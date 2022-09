(Previa) Villarreal y Sevilla enfrentan sus dinámicas en Valencia

Betis y Osasuna defienden sus puestos 'Champions' ante Girona y Getafe

MADRID, 17 Sep. 2022 (Europa Press) -

Villarreal y Sevilla enfrentan este domingo sus dinámicas opuestas en el Ciutat de València (16.15 horas), en una sexta jornada de LaLiga Santander en la que Real Betis y Osasuna, tercer y cuarto clasificados de la categoría, defienden sus posiciones 'Champions' en las visitas de Girona (18.30 horas) y Getafe (14.00 horas), respectivamente.

Los castellonenses, quintos al inicio de la jornada, perdieron su invicto la pasada semana en el Benito Villamarín (1-0), después de sumar 10 de 12 puntos posibles en las cuatro primeras fechas. En Conference League, como ocurriera ante el Lech Poznan, los de Unai Emery estuvieron a punto de llevarse un susto ante el Hapoel Be'er Sheva, pero un tanto de Alex Baena rescató una nueva victoria (1-2).

El preparador vasco, sin embargo, tendrá que lidiar con las ausencias de Gerard Moreno y Manu Trigueros, lesionados en los últimos duelos y que se unirán a las bajas de Juan Foyth, Alberto Moreno y Pepe Reina. A cambio, recupera al neerlandés Arnaut Danjuma.

Mientras, el cuadro sevillista tomó aire en la competición doméstica después de tres derrotas y un empate en los cuatro primeros partidos con su primer triunfo ante el Espanyol (2-3), pero en Europa volvieron a caer en depresión al no pasar del empate en 'Champions' ante el rival más débil del grupo, el Copenhague (0-0).

Además de Marcao y 'Tecatito' Corona, por lesión, Julen Lopetegui no podrá contar con el sancionado Erik Lamela, pero posiblemente tendrá a su disposición al 'Papu' Gómez y a Marcos Acuña, recuperados de sus molestias.

Por su parte, el Real Betis (12), a dos puntos del liderato, buscará dar continuidad ante el Girona a su buena racha de resultados esta temporada, donde solo ha caído en una ocasión y ha ganado en los seis partidos restantes. Solo el Real Madrid, hace dos jornadas, consiguió batirle, pero se recuperó con dos triunfos europeos, el último ante el Ludogorets (3-2), y otro ante el Villarreal (1-0).

Los catalanes (7), por su parte, se encuentran a tres unidades de la zona continental, en la que podrían entrar si dan continuidad a su victoria ante el Real Valladolid (2-1) y suman por tercera fecha consecutiva. Eso sí, con la enfermería llena por las lesiones de David López, Iván Martín, Ibrahima Kebé, Borja García, Ramón Terrats, Yangel Herrera, Christian Stuani y Óscar Ureña.

El cuadro de Manuel Pellegrini, que tendrá como referente arriba a un Borja Iglesias que ha recibido su primera llamada de 'la Roja', tendrá que reponerse a la baja para los próximos cuatro meses de Juanmi Jiménez, que no estará este domingo igual que Fekir, Camarasa, Víctor Rui y Youssuf Sabaly.

En El Sadar, Osasuna (12) también quiere mantenerse arriba, en puestos de Liga de Campeones, en la visita de un Getafe que espera que la victoria de la pasada semana ante la Real Sociedad (2-1) no sea un espejismo.

Cuatro triunfos en cinco partidos han conquistado los de Jagoba Arrasate, a los que solo el Betis les hizo hincar la rodilla; tras ese tropiezo, ganaron a Rayo (2-1) y Almería (0-1). Rubén Peña estará de vuelta para este choque, no así Aimar Oroz, que no podrá celebrar en el campo su primera convocatoria con la selección Sub-21.

Enfrente, el equipo de Quique Sánchez Flores ansía seguir distanciándose de la zona de descenso, marcada por los mismos cuatro puntos que atesora. El técnico madrileño tendrá que lidiar con la ausencia de Omar Alderete mientras se mantiene pendiente del estado de Dakonam Djené y de Luis Milla.

Por último, la Real Sociedad (7) y el Espanyol (4) esperan reconducir su rumbo en LaLiga. Los donostiarras, que entre semana se impusieron al Omonia (2-1) en Liga Europa, no vencen desde hace tres jornadas, y la enfermería del equipo no ayuda a que el ambiente sea de optimismo; Merquelanz, Carlos Fernández, Oyarzabal, Sadiq y Ander Martín no podrán estar con el equipo.

Mientras, el cuadro perico, con las mismas unidades que la zona de quema, visita el Reale Arena deseando olvidar el tropiezo en casa ante el Sevilla (2-3), todo con las ausencias de Rubén Sánchez, José Carlos Lazo y Adrià Pedrosa, pero con el regreso de Aleix Vidal.

--programa del domingo en laliga santander.

Osasuna - Getafe. Díaz de Mera Escuderos (C.C.-Manchego) 14.00 horas.

Villarreal - Sevilla. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 16.15 horas.

Real Betis - Girona. Ortiz Arias (C.Madrileño) 18.30 horas.

Real Sociedad - Espanyol. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 18.30 horas.

Atlético - Real Madrid. Munuera Montero (C.Andaluz) 21.00 horas.