que no ganan el Villarreal en casa desde hace casi cuatro a√Īos, en marzo de 2019.

Los enfrentamientos directos entre celestes y amarillos en Bala√≠dos no son muy halag√ľe√Īos para los gallegos. El Celta ha ganado solo una de las √ļltimas nueve visitas de los castellonenses, con cinco triunfos para el 'Submarino' y tres empates. Carvalhal tiene disponible a toda su plantilla, y no parece que vaya a introducir novedades de peso en el 'once' para enfrentar el entusiasmo del Villareal.

As√≠, sigue cogiendo fuerza su 5-3-2, con √ďscar Mingueza, Joseph Aidoo y Unai N√ļ√Īez como centrales. El canterano Gabri Veiga deber√≠a aparecer de nuevo para aprovechar su gran momento, en una medular con Fran Beltr√°n y Franco Cervi. Tampoco se perder√° la cita Iago Aspas, autor de ocho goles en lo que va de Liga, despu√©s de hacer el tanto del triunfo (0-1) ante el Elche en la √ļltima jornada. El capit√°n se reencontr√≥ con el gol en el Mart√≠nez Valero despu√©s de tres partidos de sequ√≠a.

--programa de la jornada 17 de laliga santander.

-Viernes 13 de enero.

Celta - Villarreal. Alberola Rojas (C. Cast-manch) 21.00.

-s√°bado 14.

Valladolid - Rayo Vallecano. Melero López (C. Andaluz) 14.00.

Girona - Sevilla. Pizarro G√≥mez (C. Madrile√Īo) 16.15.

Osasuna - Mallorca. Soto Grado (C. Riojano) 18.30.

Real Sociedad - Athletic. Cuadra Fern√°ndez (C.Balear) 21.00.

-domingo 15.

Getafe - RCD Espanyol. Figueroa V√°zquez (C. Andaluz) 14.00.

Almería - Atlético. Sánchez Martínez (C. Murciano) 16.15.

-lunes 16.

C√°diz - Elche. Del Cerro Grande (C. Madrile√Īo) 21.00.

Europa Press