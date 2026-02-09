Previsión inflación de corto plazo baja en EEUU y hay mejor perspectiva para empleo: Fed Nueva York

Por Michael S. Derby

9 feb (Reuters) -

Los estadounidenses se mostraron menos preocupados por la trayectoria a corto plazo de la inflación y la contratación en enero, según un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York publicado el lunes.

Como parte de su última Encuesta sobre las Expectativas de los Consumidores, el banco indicó que las expectativas de inflación a un año se situaron en el 3,1% en enero, frente al 3,4% de diciembre, mientras que para los horizontes de tres y cinco años, las expectativas se mantuvieron estables en el 3%.

En cuanto a la contratación, parte del malestar sobre las perspectivas del mercado laboral se atenuó en enero. La encuesta reveló que los consultados ven menos probabilidades de perder su empleo y mejores perspectivas de encontrar uno si lo perdieran.

Los hogares también informaron que sus expectativas de ingresos eran más altas en enero que en diciembre, mientras que el nivel de ingresos esperado para dentro de un año disminuyó el mes pasado en comparación con diciembre.

Aunque los hogares se mostraron más optimistas sobre la contratación en general, siguieron afirmando colectivamente que esperan que la tasa de desempleo sea más alta dentro de un año en comparación con lo que veían en diciembre.

Al mismo tiempo, los encuestados consideran que será más difícil obtener crédito en el futuro, al tiempo que rebajaron la valoración de su situación financiera actual y futura en enero en comparación con el mes anterior.

Es probable que el retroceso de la inflación prevista a corto plazo sea considerado una buena noticia por los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal, que siguen navegando por un entorno difícil en lo que respecta a las presiones sobre los precios.

La Fed recortó el rango objetivo de las tasas de interés en 75 puntos básicos el año pasado, a un rango de entre 3,5% y 3,75%, con el fin de apoyar un mercado laboral en declive, e impuso suficientes restricciones a la economía para ayudar a reducir las presiones inflacionarias. En enero mantuvo las tasas estables, aunque algunos responsables se mostraron a favor de un recorte.

Los responsables de la Fed han descrito al mercado laboral como un entorno de baja contratación y bajo despido, y algunos responsables monetarios dicen que es necesario reducir el costo del crédito a corto plazo para garantizar que el sector de la contratación no se vea envuelto en problemas más graves.

Las autoridades del banco central esperan que la inflación disminuya a lo largo del año debido a las previsiones de que las presiones arancelarias remitirán. Parte de su confianza en que la inflación volverá al objetivo se basa en la relativa estabilidad de las expectativas de inflación a largo plazo.

Los datos sugieren que "el pueblo estadounidense cree que estamos comprometidos con reducir la inflación hasta nuestro objetivo", dijo el viernes el vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson. "Mi opinión es que todavía se nos percibe como creíbles en lo que respecta a la situación actual, con una inflación por encima del objetivo", y que las presiones inflacionarias se suavizarán con el tiempo, aseguró. (Reporte de Michael S. Derby; Editado en español por Manuel Farías)